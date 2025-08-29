TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Nature, histoire et patrimoine : découvrez la Lorraine avec Mirabelle Tours

"Voyage en France", série de l'été de TourMaG


Qui de mieux placés que les réceptifs français pour nous parler de leur région ? Alors que la vente de la France progresse dans les agences de voyages, TourMaG a décidé de donner la parole à plusieurs d'entre eux, tout au long de l'été 2025. Aujourd'hui, découvrons mieux la Lorraine avec Vincent Jacquot, directeur général de l'agence Mirabelle Tours.


Rédigé par le Lundi 1 Septembre 2025

Un séjour en Lorraine provoque toujours de l’étonnement - Depositphotos.com, vlastas
TourMaG - Quel est, selon vous, l'atout n°1 de la Lorraine, l'endroit qui crée un effet "waouh" ou la raison qui donne envie d’y passer un séjour ?

Vincent Jacquot : Un séjour en Lorraine provoque toujours de l’étonnement, car il casse bien des clichés et idées reçues !

La diversité et la beauté des paysages (une alternance agréable et harmonieuse de coteaux, vallées, forêts et lacs avec la ligne bleue des Vosges à l’horizon) et l’immense richesse du patrimoine est très souvent complètement inattendue.

Que ce soit les grands classiques : place Stanislas à Nancy, cathédrale de Metz, Baccarat et Versailles Lorrain à Lunéville et tourisme de mémoire avec les champs de bataille des grands conflits franco-allemands, mais également un patrimoine industriel et artisanal.

Ajoutez une gastronomie riche et appréciée (aussi bien sucrée que salée) et des Lorrains connus pour la chaleur de leur accueil pour les visiteurs de notre région, et vous avez tous les ingrédients d’un séjour réussi !

TourMaG - Quel est, selon vous, le meilleur moment pour visiter la région et pourquoi ?

Vincent Jacquot : En toute honnêteté, je ne vois pas de moment de l’année moins intéressant que d’autres…

La destination est idéale durant les quatre saisons : la montagne des Vosges en hiver, les mirabelliers en fleur au printemps, de grands lacs pour la saison estivale et une superficie boisée étendue propice à la promenade et randonnée en automne. De quoi se faire plaisir toute l’année en Lorraine !

TourMaG - Quelle pépite méconnue de votre territoire recommanderiez-vous aux voyageurs ?

Vincent Jacquot : Les Côtes de Meuse ! Un endroit complètement méconnu mais tellement beau !

Des vignobles, des mirabelliers, de grands lacs et étangs avec oiseaux migrateurs, des villages traditionnels lorrains et idéalement située entre Verdun, Metz et Nancy. Un paysage coup de cœur qui plait à tous les privilégiés qui le connaissent…

TourMaG - Quel est votre "secret spot" ou votre lieu préféré, même s’il ne figure pas (encore) dans les guides ?

Vincent Jacquot : La butte de Montsec, située justement dans les Côtes de Meuse !

Un Mémorial américain de la Première Guerre mondiale méconnu qui se dresse fièrement sur l’un des plus beaux panoramas de Lorraine, ouvert sur des dizaines de kilomètres et à 360°, surplombant le grand lac de Madine. Un endroit vraiment magique...

Les plus courageux peuvent y accéder à vélo.

TourMaG - Existe-t-il un style d’hébergement ou une expérience insolite à découvrir ou à vivre dans votre région ?

Vincent Jacquot : Je dirais la visite du Domaine viticole Lelièvre dans les Côtes de Toul en calèche tirée à cheval !

Vignoble souvent oublié, les Côtes de Toul proposent des vins blancs, rouges et - particularité lorraine - des vins gris ! Vous pourrez en apprendre plus sur les vins lorrains avec cette promenade commentée dans les vignobles, à bord d'une calèche à cheval tractée par le propriétaire.

TourMaG - Pourriez-vous nous citer un exemple d'expérience authentique ou immersive que vous proposez à vos clients ?

Vincent Jacquot : Etant spécialiste en visites historiques et mémorielles, l’une des visites les plus appréciées des visiteurs est celle de la Butte de Vauquois, à l’ouest de Verdun.

La colline s’est transformée en champ de bataille lors de la Première Guerre mondiale et constitue l’un des sites de guerre de position les plus remarquables avec la particularité oubliée de la guerre des mines.

Les combattants creusaient des galeries souterraines sous les tranchées adverses et y faisaient exploser des charges de dynamites. La butte est complètement balafrée par les explosions faites pendant quatre ans de guerre.

Le site est l’un des rares à avoir conservé des vestiges de tranchées et des galeries souterraines qui sont toujours en partie accessibles.

Je propose la visite guidée et commentée de ces galeries souterraines restées intactes, tant du côté français que du côté allemand, avec mise à disposition d’un casque et d’une lampe torche. Une véritable immersion dans la Grande Guerre et le quotidien des Poilus.

Les visiteurs sont très impressionnés par l’authenticité réelle du site et de se retrouver dans les pas des soldats. Ma visite préférée sur la thématique 14-18.

Vincent Jacquot, gérant de Mirabelle Tours - Photo : Mirabelle Tours
TourMaG - Y a-t-il une spécialité culinaire à faire découvrir impérativement ?

Vincent Jacquot : Je pense qu’il est inutile que je rappelle la mirabelle ou la quiche lorraine, alors je vais évoquer la Madeleine de Commercy !

L’un des plus savoureux gâteaux né de la gourmandise de notre bon roi Stanislas, duc de Lorraine… à déguster depuis le XVIIIe siècle et uniquement à Commercy !

TourMaG - Existe-t-il un marché ou une fête locale à ne pas manquer l’été ?

Vincent Jacquot : Ne pouvant me décider, je vais en citer deux : la fête de la Mirabelle fin août à Metz et le rassemblement de montgolfières Enenvol à Chambley fin juillet.

Retrouvez tous les articles consacrés à "Voyage en France", la série de l'été de TourMaG dédiée à la France, en cliquant sur ce lien.


Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias