CFC Croisières met en ligne son nouveau site internet

Un parcours client repensé


CFC modernise son image digitale avec un site entièrement refondu, offrant une expérience plus fluide et immersive à ses passagers.


Rédigé par le Mardi 9 Septembre 2025

CFC Croisières met en avant une interface modernisée, largement illustrée par de grandes photos et des cartes de navigation - Image CFC Croisières
CFC Croisières met en avant une interface modernisée, largement illustrée par de grandes photos et des cartes de navigation - Image CFC Croisières
CFC Croisières vient de dévoiler son nouveau site internet, présenté comme une étape clé dans sa stratégie digitale.

L’objectif : proposer une expérience plus intuitive aux voyageurs et mieux valoriser son produit.

Parmi les nouveautés, CFC met en avant une interface modernisée, largement illustrée par de grandes photos et des cartes de navigation permettant une projection plus immersive dans les itinéraires proposés.

Site web CFC Croisières : le tunnel d’achat repensé

Le tunnel d’achat a été repensé pour plus de fluidité, avec une attention particulière portée au choix des cabines : les clients peuvent désormais sélectionner leur emplacement par zones - avant, milieu ou arrière du navire - afin de personnaliser leur voyage.

Pour la compagnie, cette refonte s’accompagne aussi d’une optimisation technique, avec de meilleures performances et une navigation simplifiée.

« Cette évolution est le fruit d’un travail collectif et constitue une étape importante pour CFC », souligne sur son compte LinkedIn le croisiériste, propriété du groupe Ambassador qui remercie ses équipes pour leur mobilisation.

Lire aussi : Renaissance (CFC) : la croisière « à la française » en version sous-titrée ?

