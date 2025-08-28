TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
CFC Croisières : Emmanuel Bourgeat sur le départ

Le directeur commercial assurait une période d'intérim


CFC Croisières annonce le départ d'Emmanuel Bourgeat, actuel directeur commercial de la compagnie, après une période d'intérim.


Vendredi 29 Août 2025

Emmanuel Bourgeat quittera ses fonctions de directeur commercial de CFC Croisières le 9 septembre prochain - Photo : CFC
Emmanuel Bourgeat quittera ses fonctions de directeur commercial de CFC Croisières le 9 septembre 2025, annonce la compagnie dans un communiqué.

Il avait rejoint CFC en juin dernier pour une période d’intérim en attendant l’arrivée de son successeur, qui sera annoncé très prochainement.

"L’ensemble de la Compagnie le remercie pour son expertise au cours de cette période de collaboration", précise le communiqué.

Lire aussi : CFC Croisières dévoile ses itinéraires pour 2026 !


Tags : cfc croisieres, emmanuel bourgeat
