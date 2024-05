Croisière Cyclades : j’ai testé pour vous CroisiEurope

Ce périple se termine à Syros. Une idée chère à Alvaro, le commissaire de bord, soucieux d’offrir un dernier -et long- temps de détente à terre aux passagers.



"La Belle de l’Adriatique" s’amarre donc à quai, à Ermoúpoli, la capitale de Syros, qui est la seule vraie ville des Cyclades - et sans doute l’une des plus belles de Grèce. Libres d’aller et venir, les passager apprécient de déambuler à leur guise pour faire des emplettes.



Cela n’empêche pas nombre d’entre eux d’opter pour la visite guidée de la ville à pied et en bus. Il est vrai que l’arrivée majestueuse de "La Belle de l’Adriatique" dans le port d’Ermopouli, au petit matin, donnait vraiment envie d'en savoir plus.



Agrippée sur une pente en haut de laquelle sont juchées, d’un côté une église orthodoxe et de l’autre, la très catholique Saint-Georges, cette ville créée ex nihilo au XIXe siècle est d’une beauté étrange.



Assez bourgeoise, elle fait voisiner riches demeures néoclassiques avec maisons d'allure plus cycladique, parfois aussi plus vénitiennes. Quant au majestueux hôtel de ville, il s’impose sur l'immense place centrale, entièrement pavée en marbre comme d’ailleurs la plupart des rues en escalier.