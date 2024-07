Naboo : MICE, quelles tendances en 2024 ? L'IA encourage l’instantanéité et la transparence tarifaire

Naboo dévoile les tendances 2024 du séminaire d’entreprise dans un livre blanc. IA, RSE, authenticité de l’expérience… Un secteur, en croissance de 30 % par an post covid, est aussi en profonde mutation, à l’heure des transitions écologiques et numériques.



L’an dernier, plus de 1 séminaire au vert sur 4 s’est déroulé en Île-de-France. Une région qui cumule les avantages : proximité des aéroports et des sièges des grands groupes. La région PACA tire, elle aussi, son épingle du jeu, appréciée pour son climat au printemps et à l’automne, périodes qui concentrent 20 % des séminaires.



La Nouvelle Aquitaine, quant à elle, connaît son pic de réservations en septembre, meilleur mois pour le surf et divers sports nautiques, avec l’océan accessible en seulement 2 heures depuis Paris.



La Normandie accueille, de son côté, 20 % de ses séminaires en novembre, tandis que l’Auvergne-Rhône-Alpes attire davantage en hiver, avec près de 25 % des événements professionnels organisés autour des activités randonnée et ski.



Autres destinations prisées : l’Occitanie, qui rassemble 6 % des séminaires nationaux, ainsi que les régions Hauts-de-France et le Centre-Val-de-Loire, appréciées pour leurs superbes domaines en pleine nature. En revanche, la Bretagne, la Loire-Atlantique, la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand-Est pâtissent de leur manque d’accessibilité depuis les grandes métropoles.



MICE : les hôtels en perte de vitesse, au profit de lieux plus authentiques Alors que les hôtels ont longtemps dominé le marché des séminaires d’entreprises, ils représentent aujourd’hui légèrement moins de la moitié des lieux de destination.



Au contraire, les domaines en gestion libre et les écolodges, ont le vent en poupe. Leur authenticité, leur plus grande flexibilité horaire et davantage de liberté pour l’organisation des soirées, ainsi que des coûts moins élevés séduisent les professionnels selon Naboo. Au cours des 12 derniers mois, ces lieux ont fait l’objet de plus de 1 réservation sur 4 ; une tendance à la hausse.



Les châteaux et les gîtes représentent aujourd’hui 20 % des réservations BtoB. Enfin, les villages vacances sont plutôt dédiés aux grands événements et totalisent 4 % des séminaires organisés en France.

Instantanéité des prix et engagements RSE : des critères qui montent en puissance la piscine est un service incontournable, exigée dans 7 réservations sur 10. Les équipements de loisirs en accès libre sont, quant à eux, proposés par 90 % des établissements.



La présence d’une gare à proximité ou la possibilité de privatiser le lieu sont également des critères clés, recherchés par plus de 1 entreprise sur 2.



Ces dernières années, le secteur est marqué par la progression de la tarification instantanée, à savoir un prix fixe dès la réservation, sans nécessité de passer par la case devis. Cette demande est portée par des clients qui ont pris l’habitude de réserver leurs vacances personnelles en ligne et veulent retrouver la même simplicité dans leur univers professionnel. La tarification dynamique, c’est-à-dire en fonction de la demande (yield), ne convainc plus que dans 38 % des cas, alors qu’elle représente plus de 50 % de l’offre.



La maîtrise des coûts : un enjeu fort en période d’inflation Le marché se divise en trois segments : le séminaire « standard », facturé entre 251 et 350 € par personne et par nuit (31 % des séminaires) ; le « haut de gamme », entre 351 et 450 € (27 %) ; et le « premium », plus de 451 € (28 %). Seuls 15 % des séminaires coûtent moins de 250 € par personne.



La grande majorité se tient par ailleurs sur une courte durée : une seule nuit (3 séminaires sur 5) et en petit comité, de 11 à 45 participants (45 %).



Dans un communiqué, Naboo souligne également que le budget moyen est également impacté par la hausse des coûts de l’immobilier et de la restauration, ainsi que par les commissions des intermédiaires, notamment celle des Venue Finders, des plates-formes de recherche et de sélection de lieux événementiels, dont certaines ont augmenté leurs commissions entre 15 et 20 % l’an dernier ce qui scandalise les hébergeurs qui voient revenir le spectre de Booking.com, mais dans le B2B.



« Confronté à des contraintes économiques et écologiques majeures, le marché du séminaire d’entreprise doit se réinventer. Après l’essor des Venue Finders dans les années 2010, le secteur connaît une seconde vague de transformation digitale. Portée par les progrès de l’



