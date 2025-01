Architecture, gastronomie et nature : explorez Nancy, perle de la Lorraine

Le grand air nancéen ouvre aussi l’appétit. Il est l’heure de plonger dans les délices culinaires de la ville.



Sous la marque Nancy Passions Sucrées, la cité fédère un long savoir-faire pâtissier. Plus de vingt spécialités sont recensées, depuis le célèbre bonbon à l’essence de bergamote et la madeleine, jusqu’aux plus secrets Saint Epvre, marquises et perles de Lorraine.



On apprendra ainsi que le roi Stanislas n’est pas étranger à cette veine gourmande… A déguster dans les pâtisseries de la ville.



Nancy joue aussi les épicuriennes quand il s’agit de partager un verre. Au premier rang : la bière. Au 19e s., la Lorraine comptait plus de 300 brasseries, dont 29 à Nancy. Pasteur vint même en 1873 mener des travaux sur la levure.



Des grandes brasseries industrielles implantées à la fin du 19e s., il reste celle de Champigneulles, l’une des plus importantes de France. Mais il existe aussi plus de 70 micro-brasseries artisanales et autant de saveurs à découvrir à la terrasse d’un café, ou en suivant la Route lorraine de la bière.



N’oublions pas le vin. Produits à deux pas de Nancy, les vins gris (rosés clairs), rouges et blancs des Côtes de Toul, intimistes et savoureux, ont fêté leurs 26 ans d’AOC en 2024.