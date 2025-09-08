CFC Croisières met en ligne son nouveau site internet

CFC Croisières met en avant une interface modernisée, largement illustrée par de grandes photos et des cartes de navigation - Image CFC Croisières
CFC Croisières vient de dévoiler son nouveau site internet, présenté comme une étape clé dans sa stratégie digitale.
L’objectif : proposer une expérience plus intuitive aux voyageurs et mieux valoriser son produit.
Parmi les nouveautés, CFC met en avant une interface modernisée, largement illustrée par de grandes photos et des cartes de navigation permettant une projection plus immersive dans les itinéraires proposés.
Site web CFC Croisières : le tunnel d’achat repensé
Le tunnel d’achat a été repensé pour plus de fluidité, avec une attention particulière portée au choix des cabines : les clients peuvent désormais sélectionner leur emplacement par zones - avant, milieu ou arrière du navire - afin de personnaliser leur voyage.
Pour la compagnie, cette refonte s’accompagne aussi d’une optimisation technique, avec de meilleures performances et une navigation simplifiée.
« Cette évolution est le fruit d’un travail collectif et constitue une étape importante pour CFC », souligne sur son compte LinkedIn le croisiériste, propriété du groupe Ambassador qui remercie ses équipes pour leur mobilisation.
Lire aussi : Renaissance (CFC) : la croisière « à la française » en version sous-titrée ?
