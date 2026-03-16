Paraty : l'élégance coloniale et nature préservée

Focus hôtel : Pousada Literária

la Pousada Literária incarne l’élégance discrète au cœur du centre historique de Paraty. Installée dans une demeure coloniale restaurée avec soin, elle marie patrimoine architectural et design contemporain dans une atmosphère intimiste., piscine et gastronomie raffinée complètent l’expérience, pensée comme un véritable refuge culturel. La pousada a également servi de décor à des telenovelas brésiliennes à très grande audience, ce qui a contribué à renforcer son image emblématique et son lien avec l’univers littéraire de la ville.