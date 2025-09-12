Gilles Chauvet quitte MSC et rejoint CFC Croisières

Rejoindre une jeune compagnie, pleine d’ambitions et de dynamisme, est une formidable opportunité pour moi. Je me réjouis de partager mon expertise, mon réseau de partenaires et surtout ma passion pour l’univers de la croisière avec les équipes.

Gilles Chauvet quitte MSC Croisières pour rejoindre CFC Croisières.Gilles Chauvet a d’abord évolué pendant 17 ans au sein de Costa Croisières, dont 10 ans comme Directeur des Ventes. En 2015, il rejoint MSC Croisières comme Directeur Commercial de la région Sud.En mai dernier il avait été promu Directeur Commercial France de MSC Croisières. Fin septembre, il quittera la compagnie aux cheminées bleu-marine pour se lancer dans un nouveau challenge et piloter la direction commerciale de CFC Croisières.» a déclaré Gilles Chauvet.