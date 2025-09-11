Autriche : l'hôtel Schwarzbrunn crée un service Groupes

Notre objectif reste inchangé : offrir à chaque client une expérience alliant confort, hospitalité et immersion dans la nature alpine

Groupes, familles, individuels... L', situé au cœur du Tyrol autrichien, est depuis des décennies, une adresse de référence pour le marché français.Commercialisé sous le label Jet tours, l’hôtel dispose de multiples atouts, avec son spa de 3 000 m², ainsi que son programme d’activités pour toute la famille.Afin de répondre toujours mieux aux attentes du marché français,: Sandra, Michaela, Carina et Dagmar, qui accompagnent chaque demande, de la réservation à la réalisation du séjour.", précise le Groupe hôtelier dans un communiqué.