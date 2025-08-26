Le Grand Est, une région dépaysante, avec l'agence Lisela

La région Grand Est est multiple.



On y trouve de tout : lacs, villages authentiques, montagnes, vignobles, villes d’Art…. Il ne manque que la mer 😊



Terre d’Histoire, de traditions et de savoir-faire au cœur de l’Europe, le Grand-Est est une invitation au voyage qui ne peut laisser indifférent.



Ce qui me fait le plus sourire quand les gens viennent dans ma belle Alsace, c’est leur impression de dépaysement. Surtout les Français qui n’arrivent plus à prononcer le nom des villages à rallonge ou des spécialités culinaires.



C’est une région qui déboussole, sans aller très loin !

La région Grand Est est belle à toutes les saisons mais je l’aime plus particulièrement à l’automne.



C’est une saison magique où la nature se pare de teintes flamboyantes : rouges, orangées, dorées. Les vignobles de la Lorraine, de la Champagne et de l’Alsace offrent des paysages spectaculaires, sublimés par la douce lumière de l’arrière-saison.

En 2023 a ouvert le centre Nancy Thermal.



Situé en plein cœur du quartier Art Nouveau, ce lieu invite à la détente dans un cadre élégant et reposant. C’est une pépite méconnue car la première idée que l'on peut avoir de Nancy ne concerne certainement pas ses thermes, mais plutôt son architecture, son passé ducal ou encore ses sites classés à l'UNESCO.



Et pourtant la première source d'eau chaude a été découverte en 1909 à Nancy ! Nancy Thermal est un lieu idéal pour se détendre après une belle journée de visites !