Zoom sur la diversité des paysages d'Occitanie avec l'agence Beau Voyage

Ce qui marque tout de suite en Occitanie, c’est la diversité des paysages.



On passe en quelques heures des plages de la Méditerranée aux montagnes des Pyrénées, en passant par des villages perchés et des vignobles vallonnés.



Mais s’il y a un endroit qui fait vraiment "waouh", je dirais le cirque de Gavarnie : un décor de montagne impressionnant, presque irréel. On se sent tout petit face à cette nature grandiose.

Pour moi, le meilleur moment c’est septembre.



Il fait encore beau, les lumières sont magnifiques, il y a moins de touristes, et on retrouve une ambiance plus calme, plus authentique. C’est aussi le moment des vendanges, des marchés d’automne… On profite vraiment de la région sans la foule.

J’ai un vrai coup de cœur pour Conques, dans l’Aveyron.



C’est un village perché absolument magnifique, tout en pierre, avec une abbatiale impressionnante et des ruelles médiévales pleines de charme. Il est un peu plus connu des pèlerins, car c’est une étape sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, mais encore assez préservé du tourisme de masse.



Au coucher du soleil, quand les lumières dorées illuminent le village, on a vraiment l’impression de remonter le temps.



Je conseille également La Romieu, un petit village dans le Gers. Peu de gens le connaissent, mais il a énormément de charme.



Il y a une collégiale classée, des sculptures de chats un peu partout (il y a une légende locale très sympa), et une vraie tranquillité. C’est un coin parfait pour ceux qui aiment se balader hors des sentiers battus.