Zoom sur la diversité des paysages d'Occitanie avec l'agence Beau Voyage

Le cirque de Gavarnie : un décor de montagne impressionnant, presque irréel - Depositphotos.com, sasha64f
TourMaG - Quel est, selon vous, l'atout n°1 de l'Occitanie, l'endroit qui crée un effet "waouh" ou la raison qui donne envie d’y passer un séjour ?
Lucie Rousseau : Ce qui marque tout de suite en Occitanie, c’est la diversité des paysages.
On passe en quelques heures des plages de la Méditerranée aux montagnes des Pyrénées, en passant par des villages perchés et des vignobles vallonnés.
Mais s’il y a un endroit qui fait vraiment "waouh", je dirais le cirque de Gavarnie : un décor de montagne impressionnant, presque irréel. On se sent tout petit face à cette nature grandiose.
TourMaG - Quel est, selon vous, le meilleur moment pour visiter la région et pourquoi ?
Lucie Rousseau : Pour moi, le meilleur moment c’est septembre.
Il fait encore beau, les lumières sont magnifiques, il y a moins de touristes, et on retrouve une ambiance plus calme, plus authentique. C’est aussi le moment des vendanges, des marchés d’automne… On profite vraiment de la région sans la foule.
TourMaG - Quelle pépite méconnue de votre territoire recommanderiez-vous aux voyageurs ?
Lucie Rousseau : J’ai un vrai coup de cœur pour Conques, dans l’Aveyron.
C’est un village perché absolument magnifique, tout en pierre, avec une abbatiale impressionnante et des ruelles médiévales pleines de charme. Il est un peu plus connu des pèlerins, car c’est une étape sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, mais encore assez préservé du tourisme de masse.
Au coucher du soleil, quand les lumières dorées illuminent le village, on a vraiment l’impression de remonter le temps.
Je conseille également La Romieu, un petit village dans le Gers. Peu de gens le connaissent, mais il a énormément de charme.
Il y a une collégiale classée, des sculptures de chats un peu partout (il y a une légende locale très sympa), et une vraie tranquillité. C’est un coin parfait pour ceux qui aiment se balader hors des sentiers battus.
Lucie Rousseau : Ce qui marque tout de suite en Occitanie, c’est la diversité des paysages.
On passe en quelques heures des plages de la Méditerranée aux montagnes des Pyrénées, en passant par des villages perchés et des vignobles vallonnés.
Mais s’il y a un endroit qui fait vraiment "waouh", je dirais le cirque de Gavarnie : un décor de montagne impressionnant, presque irréel. On se sent tout petit face à cette nature grandiose.
TourMaG - Quel est, selon vous, le meilleur moment pour visiter la région et pourquoi ?
Lucie Rousseau : Pour moi, le meilleur moment c’est septembre.
Il fait encore beau, les lumières sont magnifiques, il y a moins de touristes, et on retrouve une ambiance plus calme, plus authentique. C’est aussi le moment des vendanges, des marchés d’automne… On profite vraiment de la région sans la foule.
TourMaG - Quelle pépite méconnue de votre territoire recommanderiez-vous aux voyageurs ?
Lucie Rousseau : J’ai un vrai coup de cœur pour Conques, dans l’Aveyron.
C’est un village perché absolument magnifique, tout en pierre, avec une abbatiale impressionnante et des ruelles médiévales pleines de charme. Il est un peu plus connu des pèlerins, car c’est une étape sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, mais encore assez préservé du tourisme de masse.
Au coucher du soleil, quand les lumières dorées illuminent le village, on a vraiment l’impression de remonter le temps.
Je conseille également La Romieu, un petit village dans le Gers. Peu de gens le connaissent, mais il a énormément de charme.
Il y a une collégiale classée, des sculptures de chats un peu partout (il y a une légende locale très sympa), et une vraie tranquillité. C’est un coin parfait pour ceux qui aiment se balader hors des sentiers battus.
Autres articles
TourMaG - Quel est votre "secret spot" ou votre lieu préféré, même s’il ne figure pas (encore) dans les guides ?
Lucie Rousseau : Mon petit coin secret, c’est le lac du Salagou au lever du soleil. Les couleurs rouges de la terre, les collines, le silence… C’est un endroit vraiment apaisant, un peu hors du temps.
TourMaG - Existe-t-il un style d’hébergement ou une expérience insolite à découvrir ou à vivre dans votre région ?
Lucie Rousseau : Oui, il y a plusieurs cabanes perchées dans les Cévennes où on peut dormir au milieu des arbres, sans bruit, juste avec la nature autour. Certaines sont très simples, d’autres ont même un petit spa ou un bain nordique. C’est parfait pour se déconnecter du quotidien, le temps d’un week-end.
Pour prolonger l’expérience insolite, on aime aussi proposer des activités au plus près de la nature, comme une balade avec un âne dans les Cévennes, à travers les sentiers, les forêts et les petits villages. C’est une expérience douce, idéale en famille, qui permet de ralentir et de se reconnecter à l’environnement.
TourMaG - Pourriez-vous nous citer un exemple d'expérience authentique ou immersive que vous proposez à vos clients ?
Lucie Rousseau : On propose des safaris en Camargue, à la découverte des flamants roses, chevaux blancs et taureaux dans leur environnement naturel.
Et si le safari se fait pendant les fêtes locales, l’expérience devient encore plus vivante, avec cette énergie propre à la Camargue.
Pour compléter, on propose par exemple une journée chez un vigneron du Minervois. Les voyageurs visitent le domaine, participent à un atelier pour créer leur propre assemblage de vin, puis partagent un repas simple et chaleureux avec la famille.
C’est une belle façon de découvrir le terroir, mais aussi les gens qui font vivre la région.
Lire aussi : Tourisme industriel : l'Occitanie attire les curieux
Lucie Rousseau : Mon petit coin secret, c’est le lac du Salagou au lever du soleil. Les couleurs rouges de la terre, les collines, le silence… C’est un endroit vraiment apaisant, un peu hors du temps.
TourMaG - Existe-t-il un style d’hébergement ou une expérience insolite à découvrir ou à vivre dans votre région ?
Lucie Rousseau : Oui, il y a plusieurs cabanes perchées dans les Cévennes où on peut dormir au milieu des arbres, sans bruit, juste avec la nature autour. Certaines sont très simples, d’autres ont même un petit spa ou un bain nordique. C’est parfait pour se déconnecter du quotidien, le temps d’un week-end.
Pour prolonger l’expérience insolite, on aime aussi proposer des activités au plus près de la nature, comme une balade avec un âne dans les Cévennes, à travers les sentiers, les forêts et les petits villages. C’est une expérience douce, idéale en famille, qui permet de ralentir et de se reconnecter à l’environnement.
TourMaG - Pourriez-vous nous citer un exemple d'expérience authentique ou immersive que vous proposez à vos clients ?
Lucie Rousseau : On propose des safaris en Camargue, à la découverte des flamants roses, chevaux blancs et taureaux dans leur environnement naturel.
Et si le safari se fait pendant les fêtes locales, l’expérience devient encore plus vivante, avec cette énergie propre à la Camargue.
Pour compléter, on propose par exemple une journée chez un vigneron du Minervois. Les voyageurs visitent le domaine, participent à un atelier pour créer leur propre assemblage de vin, puis partagent un repas simple et chaleureux avec la famille.
C’est une belle façon de découvrir le terroir, mais aussi les gens qui font vivre la région.
Lire aussi : Tourisme industriel : l'Occitanie attire les curieux
TourMaG - Y a-t-il une spécialité culinaire à faire découvrir impérativement ?
Lucie Rousseau : Il y en a beaucoup, mais si je devais en citer quelques-unes à ne pas manquer, je commencerais par la fougasse d’Aigues-Mortes : une brioche moelleuse parfumée à la fleur d’oranger, qu’on partage au petit-déjeuner ou au goûter. C’est simple, doux, et typiquement local.
Il y a aussi des spécialités plus méconnues qui méritent d’être découvertes, comme le pâté de Pézenas : une petite tourte sucrée-salée d’origine anglaise, à base de viande d’agneau, qu’on ne trouve que dans cette ville de l’Hérault. Surprenant et délicieux !
Et bien sûr, impossible de ne pas parler de l’aligot en Aveyron, ce mélange de purée de pommes de terre et de tome fraîche, filant à souhait. Goûter un vrai aligot dans un buron après une randonnée, c’est une expérience en soi.
TourMaG - Existe-t-il un marché ou une fête locale à ne pas manquer l’été ?
Lucie Rousseau : Le marché de Revel, le samedi matin, est génial. Il se tient sous une vieille halle en bois, et il y a une vraie ambiance de village : producteurs locaux, musiciens, et plein de bons produits.
En été, j’aime beaucoup les Estivales de Sommières : chaque lundi soir, on déguste des vins locaux, on grignote, on écoute de la musique… tout ça dans les ruelles du centre historique. C’est convivial et sans chichis.
Lire aussi : Randonnée Pyrénées : sur les traces du bouquetin en Ariège
Lucie Rousseau : Il y en a beaucoup, mais si je devais en citer quelques-unes à ne pas manquer, je commencerais par la fougasse d’Aigues-Mortes : une brioche moelleuse parfumée à la fleur d’oranger, qu’on partage au petit-déjeuner ou au goûter. C’est simple, doux, et typiquement local.
Il y a aussi des spécialités plus méconnues qui méritent d’être découvertes, comme le pâté de Pézenas : une petite tourte sucrée-salée d’origine anglaise, à base de viande d’agneau, qu’on ne trouve que dans cette ville de l’Hérault. Surprenant et délicieux !
Et bien sûr, impossible de ne pas parler de l’aligot en Aveyron, ce mélange de purée de pommes de terre et de tome fraîche, filant à souhait. Goûter un vrai aligot dans un buron après une randonnée, c’est une expérience en soi.
TourMaG - Existe-t-il un marché ou une fête locale à ne pas manquer l’été ?
Lucie Rousseau : Le marché de Revel, le samedi matin, est génial. Il se tient sous une vieille halle en bois, et il y a une vraie ambiance de village : producteurs locaux, musiciens, et plein de bons produits.
En été, j’aime beaucoup les Estivales de Sommières : chaque lundi soir, on déguste des vins locaux, on grignote, on écoute de la musique… tout ça dans les ruelles du centre historique. C’est convivial et sans chichis.
Lire aussi : Randonnée Pyrénées : sur les traces du bouquetin en Ariège
Retrouvez tous les articles consacrés à "Voyage en France", la série de l'été de TourMaG dédiée à la France, en cliquant sur ce lien.
Publié par Anaïs Borios Journaliste - TourMaG.com
Voir tous les articles de Anaïs Borios
Voir tous les articles de Anaïs Borios