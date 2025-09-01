TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo TravelJobs  
Recherche avancée

Emploi : entre pénurie de compétences, nouvelles attentes et virage digital

L'interview de Valérie Dufour, responsable de la rubrique Emploi de TourMaG


Le marché de l’emploi touristique reste dynamique mais tendu. Entre pénurie de compétences, nouvelles attentes des candidats et montée en puissance du digital, les recruteurs doivent s’adapter. Les fonctions liées au conseil sur-mesure, au commercial et au marketing digital sont particulièrement recherchées.


Rédigé par le Vendredi 12 Septembre 2025

Emploi : entre pénurie de compétences, nouvelles attentes et virage digital @Depositphotos/rawpixel
Emploi : entre pénurie de compétences, nouvelles attentes et virage digital @Depositphotos/rawpixel
Aerticket
TourMaG - Quelles tendances observez-vous actuellement sur le marché de l’emploi touristique ?

Valérie Dufour : Le secteur continue de recruter malgré un contexte incertain marqué par l’inflation, les conflits, une crise politique et sociale de confiance et un climat anxiogène.

Depuis septembre, on observe toutefois un ralentissement des recrutements. Certaines fonctions restent en tension, avec une pénurie de profils qualifiés, notamment ceux maîtrisant les GDS pour la billetterie aérienne ou les voyages sur-mesure.

Les profils les plus recherchés se répartissent selon les acteurs :

Agences de voyages : Dans les grands réseaux, responsables d’agence et conseillers voyages ; dans les agences indépendantes, conseillers voyages sur-mesure connaissant bien les destinations et la billetterie aérienne, pour une clientèle haut de gamme.

Voyagistes : commerciaux BtoB expérimentés, mais aussi profils digitaux (communication digitale, community managers, social media, back-office technique).

Groupistes : commerciaux et techniciens groupes.

De manière transversale, les profils digitaux sont très demandés dans l’ensemble de la profession (marketing online, gestion de contenus, SEO, réseaux sociaux, relation client digitale, promotion des offres). On retrouve beaucoup de postes proposés en alternance ou en stage dans ce domaine.

Des métiers en tension

Autres articles
TourMaG - Quels sont les postes difficiles à pourvoir ?

Valérie Dufour :Les postes les plus difficiles à pourvoir restent les conseillers voyages, les responsables d’agence et les commerciaux groupes BtoC. Les jeunes diplômés présentent des lacunes techniques, surtout sur les GDS (Amadeus, Sabre, Galileo…), les connaissances destinations et le voyage sur-mesure.

Le BTS Tourisme n’est plus adapté aux attentes des professionnels, tandis que les étudiants de Bachelor et Master ne sont pas attirés par ces métiers, alors même que de nombreuses agences spécialisées dans le sur-mesure haut de gamme sont prêtes à bien les rémunérer. Nous faisons face à une véritable crise de la compétence dans le secteur.

TourMaG - Les entreprises du secteur recrutent-elles différemment depuis la pandémie ?

Valérie Dufour :Oui, du moins au niveau des grands groupes. Les PME, elles, n’ont pas vraiment changé leurs pratiques. Les grands acteurs utilisent davantage les réseaux sociaux pour communiquer leurs offres d’emploi, organisent des journées de recrutement dans leurs locaux, des cafés ou afterworks dédiés, nouent des partenariats avec certaines écoles et recourent aux ATS.

Emploi tourisme : quels sont les métier les plus porteurs ?

TourMaG - Quelles sont les principales attentes des candidats aujourd’hui ?

Valérie Dufour :Le premier critère reste le salaire, avec une demande de clarté sur les primes et bonus. Les candidats accordent aussi une grande importance à l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle : horaires fixes (9h-18h), respect des congés et des week-ends. La flexibilité est également recherchée, notamment avec des horaires aménageables et du télétravail ou hybride, surtout pour les postes de back-office, marketing ou production.

L’évolution de carrière est un autre point clé : perspectives, reconnaissance, formation continue (digital, langues, eductours). Les valeurs jouent aussi un rôle important, avec un attrait marqué pour le tourisme durable, une culture d’entreprise forte et un management bienveillant. Enfin, certains avantages annexes comptent : congés supplémentaires, RTT, proximité géographique, aides au logement ou au transport.

TourMaG - Quels métiers du tourisme sont les plus porteurs actuellement ?

Valérie Dufour :Les métiers les plus porteurs sont les conseillers voyages sur-mesure, les commerciaux BtoB et BtoC, ainsi que les profils hybrides alliant tourisme et digital (marketing, communication, réservation en ligne).

Les groupistes et les acteurs du tourisme haut de gamme tirent leur épingle du jeu

TourMaG - Comment accompagnez-vous les agences de voyages, compagnies aériennes, hôteliers ou autres acteurs dans leurs recrutements ?

Valérie Dufour :Nous accompagnons les recruteurs via la diffusion d’offres d’emploi sur notre média et nos réseaux sociaux, le sourcing dans notre réseau et la mise en relation avec des candidats. Nous apportons également des conseils, aussi bien aux recruteurs qu’aux candidats.

TourMaG - Comment évolue le nombre d’annonces publiées ces derniers mois ?

Valérie Dufour :On observe une baisse du nombre d’annonces ces derniers mois. L’inflation, les conflits et la baisse du pouvoir d’achat - qui entraînent une diminution des réservations - en sont les principales raisons. Néanmoins, les groupistes et les acteurs du tourisme haut de gamme tirent leur épingle du jeu.

TourMaG - Avez-vous remarqué des évolutions dans les candidatures ?

Valérie Dufour :Oui, en effet. Les compétences digitales apparaissent davantage : systèmes de réservation, OTAs, CRM, marketing digital, outils collaboratifs. Les soft skills prennent aussi de l’importance : adaptabilité, communication, gestion du stress, travail en équipe multiculturelle. Les valeurs liées au tourisme durable, à l’éthique et à l’écologie sont également mises en avant.

On observe aussi des profils en reconversion venant d’autres secteurs, valorisant leurs compétences transférables, mais qui rencontrent de grandes difficultés à intégrer le secteur. Enfin, le format des CV évolue : plus visuels, avec des rubriques compétences détaillées, parfois enrichis d’un QR code renvoyant vers un portfolio ou un profil LinkedIn.

TourMaG - Pensez-vous que l’intelligence artificielle ou les outils numériques vont transformer le recrutement dans le tourisme ?

Valérie Dufour :Oui, en effet. L’IA va faire gagner du temps aux recruteurs comme aux candidats. Il ne faut pas la voir comme une ennemie mais comme un allié.

Elle permettra avant tout une automatisation des tâches répétitives, comme le tri de CV, l’utilisation de chatbots pour répondre aux candidats ou encore la mise en place d’évaluations prédictives. Ces outils feront gagner un temps précieux aux recruteurs comme aux postulants.

Du côté de l’expérience candidat, les évolutions sont également notables. L’IA facilite la mise en place d’entretiens vidéo, de tests interactifs ou encore de systèmes de matching personnalisé, qui permettent d’adapter plus finement les profils aux besoins des entreprises.

Cependant, il existe des limites importantes. Le risque est celui d’une standardisation excessive des profils. Or, dans le tourisme, l’humain reste central : la capacité relationnelle, l’écoute, l’adaptabilité et les soft skills ne peuvent pas être évalués uniquement par des algorithmes.

Rubrique emploi de TourMaG, contacter :

Emploi : entre pénurie de compétences, nouvelles attentes et virage digital
Valérie DUFOUR
06 99 07 16 66
valerie.annonces@tourmag.com

Lu 285 fois

Tags : emploi, emploi tourisme
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 1 Septembre 2025 - 16:25 Emirates recrute en France en septembre 2025

Jeudi 28 Août 2025 - 10:20 Megève Jobs : 500 offres d'emploi pour recruter les saisonniers de l’hiver 2025-2026

Jalisco
Les annonces

A VENDRE - CAUSE DEPART A LA RETRAITE ET TROP D'ACTIVITES - Département spécialisé EGYPTE
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

PENINSULES & CONTINENTS - Conseiller(ère) Voyages expérimenté(e) H/F - CDI - (Bordeaux (33))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SELECTOUR AILLEURS VOYAGES - Responsable d'agence de voyages H/F - CDI - (Ecully (69))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Actu Emploi et Formation

Emploi & Formation

Emploi : entre pénurie de compétences, nouvelles attentes et virage digital

Emploi : entre pénurie de compétences, nouvelles attentes et virage digital
Le marché de l’emploi touristique reste dynamique mais tendu. Entre pénurie de compétences, nouvelles attentes des...

Emirates recrute en France en septembre 2025

Emirates recrute en France en septembre 2025
Emirates organise en septembre 2025 des journées portes ouvertes dans quatre villes françaises pour recruter de...

Megève Jobs : 500 offres d'emploi pour recruter les saisonniers de l’hiver 2025-2026

Megève Jobs : 500 offres d'emploi pour recruter les saisonniers de l’hiver 2025-2026
Après avoir séduit plus de 1 300 candidats l’an dernier, le forum virtuel Megève Jobs revient pour l’hiver 2025-2026...
Dernière heure

W New York - Union Square : la rénovation d’un hôtel iconique

Évolution de carrière des PNC : chef de cabine et après ?

Voyage à forfait : après le vote du Parlement, les EDV en mode lobbying ! [ABO]

Voyages en train : destinations soleil et capitales européennes, stars de l'été !

Auvergne : comment Voyages Seyt s'adapte aux nouvelles attentes de ses clients [ABO]

Recruteurs

MARIETTON DEVELOPPEMENT

MARIETTON DEVELOPPEMENT
Professionnel du Voyage et du Tourisme propose différents types de métiers allant du commerce à l’administration en...

GROUPE SALAÜN

CARREFOUR VOYAGES

Métiers

Chargé(e) de paramétrage, le garant de la mise en ligne des produits

Chargé(e) de paramétrage, le garant de la mise en ligne des produits
Métier méconnu, le chargé(e) de paramétrage est en charge de la saisie de la production...

Technicien back-office, le trait d'union entre les clients et fournisseurs

Social media manager, le chef d’orchestre de la communication digitale

Formations tourisme

IEFT TOURISM MANAGEMENT SCHOOL

IEFT TOURISM MANAGEMENT SCHOOL
L’IEFT est l’école du management du tourisme. Elle forme chaque année plus de 300...

Un Annuaire de la Formation pour présenter les formations tourisme des Etablissements

Emploi RH : le tourisme, c’est d’abord l’humain

L'industrie touristique recrute difficilement ou ne trouve plus de candidats

L'industrie touristique recrute difficilement ou ne trouve plus de candidats
Avec la crise liée au covid-19, les entreprises touristiques vivent une révolution...

Pour une révolution des politiques RH du tourisme en France

Brand News

Assurever confirme son leadership : innovation business travel, succès de Protexio et rendez-vous à l’IFTM

Assurever confirme son leadership : innovation business travel, succès de Protexio et rendez-vous à l’IFTM
Le courtier démarre l’automne en multipliant les initiatives stratégiques. Intégration de ses...
Publi-news

Publi-news

L'automne avec Wa Sakura

L'automne avec Wa Sakura

Rivages du Monde se déploie en Patagonie et au Laos

Rivages du Monde se déploie en Patagonie et au Laos
Distribution

Distribution

Voyages en train : destinations soleil et capitales européennes, stars de l'été !

Voyages en train : destinations soleil et capitales européennes, stars de l'été !
Partez en France

Partez en France

Zoo de La Boissière-du-Doré : quand les naissances font le bonheur des visiteurs

Zoo de La Boissière-du-Doré : quand les naissances font le bonheur des visiteurs
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Ras Al Khaimah bat un nouveau record touristique au 1er semestre 2025

Ras Al Khaimah bat un nouveau record touristique au 1er semestre 2025
Production

Production

Emmanuel Foiry quitte Kuoni France

Emmanuel Foiry quitte Kuoni France
AirMaG

AirMaG

Évolution de carrière des PNC : chef de cabine et après ?

Évolution de carrière des PNC : chef de cabine et après ?
Transport

Transport

Trenitalia se renforce encore sur Paris - Lyon

Trenitalia se renforce encore sur Paris - Lyon
La Travel Tech

La Travel Tech

easyHotel propose une clé de chambre 100% dématérialisée dans Apple Wallet

easyHotel propose une clé de chambre 100% dématérialisée dans Apple Wallet
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

W New York - Union Square : la rénovation d’un hôtel iconique

W New York - Union Square : la rénovation d’un hôtel iconique
HotelMaG

Hébergement

Moxy renforce son réseau européen avec un nouvel hôtel à Belfast

Moxy renforce son réseau européen avec un nouvel hôtel à Belfast
Futuroscopie

Futuroscopie

Carte postale : un objet culte qui parle de nous et résiste [ABO]

Carte postale : un objet culte qui parle de nous et résiste [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

IFTM 2025 : DGT Formations veut rendre le tourisme durable concret aux pros !

IFTM 2025 : DGT Formations veut rendre le tourisme durable concret aux pros !
CruiseMaG

CruiseMaG

Costa Croisières lance sa nouvelle saison Caraïbes 2025-2026 en Guadeloupe

Costa Croisières lance sa nouvelle saison Caraïbes 2025-2026 en Guadeloupe
TravelJobs

Emploi & Formation

Emploi : entre pénurie de compétences, nouvelles attentes et virage digital

Emploi : entre pénurie de compétences, nouvelles attentes et virage digital
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

FCM Travel : Christelle Viana nommée directrice des opérations France

FCM Travel : Christelle Viana nommée directrice des opérations France
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias