Nos conseils pour préparer votre voyage à Amorgos

Il est tout à fait possible de découvrir une à une les plus belles plages de sable fin d’Amorgos. Chacune d’entre elles vous permet de vous baigner dans des baies portuaires aux eaux cristallines. D’ailleurs, la visite de ces plages offre également le privilège d’explorer en même temps les villages qui se trouvent autour de ces étendues de sable blanc. Pour vous faire plaisir, vous pouvez commencer par farnienter sur la plus grande plage de l’île appelée Aighiali.Cette plage est surtout recommandée pour ceux qui sont en vacances familiales. Il s’agit d’une adresse facile à appréhender où l’on peut passer une journée entière en compagnie de ses enfants. Le village portuaire d’Aighiali profite d’un emplacement exceptionnel. Sa plage ombragée aux eaux douces et limpides est bordée de tavernes et de cafés en tout genre.Il s’agit d’une plage accessible à pied en empruntant le sentier depuis Aighiali ou Levrossos. La particularité de la plage Psili Ammos repose sur son environnement très calme, ses eaux cristallines et son sable fin. Les passionnés de snorkeling y trouveront leur bonheur avant de profiter d’une pause « fraîcheur » sous les ombres des arbres.Cette plage adopte également une ambiance tranquille pour ceux qui ont envie de se reposer autrement. Elle est située à environ deux kilomètres d’un prestigieux hôtel, mais peut être rejointe à pied via un sentier depuis Psili Ammos. Ses galets agrémentés de sable fin restent naturellement préservés. Les amateurs de nudisme apprécient particulièrement ce petit havre de paix.Cette plage se trouve à proximité d’une infrastructure hôtelière moderne. Son charme enchante complètement les visiteurs et elle leur garantit un dépaysement total. Ce cadre naturel se démarque en effet par sa végétation luxuriante que vous pouvez explorer au gré de vos envies.Faisant partie des lieux de villégiature les plus prisés sur l’île d’Amorgos, la plage d’Aghios Pavlos est surtout connue pour son « doigt » de 100 mètres de long pointé dans la mer. Juste en face de cette plage mythique, vous pouvez observer l’île de Nikouria. Pendant la saison estivale, des caïques assurent la visite de ce site mystérieux. Sinon, vous pouvez vous adonner à d’autres activités comme la pêche, le snorkeling et la plongée sous-marine.Lors d’une excursion dans les Cyclades, une halte sur lesur l’île d’Amorgos est un incontournable. Il s’agit de l’un des meilleurs ports naturels protégés de la mer Égée. Il permet aux voiliers et autres bateaux de plaisance de se ravitailler. Quant à sa plage, celle-ci profite d’une ambiance animée et d’un environnement ombragé.