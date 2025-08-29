Nature, histoire et patrimoine : découvrez la Lorraine avec Mirabelle Tours

TourMaG - Quel est votre "secret spot" ou votre lieu préféré, même s’il ne figure pas (encore) dans les guides ?



Vincent Jacquot : La butte de Montsec, située justement dans les Côtes de Meuse !



Un Mémorial américain de la Première Guerre mondiale méconnu qui se dresse fièrement sur l’un des plus beaux panoramas de Lorraine, ouvert sur des dizaines de kilomètres et à 360°, surplombant le grand lac de Madine. Un endroit vraiment magique...



Les plus courageux peuvent y accéder à vélo.



TourMaG - Existe-t-il un style d’hébergement ou une expérience insolite à découvrir ou à vivre dans votre région ?



Vincent Jacquot : Je dirais la visite du Domaine viticole Lelièvre dans les Côtes de Toul en calèche tirée à cheval !



Vignoble souvent oublié, les Côtes de Toul proposent des vins blancs, rouges et - particularité lorraine - des vins gris ! Vous pourrez en apprendre plus sur les vins lorrains avec cette promenade commentée dans les vignobles, à bord d'une calèche à cheval tractée par le propriétaire.



TourMaG - Pourriez-vous nous citer un exemple d'expérience authentique ou immersive que vous proposez à vos clients ?



Vincent Jacquot : Etant spécialiste en visites historiques et mémorielles, l’une des visites les plus appréciées des visiteurs est celle de la Butte de Vauquois, à l’ouest de Verdun.



La colline s’est transformée en champ de bataille lors de la Première Guerre mondiale et constitue l’un des sites de guerre de position les plus remarquables avec la particularité oubliée de la guerre des mines.



Les combattants creusaient des galeries souterraines sous les tranchées adverses et y faisaient exploser des charges de dynamites. La butte est complètement balafrée par les explosions faites pendant quatre ans de guerre.



Le site est l’un des rares à avoir conservé des vestiges de tranchées et des galeries souterraines qui sont toujours en partie accessibles.



Je propose la visite guidée et commentée de ces galeries souterraines restées intactes, tant du côté français que du côté allemand, avec mise à disposition d’un casque et d’une lampe torche. Une véritable immersion dans la Grande Guerre et le quotidien des Poilus.



Les visiteurs sont très impressionnés par l’authenticité réelle du site et de se retrouver dans les pas des soldats. Ma visite préférée sur la thématique 14-18.