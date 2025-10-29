TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo TourMaG  
Recherche avancée

Les services achats veulent faire main basse sur le MICE [ABO]

Des plateformes, comme Kactus ou Rejolt, accompagnent les entreprises.


Les entreprises cherchent à mieux piloter et gérer leurs dépenses en événements professionnels, avec l’ambition de faire des économies. Mais l’atomisation du secteur et ses particularités rendent le chemin encore long.


Rédigé par le Mercredi 29 Octobre 2025

La table ronde organisée lors du salon IFTM. (c)T.Beaurepère
La table ronde organisée lors du salon IFTM. (c)T.Beaurepère
Assurever
C’est un serpent de mer depuis déjà plusieurs années, que le ralentissement actuel de l’activité et la recherche d’économies remet au goût du jour.

Longtemps géré au doigt mouillé, généralement piloté par le service marketing ou communication, le tourisme d’affaires ou MICE (Meetings, Incentives, Conventions, Events) est désormais dans la ligne de mire des services achats des entreprises.

C’est particulièrement vrai dans les grandes sociétés qui organisent chaque année plusieurs dizaines d’événements professionnels. Moins dans les PME qui réunissent leurs équipes une ou deux fois par an, avec une organisation encore parfois (souvent ?) confiée à l’assistante de direction.

Après avoir optimisé le voyage d’affaires, ces services achats veulent désormais appliquer les mêmes méthodes au MICE, mettre en place des outils adaptés afin de disposer de datas centralisées pour mieux piloter les dépenses et in fine réaliser des économies, et mieux prendre en compte la politique RSE de l’entreprise.

Lire aussi : Quelles sont les nouvelles dynamiques du marché français


Mice et voyage d’affaires : des enjeux et des objectifs différents

Pour autant, le voyage d’affaires et le MICE répondent à des objectifs différents, les contraintes et les enjeux économiques ne sont pas les mêmes.

De quoi alimenter le débat sur les possibilités de convergence, organisé par l’Association Française du Travel Management (AFTM) lors du dernier salon IFTM.

« Le changement est en cours mais le MICE est multiple, depuis le petit séminaire d’entreprise jusqu’au gros congrès, ce qui rend complexe la tâche. On ne peut pas encore parler de maturité » estime Audrey Serror, vice-présidente ventes chez HRS.

Pour accompagner les entreprises, le spécialiste de la réservation hôtelière peut notamment s’appuyer sur sa nouvelle plateforme Connect, qui regroupe hébergements individuels, groupes et réunions dans un même environnements.

Entre nouvelles technologies et exigences RSE

« La prise de conscience est réelle, portée par des technologies plus matures, des besoins en matière de RSE qui exigent de mettre en place des règles. Le MICE a besoin de pilotages plus pointus, ce qui pousse à son intégration dans un environnement corporate » ajoute Christophe Hamonic , directeur pour la France de l’agence FCM Travel.

Mais il reconnaît que la marge de progression est importante. « Plus que jamais, les Travel Management Compagnies (TMC) ont un rôle d’accompagnement pour inciter leurs entreprises clientes à s’engager dans cette voie et changer leurs habitudes ».

La difficulté est d’autant plus grande que les prestataires dans le MICE se comptent par dizaine de milliers et que contrairement au voyage d’affaires où la récurrence est de mise, une entreprise n’utilise leurs services parfois qu’une fois ou deux.

La montée en puissance des plateformes digitales

Cela passe désormais par la technologie, longtemps à la traîne dans le MICE et qui rattrape son retard, avec l’émergence depuis quelques années de plateformes digitales comme Kactus, Naboo ou Rejolt adaptées notamment à l'organisation de séminaires.

Personnalisables en fonction de la politique de l’entreprise, elles recensent une offre toujours plus large (lieux, hôtels, animations, restaurants, traiteurs, prestataires techniques…), permettent de mieux contrôler les achats et consolider les dépenses dans le cadre d’une politique définie.

Lire aussi : Rejolt fait le plein de nouveautés

« Il y a un besoin réel de rationaliser les fournisseurs et les coûts » témoigne Héloïse Devaux, directrice des ventes de Kactus. La plateforme recense près de 20 000 offres en France. « Notre mission est d’accompagner les entreprises et TMC pour servir au mieux leurs clients ».

Et de rappeler que les fournisseurs hôteliers sont souvent les même dans le business travel et le MICE avec, pour ce dernier, des services associés.



MICE : une offre large et une consolidation des datas

Avantage de ces plateformes : un choix large qui peut s’inscrire dans le cadre d’une politique MICE définie, un gain de temps et une consolidation des datas en amont.

« Ce dernier point est essentiel. Les services achats ne savent pas bien qualifier les dépenses MICE, encore plus à posteriori » rappelle Laurène Barbier, experte MICE et mobilités chez EPSA, spécialiste de la performance durable et opérationnelle.

Le futur passe également par des solutions et règles de paiement communes au MICE et au business travel, un point essentiel pour obtenir des datas fiables.


MICE : encore du chemin avant la maturité

Reste que si la transformation en en marche, le MICE est encore loin de la maturité. « Le business travel et le MICE sont deux métiers différents, avec des acheteurs qui ne sont pas nécessairement les mêmes dans les grandes entreprises » nuance Christophe Hamonic, chez FMC Travel.

« Il faut les laisser décider où elles placent le curseur, toujours penser aux besoins et spécificités de chaque utilisateur. Une consolidation des dépenses est possible pour l’hôtellerie. Pour le reste, cela n’a pas nécessairement de sens » ajoute-t-il.

« Il peut y avoir jusqu’à cinq ou six prestataires pour un événement MICE, depuis le transport jusqu’au traiteur. Et les exigences en matière de retour sur investissement ne sont pas les mêmes que dans le business travel » complète Héloïse Devaux.

MICE : une approche à la carte, parfois « artisanale »

Autres articles
La difficulté croit encore pour des événements MICE à l’étranger, où il faut faire intervenir des fournisseurs qui obéissent à des règles différentes, utiliser les services d’agences réceptives parfois peu digitalisées.

Enfin, dernier point et non des moindres : la notion d’expériences est essentielle dans le MICE, pour faire passer un message ou fédérer des salariés.

Cela passe par la recherche de lieux insolites, de team-buildings originaux, une scénographie en phase avec le positionnement et la politique de l’entreprise… Autant d’éléments « artisanaux » qui sortent du seul champ du service achats.

Thierry Beaurepère Publié par Thierry Beaurepère Journaliste - TourMaG.com
Voir tous les articles de Thierry Beaurepère
  • picto Linkedin
  • picto email

Lu 320 fois

Tags : mice
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Ecoutez la newsletter
Ecoutez tous les articles
Premium

CLUB ABONNES

Les services achats veulent faire main basse sur le MICE [ABO]

Les services achats veulent faire main basse sur le MICE [ABO]

Croisières polaires : Arctique ou Antarctique, que choisir ? [ABO] Croisières polaires : Arctique ou Antarctique, que choisir ? [ABO]

Universités Prêt-à-Partir : "Dans la guerre TO vs AGV, nous oublions le client !" [ABO] Universités Prêt-à-Partir : "Dans la guerre TO vs AGV, nous oublions le client !" [ABO]

Ancien pilote d'Air France, Anthony Viaux a tout quitté à cause de l’éco-anxiété ! [ABO] Ancien pilote d'Air France, Anthony Viaux a tout quitté à cause de l’éco-anxiété ! [ABO]

Futuroscopie

Futuroscopie

Entre citrouilles et chrysanthèmes, le business touristique de la mort [ABO]

Entre citrouilles et chrysanthèmes, le business touristique de la mort [ABO]

Du collectif au personnel : le voyage à l’heure du « moi » [ABO] Du collectif au personnel : le voyage à l’heure du « moi » [ABO]

Tourisme de luxe : du bling-bling à la sobriété [ABO] Tourisme de luxe : du bling-bling à la sobriété [ABO]

Dysmorphie : la nouvelle pathologie des voyageurs [ABO] Dysmorphie : la nouvelle pathologie des voyageurs [ABO]

Playa Hotels & Resorts
Dernière heure

MGallery s’implante à Dubaï avec le Creekside Hotel

NG Travel nomme Clément Chartaud directeur des systèmes d’Information

Nouvel accord de partage de codes entre Iberia et Pegasus Airlines

Sicile : Mangia’s ouvrira le Costa Ragusa Borgo & Resort 5* pour l'été 2026

Croisières polaires : Arctique ou Antarctique, que choisir ? [ABO]

Brand News

Kappa Club : vivre des expériences uniques

Kappa Club : vivre des expériences uniques
Cet hiver, Kappa Club enrichit son offre et promet encore plus de partage, d’authenticité et de...
Les annonces

SYLTOURS - Technicien(ne) Groupes H/F - CDI - (Boulogne-Billancourt (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

BCD TRAVEL - Conseillers voyages d'affaires H/F - CDI - (Présentiel sur Paris, Montpellier, Lille, Montrouge ou travail à distance)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

E-LECLERC VOYAGES - Responsable d'agence de voyages H/F - CDI - (Saint-Maur (36))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Découvrez l’esprit des Maldives avec Sun Siyam

Découvrez l’esprit des Maldives avec Sun Siyam

Rivages du Monde joue le haut de gamme en Europe

Rivages du Monde joue le haut de gamme en Europe
Distribution

Distribution

Riviera Maya : Exotismes lance la 9e Ruée vers l’Or

Riviera Maya : Exotismes lance la 9e Ruée vers l’Or
Partez en France

Partez en France

Raconter le territoire autrement : Explore Savoie lance une websérie

Raconter le territoire autrement : Explore Savoie lance une websérie
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Lyon : une soirée « Club California » pour les pros du tourisme

Lyon : une soirée « Club California » pour les pros du tourisme
Production

Production

Nordiska dévoile sa programmation 2026 pour le Grand Nord

Nordiska dévoile sa programmation 2026 pour le Grand Nord
AirMaG

AirMaG

Nouvel accord de partage de codes entre Iberia et Pegasus Airlines

Nouvel accord de partage de codes entre Iberia et Pegasus Airlines
Transport

Transport

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?
La Travel Tech

La Travel Tech

Travelsoft nomme Axel Nazarian au poste de directeur général

Travelsoft nomme Axel Nazarian au poste de directeur général
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Sicile : Mangia’s ouvrira le Costa Ragusa Borgo & Resort 5* pour l'été 2026

Sicile : Mangia’s ouvrira le Costa Ragusa Borgo &amp; Resort 5* pour l'été 2026
HotelMaG

Hébergement

MGallery s’implante à Dubaï avec le Creekside Hotel

MGallery s’implante à Dubaï avec le Creekside Hotel
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos renouvelle sa certification B Corp

Evaneos renouvelle sa certification B Corp
CruiseMaG

CruiseMaG

A Malte, MSC Croisières a pu brancher deux navires à quai

A Malte, MSC Croisières a pu brancher deux navires à quai
TravelJobs

Emploi & Formation

Ressources humaines : le grand défi de l’hôtellerie de plein air

Ressources humaines : le grand défi de l’hôtellerie de plein air
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Singapour dévoile sa feuille de route pour devenir la "World’s Best MICE City"

Singapour dévoile sa feuille de route pour devenir la "World’s Best MICE City"
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias