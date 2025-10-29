Les services achats veulent faire main basse sur le MICE [ABO]

Reste que si la transformation en en marche, le MICE est encore loin de la maturité. « Le business travel et le MICE sont deux métiers différents, avec des acheteurs qui ne sont pas nécessairement les mêmes dans les grandes entreprises » nuance Christophe Hamonic, chez FMC Travel.



« Il faut les laisser décider où elles placent le curseur, toujours penser aux besoins et spécificités de chaque utilisateur. Une consolidation des dépenses est possible pour l’hôtellerie. Pour le reste, cela n’a pas nécessairement de sens » ajoute-t-il.



« Il peut y avoir jusqu’à cinq ou six prestataires pour un événement MICE, depuis le transport jusqu’au traiteur. Et les exigences en matière de retour sur investissement ne sont pas les mêmes que dans le business travel » complète Héloïse Devaux.

