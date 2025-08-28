Immersion dans les Pays de la Loire avec Eden en France

Eden en France propose une immersion dans les marais salants de Guérande, en compagnie d’un paludier - Depositphotos.com, Argentique
TourMaG - Quel est l'atout n°1 de votre région, l'endroit qui crée un effet "waouh" ou la raison qui donne envie d’y passer un séjour ?
Anne Lenormand : La diversité des paysages et des expériences dans les Pays de la Loire est sans conteste notre plus grand atout.
En un seul séjour, on peut flâner dans les ruelles médiévales de Guérande, randonner au cœur du vignoble nantais, profiter des plages de l’Atlantique, ou encore naviguer avec un beau traditionnel sur la Loire classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Ce qui crée l’effet "waouh", c’est cette capacité unique du territoire à surprendre à chaque étape, en mêlant nature, culture, gastronomie et douceur de vivre.
Et pour un émerveillement garanti, impossible de ne pas citer les Machines de l’île à Nantes : un lieu unique au monde, où l’imaginaire de Jules Verne rencontre l’ingéniosité de Léonard de Vinci.
Monter à bord du Grand Éléphant ou découvrir la Galerie des Machines laisse un souvenir inoubliable, tant pour les enfants que pour les adultes. Un symbole fort de la créativité de la région !
TourMaG - Quel est, selon vous, le meilleur moment pour visiter la région et pourquoi ?
Anne Lenormand : Le printemps et les mois de septembre et octobre sont idéals : les températures sont douces, les sites sont moins fréquentés et l’accueil est particulièrement chaleureux.
C’est le moment parfait pour flâner à vélo le long de la Loire, découvrir les villages de caractère ou profiter des plages encore paisibles. C’est aussi une saison adaptée pour les groupes, car on trouve des disponibilités auprès de nos prestataires à des tarifs intéressants.
TourMaG - Quelle pépite méconnue de votre territoire recommanderiez-vous aux voyageurs ?
Anne Lenormand : Nous aimons faire découvrir l’île de Noirmoutier côté marais salants, un univers paisible et poétique, encore peu fréquenté.
En explorant les petits chemins entre les œillets de sel et en échangeant avec les sauniers passionnés, les voyageurs vivent une immersion rare.
Cette expérience se décline aussi pour les groupes, avec des visites guidées adaptées, des démonstrations et parfois même des ateliers autour du sel, pour une immersion authentique.
TourMaG - Quel est votre "secret spot" ou votre lieu préféré, même s’il ne figure pas (encore) dans les guides ?
Anne Lenormand : La pointe de Pen-Bé, à l’extrémité sud de la presqu'île guérandaise, est un lieu encore confidentiel, préservé et sauvage.
Entre falaises, criques discrètes et vue sur les marais salants, c’est un endroit idéal pour une balade contemplative, loin de l’agitation des plages plus connues. On y vient au lever ou au coucher du soleil, pour profiter du calme et des paysages grandioses en toute simplicité.
TourMaG - Existe-t-il un style d’hébergement ou une expérience insolite à découvrir ou à vivre dans votre région ?
Anne Lenormand : Oui, et c’est une véritable immersion dans un autre monde : les hébergements troglodytiques dans le Saumurois.
Dormir dans une maison creusée dans la roche, parfois aménagée avec tout le confort moderne, c’est vivre une parenthèse hors du temps. Ces lieux, frais l’été et chaleureux l’hiver, offrent un charme unique.
TourMaG - Pourriez-vous nous citer un exemple d'expérience authentique ou immersive que vous proposez à vos clients ?
Anne Lenormand : On propose une immersion dans les marais salants de Guérande, en compagnie d’un paludier.
On découvre le fonctionnement des œillets, l’histoire du sel, les gestes précis de la récolte, le tout dans un cadre naturel unique. L’expérience se prolonge souvent par une dégustation de produits locaux à base de fleur de sel, et des échanges riches avec les producteurs.
En individuels ou en groupe, ce sont des visites qui ont toujours beaucoup de succès.
TourMaG - Y a-t-il une spécialité culinaire à faire découvrir impérativement ?
Anne Lenormand : La mogette toastée avec une tranche de jambon fumé, simple et savoureux, qui raconte à elle seule l’histoire du terroir vendéen.
TourMaG - Existe-t-il un marché ou une fête locale à ne pas manquer l’été ?
Anne Lenormand : Dans notre région, l’été est rythmé par de nombreux marchés et fêtes locales, mais les « Fêtes Médiévales de Guérande » sont vraiment incontournables.
L’ambiance à Saumur pendant « Anjou Vélo Vintage » est un véritable voyage dans le temps. Chaque année, des milliers de participants venus de toute l’Europe enfourchent leurs vélos anciens, habillés en tenue rétro, pour parcourir les routes du vignoble et des bords de Loire dans une ambiance joyeuse et conviviale.
Et en Mayenne, je vous conseille « Les Nuits de la Mayenne », un festival itinérant de théâtre en plein air qui investit des lieux patrimoniaux d’exception - châteaux, cloîtres ou jardins - pour proposer des représentations accessibles à tous, dans un cadre unique. Une façon originale de mêler culture, patrimoine et convivialité.
Lire aussi : Eden En France : Yvon Peltanche (Eden Tour) lance son réceptif France
Retrouvez tous les articles consacrés à "Voyage en France", la série de l'été de TourMaG dédiée à la France, en cliquant sur ce lien.
Publié par Anaïs Borios Journaliste - TourMaG.com
Voir tous les articles de Anaïs Borios
Voir tous les articles de Anaïs Borios