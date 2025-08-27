TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo Partez en France  
Recherche avancée

Zoom sur la diversité des paysages d'Occitanie avec l'agence Beau Voyage

"Voyage en France", série de l'été de TourMaG


Qui de mieux placés que les réceptifs français pour nous parler de leur région ? Alors que la vente de la France progresse dans les agences de voyages, TourMaG a décidé de donner la parole à plusieurs d'entre eux, tout au long de l'été 2025. Aujourd'hui, direction l'Occitanie avec Lucie Rousseau, co-fondatrice de l'agence Beau Voyage.


Rédigé par le Jeudi 28 Août 2025

Le cirque de Gavarnie : un décor de montagne impressionnant, presque irréel - Depositphotos.com, sasha64f
Le cirque de Gavarnie : un décor de montagne impressionnant, presque irréel - Depositphotos.com, sasha64f
DITEX
TourMaG - Quel est, selon vous, l'atout n°1 de l'Occitanie, l'endroit qui crée un effet "waouh" ou la raison qui donne envie d’y passer un séjour ?

Lucie Rousseau : Ce qui marque tout de suite en Occitanie, c’est la diversité des paysages.

On passe en quelques heures des plages de la Méditerranée aux montagnes des Pyrénées, en passant par des villages perchés et des vignobles vallonnés.

Mais s’il y a un endroit qui fait vraiment "waouh", je dirais le cirque de Gavarnie : un décor de montagne impressionnant, presque irréel. On se sent tout petit face à cette nature grandiose.

TourMaG - Quel est, selon vous, le meilleur moment pour visiter la région et pourquoi ?

Lucie Rousseau : Pour moi, le meilleur moment c’est septembre.

Il fait encore beau, les lumières sont magnifiques, il y a moins de touristes, et on retrouve une ambiance plus calme, plus authentique. C’est aussi le moment des vendanges, des marchés d’automne… On profite vraiment de la région sans la foule.

TourMaG - Quelle pépite méconnue de votre territoire recommanderiez-vous aux voyageurs ?

Lucie Rousseau : J’ai un vrai coup de cœur pour Conques, dans l’Aveyron.

C’est un village perché absolument magnifique, tout en pierre, avec une abbatiale impressionnante et des ruelles médiévales pleines de charme. Il est un peu plus connu des pèlerins, car c’est une étape sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, mais encore assez préservé du tourisme de masse.

Au coucher du soleil, quand les lumières dorées illuminent le village, on a vraiment l’impression de remonter le temps.

Je conseille également La Romieu, un petit village dans le Gers. Peu de gens le connaissent, mais il a énormément de charme.

Il y a une collégiale classée, des sculptures de chats un peu partout (il y a une légende locale très sympa), et une vraie tranquillité. C’est un coin parfait pour ceux qui aiment se balader hors des sentiers battus.

Autres articles
TourMaG - Quel est votre "secret spot" ou votre lieu préféré, même s’il ne figure pas (encore) dans les guides ?

Lucie Rousseau : Mon petit coin secret, c’est le lac du Salagou au lever du soleil. Les couleurs rouges de la terre, les collines, le silence… C’est un endroit vraiment apaisant, un peu hors du temps.

TourMaG - Existe-t-il un style d’hébergement ou une expérience insolite à découvrir ou à vivre dans votre région ?

Lucie Rousseau : Oui, il y a plusieurs cabanes perchées dans les Cévennes où on peut dormir au milieu des arbres, sans bruit, juste avec la nature autour. Certaines sont très simples, d’autres ont même un petit spa ou un bain nordique. C’est parfait pour se déconnecter du quotidien, le temps d’un week-end.

Pour prolonger l’expérience insolite, on aime aussi proposer des activités au plus près de la nature, comme une balade avec un âne dans les Cévennes, à travers les sentiers, les forêts et les petits villages. C’est une expérience douce, idéale en famille, qui permet de ralentir et de se reconnecter à l’environnement.

TourMaG - Pourriez-vous nous citer un exemple d'expérience authentique ou immersive que vous proposez à vos clients ?

Lucie Rousseau : On propose des safaris en Camargue, à la découverte des flamants roses, chevaux blancs et taureaux dans leur environnement naturel.

Et si le safari se fait pendant les fêtes locales, l’expérience devient encore plus vivante, avec cette énergie propre à la Camargue.

Pour compléter, on propose par exemple une journée chez un vigneron du Minervois. Les voyageurs visitent le domaine, participent à un atelier pour créer leur propre assemblage de vin, puis partagent un repas simple et chaleureux avec la famille.

C’est une belle façon de découvrir le terroir, mais aussi les gens qui font vivre la région.

Lire aussi : Tourisme industriel : l'Occitanie attire les curieux

Lucie Rousseau, co-fondatrice de l'agence Beau Voyage - Photo : Beau Voyage
Lucie Rousseau, co-fondatrice de l'agence Beau Voyage - Photo : Beau Voyage
TourMaG - Y a-t-il une spécialité culinaire à faire découvrir impérativement ?

Lucie Rousseau : Il y en a beaucoup, mais si je devais en citer quelques-unes à ne pas manquer, je commencerais par la fougasse d’Aigues-Mortes : une brioche moelleuse parfumée à la fleur d’oranger, qu’on partage au petit-déjeuner ou au goûter. C’est simple, doux, et typiquement local.

Il y a aussi des spécialités plus méconnues qui méritent d’être découvertes, comme le pâté de Pézenas : une petite tourte sucrée-salée d’origine anglaise, à base de viande d’agneau, qu’on ne trouve que dans cette ville de l’Hérault. Surprenant et délicieux !

Et bien sûr, impossible de ne pas parler de l’aligot en Aveyron, ce mélange de purée de pommes de terre et de tome fraîche, filant à souhait. Goûter un vrai aligot dans un buron après une randonnée, c’est une expérience en soi.

TourMaG - Existe-t-il un marché ou une fête locale à ne pas manquer l’été ?

Lucie Rousseau : Le marché de Revel, le samedi matin, est génial. Il se tient sous une vieille halle en bois, et il y a une vraie ambiance de village : producteurs locaux, musiciens, et plein de bons produits.

En été, j’aime beaucoup les Estivales de Sommières : chaque lundi soir, on déguste des vins locaux, on grignote, on écoute de la musique… tout ça dans les ruelles du centre historique. C’est convivial et sans chichis.

Lire aussi : Randonnée Pyrénées : sur les traces du bouquetin en Ariège

Retrouvez tous les articles consacrés à "Voyage en France", la série de l'été de TourMaG dédiée à la France, en cliquant sur ce lien.


Lu 320 fois

Tags : beau voyage, occitanie, seriefranceete2025
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mercredi 27 Août 2025 - 09:45 Cherbourg : la Cité de la Mer célèbre Titanic, Astérix et le patrimoine

Mercredi 27 Août 2025 - 07:11 Le Grand Est, une région dépaysante, avec l'agence Lisela

IFTM

Brand news Partez en France

Boostez vos ventes grâce à des solutions de réservation sur-mesure et des conseillers à votre écoute !

Boostez vos ventes grâce à des solutions de réservation sur-mesure et des conseillers à votre écoute !
Référencer de nouvelles destinations, organiser les séjours de vos clients, réserver des...
Dernière heure

Zoom sur la diversité des paysages d'Occitanie avec l'agence Beau Voyage

Quand Rothko et Zao Wou-Ki révèlent l’invisible en voyage selon Damien Marx

La Meuse, en version slow et chic [ABO]

French Travel Partners : 40 ans de réceptif et de nouveaux défis [ABO]

Betty Rech (ATD) : "Le développement durable ne signifie pas décroissance" [ABO]

Les offres France

Les offres Partez en France

Vendre la destination France avec les 24 hôteliers-restaurateurs Hôtels Circuits France ! Bienvenue dans les régions de France

Vendre la destination France avec les 24 hôteliers-restaurateurs Hôtels Circuits France ! Bienvenue dans les régions de France
Vous souhaitez organiser un séjour découverte, un séjour thématique, une journée ou un stop lunch, un séjour rando,...

Hôtels Circuits France, l'accueil personnalisé des hôteliers pour vos Clients Groupes

Hôtels Circuits France, l'accueil personnalisé des hôteliers pour vos Clients Groupes
Hôtels Circuits France : des hôtels et bien + encore ! Faites le choix d’un hôtel-restaurant familial au savoir-faire...

CHARMHOTEL Tendance 2025

CHARMHOTEL Tendance 2025
Grandir, toujours grandir. Oui, mais pas n'importe comment... ! Nous avons à cœur de fournir aux groupes qui viennent...

Brand News

Devenez partenaire de la soirée IFTM TourMaG Party !

Devenez partenaire de la soirée IFTM TourMaG Party !
La soirée IFTM TourMaG Party revient le 25 septembre 2025 à Paris. L'occasion idéale de marquer les...
Les annonces

LE GROUPE SALAUN - Forfaitiste Groupes H/F - CDI - (Pont-de-Buis-lès-Quimerch (29))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LE GROUPE SALAUN - Forfaitiste Groupes H/F - CDI - (Larmor-Plage (56))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

NAUTIL - Conseillers voyages expérimentés H/F - CDI - (Paris 17e, Lille et Bordeaux)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

LE JAPON COMMENCE AVEC ANA : devenez un expert du Japon et d’ANA et gagnez une valise ANA !

LE JAPON COMMENCE AVEC ANA : devenez un expert du Japon et d’ANA et gagnez une valise ANA !

Beachcomber Aventure 2026 : 10 ans d’un éductour pas comme les autres !

Beachcomber Aventure 2026 : 10 ans d’un éductour pas comme les autres !
Distribution

Distribution

Quand Rothko et Zao Wou-Ki révèlent l’invisible en voyage selon Damien Marx

Quand Rothko et Zao Wou-Ki révèlent l’invisible en voyage selon Damien Marx
Partez en France

Partez en France

Zoom sur la diversité des paysages d'Occitanie avec l'agence Beau Voyage

Zoom sur la diversité des paysages d'Occitanie avec l'agence Beau Voyage
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Le DMC indien Creative Travel s’implante au Royaume-Uni

Le DMC indien Creative Travel s’implante au Royaume-Uni
Production

Production

Voyamar dévoile ses brochures 2026

Voyamar dévoile ses brochures 2026
AirMaG

AirMaG

Grèce : la grève des contrôleurs aériens déclarée illégale

Grèce : la grève des contrôleurs aériens déclarée illégale
Transport

Transport

SNCF : Sud Rail veut "tout bloquer" le 10 septembre !

SNCF : Sud Rail veut "tout bloquer" le 10 septembre !
La Travel Tech

La Travel Tech

Handicap : Visit California lance un outil pour faciliter les voyages inclusifs

Handicap : Visit California lance un outil pour faciliter les voyages inclusifs
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

The Lux Collective renforce sa présence en Chine

The Lux Collective renforce sa présence en Chine
HotelMaG

Hébergement

Accor nomme Ranju Alex à la tête de l’Asie du Sud

Accor nomme Ranju Alex à la tête de l’Asie du Sud
Futuroscopie

Futuroscopie

Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO]

Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Bahia Principe renouvelle ses certifications Travelife

Bahia Principe renouvelle ses certifications Travelife
CruiseMaG

CruiseMaG

Les Hauts-de-Seine relancent leur navette fluviale électro-solaire

Les Hauts-de-Seine relancent leur navette fluviale électro-solaire
TravelJobs

Emploi & Formation

Emploi GO : Club Med lance un tour de France

Emploi GO : Club Med lance un tour de France
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Aviation d’affaires : VistaJet intègre l’EBAA France

Aviation d’affaires : VistaJet intègre l’EBAA France
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias