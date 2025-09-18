TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Oceania Cruises enrichit son offre "Your World Included"

Des boissons alcoolisées ou des excursions pour tous les passagers


Oceania Cruises ajoute de nouvelles prestations incluses pour ses croisiéristes, sans supplément.


Rédigé par le Jeudi 18 Septembre 2025

Oceania Cruises a enrichi son programme "Your World Included" avec de nouveaux avantages pour ses passagers - Photo : Oceania Cruises
Oceania Cruises renforce son programme "Your World Included" : toute nouvelle réservation effectuée depuis le 17 septembre 2025 donne droit à un crédit pour des excursions (jusqu’à 600$ par personne) ou à une sélection de vins et bières offerte au déjeuner et au dîner.

Ces nouveautés s’ajoutent aux prestations déjà incluses à bord : accès aux restaurants gastronomiques, Wi-Fi Starlink illimité, pourboires, boissons non alcoolisées, cours de fitness, glaces et smoothies, service blanchisserie, etc.

"Il ne s’agit pas d’une offre ponctuelle, mais d’un engagement durable de la marque, qui renforce la valeur exceptionnelle de l’expérience Oceania Cruises en offrant aux passagers le luxe d’un choix encore plus étendu", souligne Jason Montague, directeur de l’expérience luxe de la compagnie.

Oceania Cruises : les croisières disponibles chez Un Océan de Croisières

Parallèlement, Oceania Cruises rappelle sa garantie "Best Value" : si une offre plus avantageuse est proposée sur le même itinéraire et dans la même catégorie avant le départ, elle est automatiquement appliquée au client.

Les croisières de la compagnie sont disponibles en France chez Un Océan de Croisières.

Lire aussi : Oceania et Regent réorganisent leurs équipes EMEA

