Emploi : entre pénurie de compétences, nouvelles attentes et virage digital

TourMaG - Quels sont les postes difficiles à pourvoir ?



Valérie Dufour : Les postes les plus difficiles à pourvoir restent les conseillers voyages, les responsables d’agence et les commerciaux groupes BtoC. Les jeunes diplômés présentent des lacunes techniques, surtout sur les GDS (Amadeus, Sabre, Galileo…), les connaissances destinations et le voyage sur-mesure.



Le BTS Tourisme n’est plus adapté aux attentes des professionnels, tandis que les étudiants de Bachelor et Master ne sont pas attirés par ces métiers, alors même que de nombreuses agences spécialisées dans le sur-mesure haut de gamme sont prêtes à bien les rémunérer. Nous faisons face à une véritable crise de la compétence dans le secteur.



TourMaG - Les entreprises du secteur recrutent-elles différemment depuis la pandémie ?



Valérie Dufour : Oui, du moins au niveau des grands groupes. Les PME, elles, n’ont pas vraiment changé leurs pratiques. Les grands acteurs utilisent davantage les réseaux sociaux pour communiquer leurs offres d’emploi, organisent des journées de recrutement dans leurs locaux, des cafés ou afterworks dédiés, nouent des partenariats avec certaines écoles et recourent aux ATS.