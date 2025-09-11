Autriche : l'hôtel Schwarzbrunn crée un service Groupes

A l'hôtel Schwarzbrunn, un service Groupes a été créé avec quatre interlocutrices dédiées : Sandra, Michaela, Carina et Dagmar - DepositPhotos.com, CandyBoxImages
Groupes, familles, individuels... L'hôtel Schwarzbrunn Resort & Spa 4* Sup, situé au cœur du Tyrol autrichien, est depuis des décennies, une adresse de référence pour le marché français.
Commercialisé sous le label Jet tours, l’hôtel dispose de multiples atouts, avec son spa de 3 000 m², sa gastronomie soignée, son accès privilégié aux pistes et aux randonnées ainsi que son programme d’activités pour toute la famille.
Afin de répondre toujours mieux aux attentes du marché français, un service Groupes a été créé avec quatre interlocutrices dédiées : Sandra, Michaela, Carina et Dagmar, qui accompagnent chaque demande, de la réservation à la réalisation du séjour.
"Notre objectif reste inchangé : offrir à chaque client une expérience alliant confort, hospitalité et immersion dans la nature alpine", précise le Groupe hôtelier dans un communiqué.
