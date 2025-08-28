Immersion dans les Pays de la Loire avec Eden en France

TourMaG - Quel est votre "secret spot" ou votre lieu préféré, même s’il ne figure pas (encore) dans les guides ?



Anne Lenormand : La pointe de Pen-Bé, à l’extrémité sud de la presqu'île guérandaise, est un lieu encore confidentiel, préservé et sauvage.



Entre falaises, criques discrètes et vue sur les marais salants, c’est un endroit idéal pour une balade contemplative, loin de l’agitation des plages plus connues. On y vient au lever ou au coucher du soleil, pour profiter du calme et des paysages grandioses en toute simplicité.



TourMaG - Existe-t-il un style d’hébergement ou une expérience insolite à découvrir ou à vivre dans votre région ?



Anne Lenormand : Oui, et c’est une véritable immersion dans un autre monde : les hébergements troglodytiques dans le Saumurois.



Dormir dans une maison creusée dans la roche, parfois aménagée avec tout le confort moderne, c’est vivre une parenthèse hors du temps. Ces lieux, frais l’été et chaleureux l’hiver, offrent un charme unique.



TourMaG - Pourriez-vous nous citer un exemple d'expérience authentique ou immersive que vous proposez à vos clients ?



Anne Lenormand : On propose une immersion dans les marais salants de Guérande, en compagnie d’un paludier.



On découvre le fonctionnement des œillets, l’histoire du sel, les gestes précis de la récolte, le tout dans un cadre naturel unique. L’expérience se prolonge souvent par une dégustation de produits locaux à base de fleur de sel, et des échanges riches avec les producteurs.



En individuels ou en groupe, ce sont des visites qui ont toujours beaucoup de succès.