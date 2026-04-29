LATAM équipera ses Airbus A321XLR de suites Premium Business

LATAM Airlines Group indique que ses Airbus A321XLR seront configurés avec une cabine Premium Business en configuration 1-1, offrant un accès direct au couloir pour chaque passager. Les sièges full flat seront fournis par Thompson Aero Seating, avec le modèle VantageSOLO.
La cabine Economy sera aménagée en configuration 3-3 avec des sièges Recaro R3. L’appareil pourra accueillir plus de 170 passagers répartis entre les deux classes.
L’expérience à bord comprendra également le Wi-Fi, la connectivité Bluetooth et, pour la première fois sur un monocouloir de la flotte LATAM, des écrans individuels de divertissement.
La cabine Economy sera aménagée en configuration 3-3 avec des sièges Recaro R3. L’appareil pourra accueillir plus de 170 passagers répartis entre les deux classes.
L’expérience à bord comprendra également le Wi-Fi, la connectivité Bluetooth et, pour la première fois sur un monocouloir de la flotte LATAM, des écrans individuels de divertissement.
Un appareil destiné à développer le réseau long-courrier et la connectivité
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LATAM Airlines Group précise que l’Airbus A321XLR dispose d’un rayon d’action supérieur de plus de 50 % par rapport aux autres appareils de la famille A320neo. Cette capacité permettra d’ouvrir de nouvelles routes et de renforcer les liaisons existantes.
Le groupe a déjà commandé plus de dix appareils de ce type. L’annonce a été faite lors du salon Aircraft Interiors Expo, où LATAM a présenté un aperçu de cette nouvelle cabine développée avec PriestmanGoode, en collaboration avec Thompson Aero Seating et Recaro.
A lire aussi : LATAM Airlines : Leadership mondial et excellence opérationnelle à travers ses certifications internationales
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