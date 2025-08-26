TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Le Grand Est, une région dépaysante, avec l'agence Lisela

"Voyage en France", série de l'été de TourMaG


Qui de mieux placés que les réceptifs français pour nous parler de leur région ? Alors que la vente de la France progresse dans les agences de voyages, TourMaG a décidé de donner la parole à plusieurs d'entre eux, tout au long de l'été 2025. Aujourd'hui, cap sur la région Grand Est avec Mylène Vrtikapa, responsable développement pour l'agence Lisela.


Rédigé par le Mercredi 27 Août 2025

En automne, la nature se pare de teintes flamboyantes : rouges, orangées, dorées. Les vignobles de la Lorraine, de la Champagne et de l’Alsace offrent des paysages spectaculaires - Depositphotos.com, SimonDannhauer
DITEX
TourMaG - Quel est, selon vous, l'atout n°1 de la région Grand Est, l'endroit qui crée un effet "waouh" ou la raison qui donne envie d’y passer un séjour ?

Mylène Vrtikapa : La région Grand Est est multiple.

On y trouve de tout : lacs, villages authentiques, montagnes, vignobles, villes d’Art…. Il ne manque que la mer 😊

Terre d’Histoire, de traditions et de savoir-faire au cœur de l’Europe, le Grand-Est est une invitation au voyage qui ne peut laisser indifférent.

Ce qui me fait le plus sourire quand les gens viennent dans ma belle Alsace, c’est leur impression de dépaysement. Surtout les Français qui n’arrivent plus à prononcer le nom des villages à rallonge ou des spécialités culinaires.

C’est une région qui déboussole, sans aller très loin !

TourMaG - Quel est, selon vous, le meilleur moment pour visiter la région et pourquoi ?

Mylène Vrtikapa : La région Grand Est est belle à toutes les saisons mais je l’aime plus particulièrement à l’automne.

C’est une saison magique où la nature se pare de teintes flamboyantes : rouges, orangées, dorées. Les vignobles de la Lorraine, de la Champagne et de l’Alsace offrent des paysages spectaculaires, sublimés par la douce lumière de l’arrière-saison.

TourMaG - Quelle pépite méconnue de votre territoire recommanderiez-vous aux voyageurs ?

Mylène Vrtikapa : En 2023 a ouvert le centre Nancy Thermal.

Situé en plein cœur du quartier Art Nouveau, ce lieu invite à la détente dans un cadre élégant et reposant. C’est une pépite méconnue car la première idée que l'on peut avoir de Nancy ne concerne certainement pas ses thermes, mais plutôt son architecture, son passé ducal ou encore ses sites classés à l'UNESCO.

Et pourtant la première source d'eau chaude a été découverte en 1909 à Nancy ! Nancy Thermal est un lieu idéal pour se détendre après une belle journée de visites !

TourMaG - Quel est votre "secret spot" ou votre lieu préféré, même s’il ne figure pas (encore) dans les guides ?

Mylène Vrtikapa : Beaucoup de personnes sont frustrées quand elles viennent découvrir les marchés de Noël alsaciens en raison de la surfréquentation.

Pourtant, il existe une multitude de marchés de Noël authentiques et hors des sentiers battus comme le marché de Noël de Wissembourg (au nord de Strasbourg) ou encore le marché de Noël de Grussenheim (aux environs de Colmar).

Mais chut… il ne faut pas trop en parler pour garder ces spots secrets !

TourMaG - Existe-t-il un style d’hébergement ou une expérience insolite à découvrir ou à vivre dans votre région ?

Mylène Vrtikapa : Nous avons ouvert cette année le gîte « Au Bois Dormant ».

Installé dans une ancienne ferme welche datant du XVIIe siècle, le gîte est perché sur les hauteurs de la belle vallée de Kaysersberg en Alsace.

Ce lieu authentique rénové avec goût conjugue nature, confort et convivialité, idéal pour des séjours en famille ou entre amis jusqu’à 15 personnes. C’est mon petit coin de paradis ou j’accueille depuis peu des voyageurs de tous horizons venus découvrir l’Alsace et ses trésors.

TourMaG - Pourriez-vous nous citer un exemple d'expérience authentique ou immersive que vous proposez à vos clients ?

Mylène Vrtikapa : J’apprécie la Champagne, notamment pour son pétillant, et j’aime particulièrement passer des week-ends à Reims. Cette ville jeune et dynamique possède une longue histoire et la beauté de sa cathédrale me laisse à chaque fois sans voix.

Afin d’explorer les environs de la ville, nous proposons de découvrir le vignoble champenois à bord d'une authentique 2CV, le tout accompagné d’un passionné qui vous explique toutes les facettes de ce territoire vallonné de pieds de vignes ! A recommander sans modération !

Lire aussi : Escapade chic à Epernay, "capitale du champagne"

Mylène Vrtikapa, responsable développement pour l'agence Lisela - Photo : Lisela
TourMaG - Y a-t-il une spécialité culinaire à faire découvrir impérativement ?

Mylène Vrtikapa : Mon coup de cœur culinaire : la tourte de la vallée de Munster accompagnée de son incontournable Roïgabrageldi (pommes de terre savoureuses cuites lentement à l’étouffée).

Ces spécialités marcaires sont exclusivement servis dans les fermes-auberges situées sur les hauteurs du massif des Vosges.

En plus d’un plat généreux et d’un accueil authentique, vous pourrez profiter de magnifiques balades sur les hauteurs avant ou après le repas !

Lire aussi : 5 incontournables dans les Hautes-Vosges : entre sapins de Noël et sports d’hiver

TourMaG - Existe-t-il un marché ou une fête locale à ne pas manquer l’été ?

Mylène Vrtikapa : Ma fête locale préférée est de loin la Summerzeit in Seebach, une fête populaire qui célèbre les traditions alsaciennes.

Elle se déroule chaque été au cœur du magnifique village de Seebach, dans le nord de l’Alsace, loin des chemins touristiques.

Animations folkloriques, costumes d’époque, démonstrations de savoir-faire artisanaux…impossible de s’y ennuyer.

Mais mon véritable coup de cœur, c’est de voir tous ces jeunes adolescents portant fièrement le costume traditionnel, faisant (re)vivre avec amour l’Alsace d’autrefois !

