Madagascar Airlines et Corsair intensifient leur coopération

Ce partenariat renforcé avec Corsair nous permet d’offrir à nos clients davantage de choix et de flexibilité. Il rapproche encore davantage Madagascar de La Réunion et de la France

Au-delà de la liaison régionale, les deux transporteurs signent un accord interline SPA (Special Prorate Agreement). Ce dispositif permet aux clients de, tout en intégrant certaines lignes de Corsair pour des correspondances optimisées via le hub d’Antananarivo.", souligne Thierry de Bailleul , directeur général de Madagascar Airlines.