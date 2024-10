MICE : Rejolt fait le plein de nouveautés

Les Jeux Olympiques ont été impactants, mais dans une moindre mesure, car les mois de juillet et août ne sont pas les mois les plus exposés sur le marché de l'événementiel.Néanmoins, nous avons pu constater. Nous avons eu un excellent mois de juin, et de très bons mois de septembre, octobre et novembre.La demande des entreprises s'est orientée vers beaucoup d'animation et de team building autour du sport, autour d'une thématique RSE. C’est une tendance de fond qui s’est renforcée avec les JO.Il y a toujoursIl y a de plus en plus de demandes proches des unités provinciales de grands groupes. La demande est très concentrée autour de bureaux principaux. On évite de faire voyager 1 000 personnes à travers la France.Nous sommes sur, tirée par deux choses : deet puis par l’élargissement de notre offre.Nous intégrerons non seulement l'hôtel, sa prestation de salle, etc., mais aussi pourquoi pas un fleuriste pour une livraison de fleurs, une agence d'hôtesses… Le prescripteur peut composer son événement et finaliser son événement avec toute l'offre sur la plateforme, ce qui simplifie beaucoup le travail pour un événement.