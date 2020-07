Twin Jet remplace Air France-HOP! sur la ligne Metz-Nancy - Lyon

Après l’arrêt annoncé par Air France-Hop!, Twin Jet a décidé de reprendre la liaison Metz-Nancy/Lyon à raison de 3 fréquences par jour, avec des avions pouvant aller jusqu’à 50 places "si le trafic le justifie" indique un communiqué de presse.



La compagnie Twin Jet prendra le relais à partir du 14 septembre 2020. Pour soutenir l’activité économique de la Région et renforcer les actions de la Présidente de l’aéroport Mme Torloting, la compagnie annonce la reprise des vols à partir du lundi 14 septembre 2020.



« Cette ouverture est faite en partenariat avec l’aéroport et la Région, car nos objectifs sont communs : soutenir l’économie locale avec un opérateur ponctuel et fiable comme l’apprécie depuis des années Monsieur Loubet le Directeur Général de l’aéroport » précise Guillaume Collinot directeur général de Twin Jet.