TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo Partez en France  
Recherche avancée

Immersion dans les Pays de la Loire avec Eden en France

"Voyage en France", série de l'été de TourMaG


Qui de mieux placés que les réceptifs français pour nous parler de leur région ? Alors que la vente de la France progresse dans les agences de voyages, TourMaG a décidé de donner la parole à plusieurs d'entre eux, tout au long de l'été 2025. Aujourd'hui, zoom sur les Pays de la Loire avec Anne Lenormand, responsable du service de production pour Eden en France (Eden Tour).


Rédigé par le Vendredi 29 Août 2025

Eden en France propose une immersion dans les marais salants de Guérande, en compagnie d’un paludier - Depositphotos.com, Argentique
Eden en France propose une immersion dans les marais salants de Guérande, en compagnie d’un paludier - Depositphotos.com, Argentique
DITEX
TourMaG - Quel est l'atout n°1 de votre région, l'endroit qui crée un effet "waouh" ou la raison qui donne envie d’y passer un séjour ?

Anne Lenormand : La diversité des paysages et des expériences dans les Pays de la Loire est sans conteste notre plus grand atout.

En un seul séjour, on peut flâner dans les ruelles médiévales de Guérande, randonner au cœur du vignoble nantais, profiter des plages de l’Atlantique, ou encore naviguer avec un beau traditionnel sur la Loire classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Ce qui crée l’effet "waouh", c’est cette capacité unique du territoire à surprendre à chaque étape, en mêlant nature, culture, gastronomie et douceur de vivre.

Et pour un émerveillement garanti, impossible de ne pas citer les Machines de l’île à Nantes : un lieu unique au monde, où l’imaginaire de Jules Verne rencontre l’ingéniosité de Léonard de Vinci.

Monter à bord du Grand Éléphant ou découvrir la Galerie des Machines laisse un souvenir inoubliable, tant pour les enfants que pour les adultes. Un symbole fort de la créativité de la région !

TourMaG - Quel est, selon vous, le meilleur moment pour visiter la région et pourquoi ?

Anne Lenormand : Le printemps et les mois de septembre et octobre sont idéals : les températures sont douces, les sites sont moins fréquentés et l’accueil est particulièrement chaleureux.

C’est le moment parfait pour flâner à vélo le long de la Loire, découvrir les villages de caractère ou profiter des plages encore paisibles. C’est aussi une saison adaptée pour les groupes, car on trouve des disponibilités auprès de nos prestataires à des tarifs intéressants.

TourMaG - Quelle pépite méconnue de votre territoire recommanderiez-vous aux voyageurs ?

Anne Lenormand : Nous aimons faire découvrir l’île de Noirmoutier côté marais salants, un univers paisible et poétique, encore peu fréquenté.

En explorant les petits chemins entre les œillets de sel et en échangeant avec les sauniers passionnés, les voyageurs vivent une immersion rare.

Cette expérience se décline aussi pour les groupes, avec des visites guidées adaptées, des démonstrations et parfois même des ateliers autour du sel, pour une immersion authentique.

Autres articles
TourMaG - Quel est votre "secret spot" ou votre lieu préféré, même s’il ne figure pas (encore) dans les guides ?

Anne Lenormand : La pointe de Pen-Bé, à l’extrémité sud de la presqu'île guérandaise, est un lieu encore confidentiel, préservé et sauvage.

Entre falaises, criques discrètes et vue sur les marais salants, c’est un endroit idéal pour une balade contemplative, loin de l’agitation des plages plus connues. On y vient au lever ou au coucher du soleil, pour profiter du calme et des paysages grandioses en toute simplicité.

TourMaG - Existe-t-il un style d’hébergement ou une expérience insolite à découvrir ou à vivre dans votre région ?

Anne Lenormand : Oui, et c’est une véritable immersion dans un autre monde : les hébergements troglodytiques dans le Saumurois.

Dormir dans une maison creusée dans la roche, parfois aménagée avec tout le confort moderne, c’est vivre une parenthèse hors du temps. Ces lieux, frais l’été et chaleureux l’hiver, offrent un charme unique.

TourMaG - Pourriez-vous nous citer un exemple d'expérience authentique ou immersive que vous proposez à vos clients ?

Anne Lenormand : On propose une immersion dans les marais salants de Guérande, en compagnie d’un paludier.

On découvre le fonctionnement des œillets, l’histoire du sel, les gestes précis de la récolte, le tout dans un cadre naturel unique. L’expérience se prolonge souvent par une dégustation de produits locaux à base de fleur de sel, et des échanges riches avec les producteurs.

En individuels ou en groupe, ce sont des visites qui ont toujours beaucoup de succès.

Anne Lenormand, responsable du service de production pour Eden en France - Photo : Eden Tour
Anne Lenormand, responsable du service de production pour Eden en France - Photo : Eden Tour
TourMaG - Y a-t-il une spécialité culinaire à faire découvrir impérativement ?

Anne Lenormand : La mogette toastée avec une tranche de jambon fumé, simple et savoureux, qui raconte à elle seule l’histoire du terroir vendéen.

TourMaG - Existe-t-il un marché ou une fête locale à ne pas manquer l’été ?

Anne Lenormand : Dans notre région, l’été est rythmé par de nombreux marchés et fêtes locales, mais les « Fêtes Médiévales de Guérande » sont vraiment incontournables.

L’ambiance à Saumur pendant « Anjou Vélo Vintage » est un véritable voyage dans le temps. Chaque année, des milliers de participants venus de toute l’Europe enfourchent leurs vélos anciens, habillés en tenue rétro, pour parcourir les routes du vignoble et des bords de Loire dans une ambiance joyeuse et conviviale.

Et en Mayenne, je vous conseille « Les Nuits de la Mayenne », un festival itinérant de théâtre en plein air qui investit des lieux patrimoniaux d’exception - châteaux, cloîtres ou jardins - pour proposer des représentations accessibles à tous, dans un cadre unique. Une façon originale de mêler culture, patrimoine et convivialité.

Lire aussi : Eden En France : Yvon Peltanche (Eden Tour) lance son réceptif France

Retrouvez tous les articles consacrés à "Voyage en France", la série de l'été de TourMaG dédiée à la France, en cliquant sur ce lien.


Lu 422 fois

Tags : eden en france, pays de la loire, seriefranceete2025
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Jeudi 28 Août 2025 - 16:01 Flower Campings signe une hausse de 10 % des nuitées cet été

Jeudi 28 Août 2025 - 11:10 Reims : deux péniches pour redonner vie aux berges du canal

IFTM

Brand news Partez en France

Boostez vos ventes grâce à des solutions de réservation sur-mesure et des conseillers à votre écoute !

Boostez vos ventes grâce à des solutions de réservation sur-mesure et des conseillers à votre écoute !
Référencer de nouvelles destinations, organiser les séjours de vos clients, réserver des...
Dernière heure

Twin Jet ouvre deux nouvelles lignes entre grandes métropoles régionales

OLIVIER NARCY

Didier Arino : "Une saison été contrastée et malgré tout plutôt décevante" [ABO]

Immersion dans les Pays de la Loire avec Eden en France

Air France et Transavia en cure de désendettement accéléré ! [ABO]

Les offres France

Les offres Partez en France

Vendre la destination France avec les 24 hôteliers-restaurateurs Hôtels Circuits France ! Bienvenue dans les régions de France

Vendre la destination France avec les 24 hôteliers-restaurateurs Hôtels Circuits France ! Bienvenue dans les régions de France
Vous souhaitez organiser un séjour découverte, un séjour thématique, une journée ou un stop lunch, un séjour rando,...

Hôtels Circuits France, l'accueil personnalisé des hôteliers pour vos Clients Groupes

Hôtels Circuits France, l'accueil personnalisé des hôteliers pour vos Clients Groupes
Hôtels Circuits France : des hôtels et bien + encore ! Faites le choix d’un hôtel-restaurant familial au savoir-faire...

CHARMHOTEL Tendance 2025

CHARMHOTEL Tendance 2025
Grandir, toujours grandir. Oui, mais pas n'importe comment... ! Nous avons à cœur de fournir aux groupes qui viennent...

Brand News

Devenez partenaire de la soirée IFTM TourMaG Party !

Devenez partenaire de la soirée IFTM TourMaG Party !
La soirée IFTM TourMaG Party revient le 25 septembre 2025 à Paris. L'occasion idéale de marquer les...
Les annonces

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Portet sur Garonne/Labège (31))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (La Ciotat (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Rosny sous Bois (93))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

LE JAPON COMMENCE AVEC ANA : devenez un expert du Japon et d’ANA et gagnez une valise ANA !

LE JAPON COMMENCE AVEC ANA : devenez un expert du Japon et d’ANA et gagnez une valise ANA !

Beachcomber Aventure 2026 : 10 ans d’un éductour pas comme les autres !

Beachcomber Aventure 2026 : 10 ans d’un éductour pas comme les autres !
Distribution

Distribution

Quand Rothko et Zao Wou-Ki révèlent l’invisible en voyage selon Damien Marx

Quand Rothko et Zao Wou-Ki révèlent l’invisible en voyage selon Damien Marx
Partez en France

Partez en France

Immersion dans les Pays de la Loire avec Eden en France

Immersion dans les Pays de la Loire avec Eden en France
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Le DMC indien Creative Travel s’implante au Royaume-Uni

Le DMC indien Creative Travel s’implante au Royaume-Uni
Production

Production

Voyamar dévoile ses brochures 2026

Voyamar dévoile ses brochures 2026
AirMaG

AirMaG

Twin Jet ouvre deux nouvelles lignes entre grandes métropoles régionales

Twin Jet ouvre deux nouvelles lignes entre grandes métropoles régionales
Transport

Transport

SNCF : c’est le retour des Jours Traincroyables, avec des billets à prix mini

SNCF : c’est le retour des Jours Traincroyables, avec des billets à prix mini
La Travel Tech

La Travel Tech

FCM fait évoluer son assistant virtuel SAM avec l’intelligence artificielle

FCM fait évoluer son assistant virtuel SAM avec l’intelligence artificielle
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

The Lux Collective renforce sa présence en Chine

The Lux Collective renforce sa présence en Chine
HotelMaG

Hébergement

Nathalie Feyte rejoint la direction de B&B Hotels pour l’Europe de l’Ouest

Nathalie Feyte rejoint la direction de B&amp;B Hotels pour l’Europe de l’Ouest
Futuroscopie

Futuroscopie

Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO]

Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Bahia Principe renouvelle ses certifications Travelife

Bahia Principe renouvelle ses certifications Travelife
CruiseMaG

CruiseMaG

Faillite Star Croisières : Celebrity Cruises prend le relais via Cruisepro

Faillite Star Croisières : Celebrity Cruises prend le relais via Cruisepro
TravelJobs

Emploi & Formation

Megève Jobs : 500 offres d'emploi pour recruter les saisonniers de l’hiver 2025-2026

Megève Jobs : 500 offres d'emploi pour recruter les saisonniers de l’hiver 2025-2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

CDS by S4BT : 120 participants au GolfDay du Voyage d’Affaires

CDS by S4BT : 120 participants au GolfDay du Voyage d’Affaires
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias