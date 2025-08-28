CFC Croisières : Emmanuel Bourgeat sur le départ

Emmanuel Bourgeat quittera ses fonctions de directeur commercial de CFC Croisières le 9 septembre prochain - Photo : CFC
Emmanuel Bourgeat quittera ses fonctions de directeur commercial de CFC Croisières le 9 septembre 2025, annonce la compagnie dans un communiqué.
Il avait rejoint CFC en juin dernier pour une période d’intérim en attendant l’arrivée de son successeur, qui sera annoncé très prochainement.
"L’ensemble de la Compagnie le remercie pour son expertise au cours de cette période de collaboration", précise le communiqué.
Lire aussi : CFC Croisières dévoile ses itinéraires pour 2026 !
Il avait rejoint CFC en juin dernier pour une période d’intérim en attendant l’arrivée de son successeur, qui sera annoncé très prochainement.
"L’ensemble de la Compagnie le remercie pour son expertise au cours de cette période de collaboration", précise le communiqué.
Lire aussi : CFC Croisières dévoile ses itinéraires pour 2026 !