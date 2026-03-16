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Paraty : l'élégance coloniale et nature préservée


Entre mer et montagne, Paraty incarne l’harmonie parfaite entre patrimoine historique et nature intacte. Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, la ville séduit par son architecture coloniale impeccablement conservée, ses ruelles pavées et son atmosphère hors du temps.
Brazil Sensations propose une approche raffinée et sur mesure pour découvrir Paraty autrement : avec discrétion, expertise locale et prestations haut de gamme.


Rédigé par Brazil Sensations le Lundi 16 Mars 2026 à 00:05

© Rogério Cassimiro - MTUR
© Rogério Cassimiro - MTUR
CroisiEurope

Paraty : un joyau historique face à l’Atlantique


Ancien port stratégique du cycle de l’or, Paraty conserve un centre historique entièrement piéton, où les façades blanches aux fenêtres colorées reflètent l’héritage portugais. L’absence de circulation automobile renforce la sensation d’élégance sereine et d’authenticité préservée.

À la nuit tombée, l’éclairage doux des lanternes transforme la ville en décor cinématographique, idéal pour une découverte culturelle immersive.

Baie de Paraty : explorations maritimes exclusives

© Rogério Cassimiro - MTUR
© Rogério Cassimiro - MTUR
La baie, ponctuée de plages secrètes et d’îlots tropicaux, se découvre en bateau privé ou en goélette traditionnelle. Navigation au fil d’eaux cristallines, arrêts baignade dans des criques isolées et déjeuner gastronomique à bord composent une journée d’exception.
Chaque itinéraire est conçu de manière personnalisée, privilégiant discrétion et accès privilégié aux sites les plus préservés.

Culture et savoir-faire : l’âme de Paraty

© Rogério Cassimiro - MTUR
© Rogério Cassimiro - MTUR
Paraty est également une destination culturelle majeure, notamment grâce à la célèbre FLIP (Festa Literária Internacional de Paraty), qui attire chaque année écrivains et intellectuels du monde entier.
La tradition de la cachaça artisanale, héritée du XVIIIe siècle, se découvre lors de visites privées d’alambics historiques, ponctuées de dégustations commentées. Une immersion sensorielle qui révèle le métissage culturel de la région.

Nature environnante : entre forêt atlantique et cascades secrètes

Aux portes de la ville, la forêt atlantique offre un terrain d’exploration privilégié. Randonnées guidées, accès à des cascades confidentielles et découvertes botaniques permettent une immersion respectueuse dans l’un des écosystèmes les plus riches du Brésil.
Dans une approche responsable, les expériences sont conçues en collaboration avec des guides locaux certifiés, garantissant sécurité, pédagogie et respect environnemental.

Hôtels de charme et adresses d’exception

© Casa Turquesa
© Casa Turquesa
Paraty propose une sélection d’hébergements élégants, où patrimoine et design contemporain dialoguent avec subtilité.

Focus hôtel : Casa Turquesa
Située au cœur du centre historique, cette demeure coloniale transformée en maison d’hôtes de luxe offre un service personnalisé, des suites décorées avec raffinement et une atmosphère intime. Une adresse emblématique pour les voyageurs en quête de sophistication discrète.


© Pousada Literária
© Pousada Literária
Focus hôtel : Pousada Literária
la Pousada Literária incarne l’élégance discrète au cœur du centre historique de Paraty. Installée dans une demeure coloniale restaurée avec soin, elle marie patrimoine architectural et design contemporain dans une atmosphère intimiste., piscine et gastronomie raffinée complètent l’expérience, pensée comme un véritable refuge culturel. La pousada a également servi de décor à des telenovelas brésiliennes à très grande audience, ce qui a contribué à renforcer son image emblématique et son lien avec l’univers littéraire de la ville.

Gastronomie : saveurs maritimes et héritage colonial

© Escuna Netuno da Vinci
© Escuna Netuno da Vinci
La cuisine locale met à l’honneur des produits d’une grande fraîcheur : poissons du jour, fruits de mer et ingrédients tropicaux. Dans des tables intimistes et des restaurants de charme, les traditions caiçaras sont revisitées avec raffinement et créativité. Paraty célèbre également l’une de ses grandes fiertés culturelles à travers son festival de cachaça, mettant en lumière l’excellence des producteurs artisanaux de la région.

Tips by Brazil Sensations

• Navigation privée dans la baie au lever du soleil
• Dégustation exclusive de cachaça dans un alambic historique
• Exploration guidée de la forêt atlantique avec expert naturaliste
• Séjour dans une demeure coloniale transformée en hôtel de prestige

Paraty s’adresse aux voyageurs en quête d’élégance, de culture et de nature, dans un équilibre rare entre patrimoine et exclusivité.

Avec Brazil Sensations, chaque séjour devient une expérience soigneusement orchestrée, pensée dans les moindres détails.

Paraty : l'élégance coloniale et nature préservée

Chloé Hathaway
General manager
55 21 32 64 19 02 / 55 21 9 84 94 20 30
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