CFC Croisières a accueilli plus de 8 000 passagers depuis Marseille

Le Renaissance navigue actuellement aux Caraïbes, il sera de retour en Méditerranée le 11 août @CFC Croisières
Du 16 août au 18 octobre 2025, CFC Croisières a enregistré sur le Renaissance un taux de remplissage moyen de 80%, sur les 8 croisières proposées au départ de Marseille.
Un peu plus de 8 000 passagers ont été accueillis sur cette saison.
Cinq croisières ont affiché complet cette année : « Rois et Empereurs » du 16 au 23 août, « Histoire insulaire et Tunisie » du 23 au 30 août, « Epopée Egéenne » du 30 août au 10 septembre, « Trésors de l’Adriatique » du 10 au 20 septembre, ainsi que la mini croisière « Fêtes Corses et Sardes » du 20 au 23 septembre.
CFC Croisières : de retour en Méditerranée le 11 août
« Nous clôturons cette saison avec un taux d’occupation élevé. Désormais, nous nous concentrons sur les croisières dans les Caraïbes, qui réalisent une très bonne première saison commerciale », éclaire Maëlysse Pierrot-Guibourt, Présidente de CFC Croisières.]b
« Les itinéraires des transatlantiques sont très appréciés et les circuits Caraïbes prévus pour la fin d’année et sur le mois de janvier, sont les plus plébiscités pour le moment. »
La nouvelle programmation Méditerranée est prévue dès le 11 août jusqu’au 10 octobre 2026 avec 7 croisières. Au programme : Sicile, Corse, Baléares, Croatie ou encore Grèce.
Citons la croisière « Eclipse solaire & beautés insulaires » pour assister à l’éclipse solaire depuis la mer le 12 août 2026 et la croisière « Odyssée Marine en mer Egée » du 17 au 29 août 2026, en partenariat avec l’association britannique ORCA.
