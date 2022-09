Paros, les lieux incontournables à voir en 2022

Pour profiter pleinement de ses vacances sur les, il vaut mieux un séjour de plus d’un. Et pour cause, cette perle de la mer Égée comprend plusieurs sites touristiques qui valent chacun le détour. Par exemple, on peut citer la. Celle-ci est située près du Monastère de Saint-Arsène, juste à proximité du village de Pounta. Peu touristique, cet endroit renferme pourtant un biotope hors du commun. C’est ici que les papillons « écaille chinée » et « calimorphe » se reproduisent.Une virée sur la côte est de Paros permet d’atteindre le port de. Il s’agit d’un endroit fabuleux qui mérite une visite à part lors de cette échappée dans les Cyclades. Cette localité ravira les amateurs de bonne chère, car ses tavernes proposent des spécialités gastronomiques traditionnelles à base de fruits de mer.Leabrite également plusieurs villages au charme pittoresque que vous pouvez explorer en famille, entre amis ou en solo. Les plus convoités d’entre eux s’appellent Prodomos, Marpissa et Marmara. Ces adresses se démarquent par leur authenticité et leurs petites ruelles pavées, le tout bordé de magnifiques maisons blanches fleuries. Sinon, la visite de Paros Park contribue aussi à tout autre engouement. Il s’agit d’un parc à la fois culturel et environnemental qui propose les meilleures activités à faire sur l’ensemble de l’île. Ce parc à thème propose aux vacanciers plusieurs activités au choix comme la randonnée, la plongée sous-marine, la visite d’un musée et bien d’autres. Les plus curieux, quant à eux, peuvent se rendre du côté de Kolibithres pour admirer sa plage agrémentée de gros rochers. Celle-ci figure parmi les plus belles plages de paros.