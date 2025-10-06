"Les Escales Gagnantes" : CroisiEurope lance son challenge pour les agences

Le challenge "Les Escales Gagnantes" concerne plusieurs croisières maritimes emblématiques de CroisiEurope - Photo : PB
Du 6 au 26 octobre 2025, les agences partenaires de CroisiEurope peuvent participer à un challenge commercial dédié à la gamme maritime de la compagnie : "Les Escales Gagnantes".
Chaque réservation confirmée via le site professionnel donnera droit à une récompense de 50€.
L’objectif : encourager la mise en avant des croisières d’hiver tout en récompensant l’engagement des agences.
Le dispositif concerne plusieurs croisières emblématiques à bord de La Belle de l’Adriatique et de La Belle des Océans.
Parmi elles, Les Belles Méditerranéennes (La Valette/La Valette, 21 novembre 2025), qui combine Malte, la Sicile et des escales classées à l’Unesco, et Assaut sur Naples (Naples/Naples, 12 et 19 décembre 2025).
Chaque réservation confirmée via le site professionnel donnera droit à une récompense de 50€.
L’objectif : encourager la mise en avant des croisières d’hiver tout en récompensant l’engagement des agences.
Le dispositif concerne plusieurs croisières emblématiques à bord de La Belle de l’Adriatique et de La Belle des Océans.
Parmi elles, Les Belles Méditerranéennes (La Valette/La Valette, 21 novembre 2025), qui combine Malte, la Sicile et des escales classées à l’Unesco, et Assaut sur Naples (Naples/Naples, 12 et 19 décembre 2025).
"Les Escales Gagnantes" : les Canaries à l’honneur
Autres articles
-
Grands Espaces enrichit sa flotte avec le Terra Nova en 2026
-
Celestyal renforce sa présence dans le Golfe Persique
-
Caraïbes : un paquebot Royal Caribbean secourt un radeau à la dérive
-
Hurtigruten : les croisières Signature trouvent leur public
-
GNV Awards : l'agence Jasmin Voyages distinguée pour la France
À noter : la compagnie partenaire KM Malta Airlines offrira deux billets aller/retour Paris ou Lyon vers Malte à l’agence la plus performante sur cette croisière.
Sur La Belle des Océans, CroisiEurope propose également Conquête des Canaries (Tenerife/Lanzarote, 6 et 20 décembre 2025) et Dans l’archipel des Canaries (Lanzarote/Tenerife, 29 novembre et 23 décembre 2025). Ces itinéraires permettent de découvrir jusqu’à six îles sur sept.
« Le tout inclus à bord et la convivialité de nos équipages font partie de notre signature », rappelle la compagnie.
Lire aussi : CroisiEurope lance une croisière œnologique sur le Rhône et la Saône
Sur La Belle des Océans, CroisiEurope propose également Conquête des Canaries (Tenerife/Lanzarote, 6 et 20 décembre 2025) et Dans l’archipel des Canaries (Lanzarote/Tenerife, 29 novembre et 23 décembre 2025). Ces itinéraires permettent de découvrir jusqu’à six îles sur sept.
« Le tout inclus à bord et la convivialité de nos équipages font partie de notre signature », rappelle la compagnie.
Lire aussi : CroisiEurope lance une croisière œnologique sur le Rhône et la Saône