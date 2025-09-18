TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Madagascar Airlines et Corsair intensifient leur coopération

extension de l’accord de code share à la route Antananarivo - Réunion


Madagascar Airlines et Corsair élargissent leur partenariat avec un code share vers La Réunion et un accord tarifaire domestique.


Rédigé par le Jeudi 18 Septembre 2025

Madagascar Airlines et Corsair intensifient leur coopération - Depositphotos.com Auteur outchill
Madagascar Airlines et Corsair étendent leur partenariat commercial avec l’ouverture, dès le 18 septembre 2025, d’une liaison en partage de codes entre Antananarivo et Saint-Denis de La Réunion. Cette extension complète la desserte Antananarivo–Paris Orly, opérée en code share depuis janvier 2024.

Madagascar Airlines commercialise désormais sous son propre code les vols exploités par Corsair sur cet axe, à raison de deux fréquences hebdomadaires, chaque lundi et vendredi.

Le programme prévoit deux rotations hebdomadaires. Le vol MD7052 décolle de Saint-Denis à 12h15 pour arriver à Antananarivo à 13h05. Le vol retour MD7053 quitte la capitale malgache à 17h00 et atterrit à La Réunion à 19h35.

Au-delà de la liaison régionale, les deux transporteurs signent un accord interline SPA (Special Prorate Agreement). Ce dispositif permet aux clients de Corsair un accès direct au réseau domestique de Madagascar Airlines, tout en intégrant certaines lignes de Corsair pour des correspondances optimisées via le hub d’Antananarivo.

"Ce partenariat renforcé avec Corsair nous permet d’offrir à nos clients davantage de choix et de flexibilité. Il rapproche encore davantage Madagascar de La Réunion et de la France", souligne Thierry de Bailleul, directeur général de Madagascar Airlines.


Tags : corsair, madagascar airlines
