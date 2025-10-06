TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
"Les Escales Gagnantes" : CroisiEurope lance son challenge pour les agences

Pour soutenir les ventes des croisières maritimes


Avec son challenge de ventes "Les Escales Gagnantes", CroisiEurope entend soutenir activement ses partenaires distributeurs tout en stimulant les ventes de fin d’année. À la clé : 50€ offerts par cabine réservée et confirmée sur le portail pro.


Rédigé par le Mardi 7 Octobre 2025

Le challenge "Les Escales Gagnantes" concerne plusieurs croisières maritimes emblématiques de CroisiEurope - Photo : PB
CroisiEurope
Du 6 au 26 octobre 2025, les agences partenaires de CroisiEurope peuvent participer à un challenge commercial dédié à la gamme maritime de la compagnie : "Les Escales Gagnantes".

Chaque réservation confirmée via le site professionnel donnera droit à une récompense de 50€.

L’objectif : encourager la mise en avant des croisières d’hiver tout en récompensant l’engagement des agences.

Le dispositif concerne plusieurs croisières emblématiques à bord de La Belle de l’Adriatique et de La Belle des Océans.

Parmi elles, Les Belles Méditerranéennes (La Valette/La Valette, 21 novembre 2025), qui combine Malte, la Sicile et des escales classées à l’Unesco, et Assaut sur Naples (Naples/Naples, 12 et 19 décembre 2025).

"Les Escales Gagnantes" : les Canaries à l’honneur

À noter : la compagnie partenaire KM Malta Airlines offrira deux billets aller/retour Paris ou Lyon vers Malte à l’agence la plus performante sur cette croisière.

Sur La Belle des Océans, CroisiEurope propose également Conquête des Canaries (Tenerife/Lanzarote, 6 et 20 décembre 2025) et Dans l’archipel des Canaries (Lanzarote/Tenerife, 29 novembre et 23 décembre 2025). Ces itinéraires permettent de découvrir jusqu’à six îles sur sept.

« Le tout inclus à bord et la convivialité de nos équipages font partie de notre signature », rappelle la compagnie.

