Les Cyclades : quelles îles choisir en 2022 ?

Parmi les plus belles îles des Cyclades, Santorin fait partie des îles volcaniques la plus photographiée sur le territoire et est considérée comme une carte postale emblématique.Il est possible d’avoir plusieurs clichés des différents édifices présents dans l’île comme les églises, les cathédrales et les. Parmi ces dernières, vous pourrez admirer celles blanches au dôme bleu emblématique accrochées à la falaise dans la ville d’Oia et aussi appréciez les maisons troglodytes de couleur blanches.D’ailleurs, l’île de Santorin figure parmi les principaux lieux touristiques de la Grèce accueillant de nombreux visiteurs chaque année. Issue d’une éruption volcanique, dont le cratère fut submergé par la mer, la caldeira est une baie offrant de magnifiques points de vue. Ses plages de galets de lave noirs, rouges et blancs restent uniques.Célèbre pour son ambiance festive l’île Mykonos mérite aussi une halte puisqu’elle fait partie d’une des meilleures îles Cyclades. Elle abrite des discothèques prisées des DJ célèbres et dispose de restaurants chics, bars et clubs de plage où se retrouvent les noctambules.Ses sites emblématiques restent toute incontournables pour les visiteurs. La rangée de moulins à vent inférieur surplombant la ville de Mykonos et illuminés pendant la nuit en fait partie. Il en est de même pour le quartier de la Petite Venise, l’un de ses plus pittoresques lieux. Vous verrez les vagues au pied des maisons blanches bordant la mer.Naxos est aussi une des plus belles, des plus vastes et des plus variées. En effet, elle présente un paysage idyllique et varié avec ses vallées sous les crêtes minérales et la plaine de Tragea avec ses oliviers. À cela s’ajoutent des villages de montagnes, des ruines de la, des églises byzantines et de jolies chapelles. Ne manquez pas ses longues plages ainsi que le mont Zas et sa vue panoramique.