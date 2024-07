Le Château de Fiac ouvre un espace séminaire

Fondée en 2000 par Gordon Oldham, avocat, entrepreneur, aventurier et philanthrope anglais, The Pavilions Hotels & Resorts est un groupe hôtelier de luxe. Bali, Phuket, Amsterdam, Rome, Madrid... le groupe possède 12 établissements hôteliers en Asie et en Europe. Ouvert en 2022, le Château de Fiac est l’unique hôtel du Groupe en France.



À travers ses hôtels, The Pavilions Hotels & Resorts propose un concept alternatif à l’hôtellerie traditionnelle. Installés dans des lieux d’exceptions, les établissements de la marque offrent à leurs clients des expériences uniques alliant calme, bien-être, dépaysement, luxe, découverte et immersion culturelle. Le groupe The Pavilions met un point d’honneur à respecter des pratiques éthiques et durables ou l’environnement et le soutien des partenaires locaux sont essentiels