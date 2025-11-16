TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo CruiseMaG  
Recherche avancée

CFC Croisières a accueilli plus de 8 000 passagers depuis Marseille

Un taux de remplissage de 80% entre le 16 août et le 18 octobre 2025


CFC Croisières a clôturé en octobre dernier sa programmation en Méditerranée, au départ de Marseille. Le bilan est jugé satisfaisant.


Rédigé par le Lundi 17 Novembre 2025

Le Renaissance navigue actuellement aux Caraïbes, il sera de retour en Méditerranée le 11 août @CFC Croisières
Le Renaissance navigue actuellement aux Caraïbes, il sera de retour en Méditerranée le 11 août @CFC Croisières
DITEX
Du 16 août au 18 octobre 2025, CFC Croisières a enregistré sur le Renaissance un taux de remplissage moyen de 80%, sur les 8 croisières proposées au départ de Marseille.

Un peu plus de 8 000 passagers ont été accueillis sur cette saison.

Cinq croisières ont affiché complet cette année : « Rois et Empereurs » du 16 au 23 août, « Histoire insulaire et Tunisie » du 23 au 30 août, « Epopée Egéenne » du 30 août au 10 septembre, « Trésors de l’Adriatique » du 10 au 20 septembre, ainsi que la mini croisière « Fêtes Corses et Sardes » du 20 au 23 septembre.

CFC Croisières : de retour en Méditerranée le 11 août

Autres articles
« Nous clôturons cette saison avec un taux d’occupation élevé. Désormais, nous nous concentrons sur les croisières dans les Caraïbes, qui réalisent une très bonne première saison commerciale », éclaire Maëlysse Pierrot-Guibourt, Présidente de CFC Croisières.]b

« Les itinéraires des transatlantiques sont très appréciés et les circuits Caraïbes prévus pour la fin d’année et sur le mois de janvier, sont les plus plébiscités pour le moment. »

La nouvelle programmation Méditerranée est prévue dès le 11 août jusqu’au 10 octobre 2026 avec 7 croisières. Au programme : Sicile, Corse, Baléares, Croatie ou encore Grèce.

Citons la croisière « Eclipse solaire & beautés insulaires » pour assister à l’éclipse solaire depuis la mer le 12 août 2026 et la croisière « Odyssée Marine en mer Egée » du 17 au 29 août 2026, en partenariat avec l’association britannique ORCA.

A lire aussi : CFC Croisières met le cap sur les Caraïbes

Lu 256 fois

Tags : cfc, croisieres
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Dimanche 16 Novembre 2025 - 19:07 L’aventure Exploris prend fin à Caen

Vendredi 14 Novembre 2025 - 15:41 MSC Croisières France : « On veut séduire plus largement le marché français »

Playa Hotels & Resorts

Brand news CruiseMaG

“Avec le combo Train + Croisière de Costa, on simplifie la vie des agences et des clients”

“Avec le combo Train + Croisière de Costa, on simplifie la vie des agences et des clients”
Après le succès rencontré l’an dernier, Costa Croisières relance cet hiver son offre Train +...
Dernière heure

Boomerang Voyages ouvre les ventes été des Club Coralia

Baromètre des activités : Rome, New York et Marrakech sur le podium

La Turquie atteint 50 millions de visiteurs sur 9 mois

Marie Bérengère Chapoton prend la direction générale du Rosewood São Paulo

Kerzner ouvre Atlantis et One&Only à Djeddah

Brand News

Thaïlande… l’incontournable de l’Hiver

Thaïlande… l’incontournable de l’Hiver
L’hiver s’installe en Europe, mais en Thaïlande, la meilleure saison pour voyager commence. Invitez...
Les annonces

LES MÔMES TROTTEURS - Chargé(e) de production voyages scolaires H/F - CDI - (Saint-Martin-de-Crau (13) ou secteur Luberon vers Gordes (84))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

EVAO VOYAGES - Conseiller voyages sur mesure H/F - CDI - (Lyon 2e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SIGNATURE D'EXCEPTION BY SOLEA- Conseiller(ère) Voyages H/F - CDI - (Paris 11e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Sales Challenge Sri Lanka 2026 : partez à la découverte de la Perle de l’océan Indien !

Sales Challenge Sri Lanka 2026 : partez à la découverte de la Perle de l’océan Indien !

L’expérience Aranui : bien plus qu’une croisière

L’expérience Aranui : bien plus qu’une croisière
Distribution

Distribution

Baromètre des activités : Rome, New York et Marrakech sur le podium

Baromètre des activités : Rome, New York et Marrakech sur le podium
Partez en France

Partez en France

Les Montagnes du Jura préparent un hiver riche en nouveautés

Les Montagnes du Jura préparent un hiver riche en nouveautés
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

La Turquie atteint 50 millions de visiteurs sur 9 mois

La Turquie atteint 50 millions de visiteurs sur 9 mois
Production

Production

Boomerang Voyages ouvre les ventes été des Club Coralia

Boomerang Voyages ouvre les ventes été des Club Coralia
AirMaG

AirMaG

Air Europa : du ciel d’Europe aux sommets andins, faites découvrir à vos clients l’Équateur

Air Europa : du ciel d’Europe aux sommets andins, faites découvrir à vos clients l’Équateur
Transport

Transport

Qui est European Sleeper, la compagnie qui relance le train de nuit Paris-Berlin ?

Qui est European Sleeper, la compagnie qui relance le train de nuit Paris-Berlin ?
La Travel Tech

La Travel Tech

DIGITRIPS Tech : acteur clé de la distribution de voyages et de la Travel Tech en Europe

DIGITRIPS Tech : acteur clé de la distribution de voyages et de la Travel Tech en Europe
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Kerzner ouvre Atlantis et One&Only à Djeddah

Kerzner ouvre Atlantis et One&amp;Only à Djeddah
HotelMaG

Hébergement

La Maison Maubreuil, premier 5 étoiles de Nantes

La Maison Maubreuil, premier 5 étoiles de Nantes
Futuroscopie

Futuroscopie

Grand magasin, marché... le shopping, valeur sûre du tourisme qui défie l'e-commerce !

Grand magasin, marché... le shopping, valeur sûre du tourisme qui défie l'e-commerce !
Voyages responsables

Voyages Responsables

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels
CruiseMaG

CruiseMaG

CFC Croisières a accueilli plus de 8 000 passagers depuis Marseille

CFC Croisières a accueilli plus de 8 000 passagers depuis Marseille
TravelJobs

Emploi & Formation

UTA, l’université du transport aérien, fête ses dix ans

UTA, l’université du transport aérien, fête ses dix ans
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Les EDV Ile-de-France planchent sur la cybercriminalité et la succession

Les EDV Ile-de-France planchent sur la cybercriminalité et la succession
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias