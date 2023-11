MICE : Rejolt (ex-Business Table) s’attaque à l’international

Des réunions d’équipe plus fréquentes, des séminaires au vert, en province.Concernant la restauration, les demandes s’orientent vers des établissements qui offrent une expérience complète d’accueil, d’environnement, d’ambiance, de décoration.Les restaurateurs et hôteliers font beaucoup d’efforts pour s’adapter à cette nouvelle demande de collaborateurs plus jeunes et plus exigeants sur le sujet.La digitalisation des événements, que l’on pensait très forte, ne se concrétise pas. Il y en a eu pendant le Covid, mais ce n’est plus une demande aujourd’hui.L’autre tendance concerne la RSE. Il y a quelques années, la RSE était une réponse des directions achats ou générales des entreprises qui répondaient aux exigences européennes.Aujourd’hui, nous nous apercevons que les collaborateurs sont très à l’affut et très regardant sur ce qui va être acheté ou consommé pendant un événement ou encore la manière de se déplacer pour se rendre sur cet événement. Il y a une prise de conscience des collaborateurs, qui va dans le même sens que celle des entreprises.Nous mettons en avant des partenaires qui ont une vraie démarche sur le sujet, pour permettre au collaborateur de faire un choix en toute connaissance de cause.Notre comparateur de propositions commerciales indique les engagements RSE de nos partenaires.Nous avons élaboré un outil de calcul impact carbone avec la méthodologie de l'ADEME pour que clients vérifient l’atteinte de leurs objectifs de réduction de leur impact carbone.