Amazônia : une expérience intense et authentique par Brazil Sensations

Situé sur les rives du fleuve Juma, le Juma Lodge offre une immersion unique en Amazonie, alliant confort et contact direct avec la nature. Des bungalows sur pilotis, une architecture intégrée à la forêt et des expériences guidées par des spécialistes permettent de découvrir la faune et la flore de manière authentique. Une adresse de référence pour les voyageurs en quête d’aventure, de confort et d’exclusivité au cœur de la jungle amazonienne.