Gilles Chauvet quitte MSC et rejoint CFC Croisières

Gilles Chauvet nouveau directeur commercial de CFC Croisières - Photo CFC
Gilles Chauvet quitte MSC Croisières pour rejoindre CFC Croisières.
Gilles Chauvet a d’abord évolué pendant 17 ans au sein de Costa Croisières, dont 10 ans comme Directeur des Ventes. En 2015, il rejoint MSC Croisières comme Directeur Commercial de la région Sud.
En mai dernier il avait été promu Directeur Commercial France de MSC Croisières.
Fin septembre, il quittera la compagnie aux cheminées bleu-marine pour se lancer dans un nouveau challenge et piloter la direction commerciale de CFC Croisières.
Il devient membre du Comité Exécutif et sera en charge d’accompagner la croissance de la compagnie.
« Rejoindre une jeune compagnie, pleine d’ambitions et de dynamisme, est une formidable opportunité pour moi. Je me réjouis de partager mon expertise, mon réseau de partenaires et surtout ma passion pour l’univers de la croisière avec les équipes. » a déclaré Gilles Chauvet.
Gilles Chauvet succède à Emmanuel Bourgeat
En juin dernier, CFC Croisières avait annoncé l'arrivée d'Emmanuel Bourgeat au poste de Directeur Commercial. Finalement, seulement 3 mois après, la compagnie l'a annoncé sur le départ, après "une période d'intérim".
CFC Croisières, propriétaire du Renaissance, et la Britannique Ambassador Cruise Line ont annoncé en janvier dernier leur rapprochement.
Le nouveau groupe est majoritairement détenu par Njord Partners, actionnaire actuel d’Ambassador Cruise Line, et minoritairement par Cheyne Capital, actionnaire actuel de CFC.
CFC Croisières, propriétaire du Renaissance, et la Britannique Ambassador Cruise Line ont annoncé en janvier dernier leur rapprochement.
Le nouveau groupe est majoritairement détenu par Njord Partners, actionnaire actuel d’Ambassador Cruise Line, et minoritairement par Cheyne Capital, actionnaire actuel de CFC.