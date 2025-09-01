Emploi : entre pénurie de compétences, nouvelles attentes et virage digital

TourMaG - Quelles tendances observez-vous actuellement sur le marché de l’emploi touristique ?
Valérie Dufour : Le secteur continue de recruter malgré un contexte incertain marqué par l’inflation, les conflits, une crise politique et sociale de confiance et un climat anxiogène.
Depuis septembre, on observe toutefois un ralentissement des recrutements. Certaines fonctions restent en tension, avec une pénurie de profils qualifiés, notamment ceux maîtrisant les GDS pour la billetterie aérienne ou les voyages sur-mesure.
Les profils les plus recherchés se répartissent selon les acteurs :
Agences de voyages : Dans les grands réseaux, responsables d’agence et conseillers voyages ; dans les agences indépendantes, conseillers voyages sur-mesure connaissant bien les destinations et la billetterie aérienne, pour une clientèle haut de gamme.
Voyagistes : commerciaux BtoB expérimentés, mais aussi profils digitaux (communication digitale, community managers, social media, back-office technique).
Groupistes : commerciaux et techniciens groupes.
De manière transversale, les profils digitaux sont très demandés dans l’ensemble de la profession (marketing online, gestion de contenus, SEO, réseaux sociaux, relation client digitale, promotion des offres). On retrouve beaucoup de postes proposés en alternance ou en stage dans ce domaine.
Des métiers en tension
TourMaG - Quels sont les postes difficiles à pourvoir ?
Valérie Dufour :Les postes les plus difficiles à pourvoir restent les conseillers voyages, les responsables d’agence et les commerciaux groupes BtoC. Les jeunes diplômés présentent des lacunes techniques, surtout sur les GDS (Amadeus, Sabre, Galileo…), les connaissances destinations et le voyage sur-mesure.
Le BTS Tourisme n’est plus adapté aux attentes des professionnels, tandis que les étudiants de Bachelor et Master ne sont pas attirés par ces métiers, alors même que de nombreuses agences spécialisées dans le sur-mesure haut de gamme sont prêtes à bien les rémunérer. Nous faisons face à une véritable crise de la compétence dans le secteur.
TourMaG - Les entreprises du secteur recrutent-elles différemment depuis la pandémie ?
Valérie Dufour :Oui, du moins au niveau des grands groupes. Les PME, elles, n’ont pas vraiment changé leurs pratiques. Les grands acteurs utilisent davantage les réseaux sociaux pour communiquer leurs offres d’emploi, organisent des journées de recrutement dans leurs locaux, des cafés ou afterworks dédiés, nouent des partenariats avec certaines écoles et recourent aux ATS.
Emploi tourisme : quels sont les métier les plus porteurs ?
TourMaG - Quelles sont les principales attentes des candidats aujourd’hui ?
Valérie Dufour :Le premier critère reste le salaire, avec une demande de clarté sur les primes et bonus. Les candidats accordent aussi une grande importance à l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle : horaires fixes (9h-18h), respect des congés et des week-ends. La flexibilité est également recherchée, notamment avec des horaires aménageables et du télétravail ou hybride, surtout pour les postes de back-office, marketing ou production.
L’évolution de carrière est un autre point clé : perspectives, reconnaissance, formation continue (digital, langues, eductours). Les valeurs jouent aussi un rôle important, avec un attrait marqué pour le tourisme durable, une culture d’entreprise forte et un management bienveillant. Enfin, certains avantages annexes comptent : congés supplémentaires, RTT, proximité géographique, aides au logement ou au transport.
TourMaG - Quels métiers du tourisme sont les plus porteurs actuellement ?
Valérie Dufour :Les métiers les plus porteurs sont les conseillers voyages sur-mesure, les commerciaux BtoB et BtoC, ainsi que les profils hybrides alliant tourisme et digital (marketing, communication, réservation en ligne).
Les groupistes et les acteurs du tourisme haut de gamme tirent leur épingle du jeu
TourMaG - Comment accompagnez-vous les agences de voyages, compagnies aériennes, hôteliers ou autres acteurs dans leurs recrutements ?
Valérie Dufour :Nous accompagnons les recruteurs via la diffusion d’offres d’emploi sur notre média et nos réseaux sociaux, le sourcing dans notre réseau et la mise en relation avec des candidats. Nous apportons également des conseils, aussi bien aux recruteurs qu’aux candidats.
TourMaG - Comment évolue le nombre d’annonces publiées ces derniers mois ?
Valérie Dufour :On observe une baisse du nombre d’annonces ces derniers mois. L’inflation, les conflits et la baisse du pouvoir d’achat - qui entraînent une diminution des réservations - en sont les principales raisons. Néanmoins, les groupistes et les acteurs du tourisme haut de gamme tirent leur épingle du jeu.
TourMaG - Avez-vous remarqué des évolutions dans les candidatures ?
Valérie Dufour :Oui, en effet. Les compétences digitales apparaissent davantage : systèmes de réservation, OTAs, CRM, marketing digital, outils collaboratifs. Les soft skills prennent aussi de l’importance : adaptabilité, communication, gestion du stress, travail en équipe multiculturelle. Les valeurs liées au tourisme durable, à l’éthique et à l’écologie sont également mises en avant.
On observe aussi des profils en reconversion venant d’autres secteurs, valorisant leurs compétences transférables, mais qui rencontrent de grandes difficultés à intégrer le secteur. Enfin, le format des CV évolue : plus visuels, avec des rubriques compétences détaillées, parfois enrichis d’un QR code renvoyant vers un portfolio ou un profil LinkedIn.
TourMaG - Pensez-vous que l’intelligence artificielle ou les outils numériques vont transformer le recrutement dans le tourisme ?
Valérie Dufour :Oui, en effet. L’IA va faire gagner du temps aux recruteurs comme aux candidats. Il ne faut pas la voir comme une ennemie mais comme un allié.
Elle permettra avant tout une automatisation des tâches répétitives, comme le tri de CV, l’utilisation de chatbots pour répondre aux candidats ou encore la mise en place d’évaluations prédictives. Ces outils feront gagner un temps précieux aux recruteurs comme aux postulants.
Du côté de l’expérience candidat, les évolutions sont également notables. L’IA facilite la mise en place d’entretiens vidéo, de tests interactifs ou encore de systèmes de matching personnalisé, qui permettent d’adapter plus finement les profils aux besoins des entreprises.
Cependant, il existe des limites importantes. Le risque est celui d’une standardisation excessive des profils. Or, dans le tourisme, l’humain reste central : la capacité relationnelle, l’écoute, l’adaptabilité et les soft skills ne peuvent pas être évalués uniquement par des algorithmes.
