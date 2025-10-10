Alpes-Maritimes : le préfet veut imposer des quotas pour les navires de croisière

Une moyenne annuelle de 2 000 passagers débarqués par escale et par port

Le préfet des Alpes-Maritimes, Laurent Hottiaux, a présenté vendredi un plan de régulation de l’accueil des bateaux de croisière à Nice et Cannes, après plusieurs initiatives locales jugées « désordonnées ». Objectif : instaurer une approche coordonnée, départementale et concertée entre les communes littorales, les acteurs économiques et les compagnies maritimes.

Lundi 13 Octobre 2025

