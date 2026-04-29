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LATAM équipera ses Airbus A321XLR de suites Premium Business

La compagnie annonce l’arrivée de sièges full flat sur monocouloir à partir de 2027


LATAM Airlines Group annonce que ses futurs Airbus A321XLR seront équipés d’une cabine Premium Business avec sièges full flat et portes individuelles. Les premières livraisons de ces appareils sont prévues à partir de 2027. Cette configuration fera de LATAM la première compagnie en Amérique du Sud à proposer ce type de produit sur des avions monocouloirs.


Rédigé par le Mercredi 29 Avril 2026 à 17:21

Le groupe a déjà commandé plus de dix appareils de ce type. DepositPhotos.com/rafapress
Le groupe a déjà commandé plus de dix appareils de ce type. DepositPhotos.com/rafapress
IFTM
LATAM Airlines Group indique que ses Airbus A321XLR seront configurés avec une cabine Premium Business en configuration 1-1, offrant un accès direct au couloir pour chaque passager. Les sièges full flat seront fournis par Thompson Aero Seating, avec le modèle VantageSOLO.
La cabine Economy sera aménagée en configuration 3-3 avec des sièges Recaro R3. L’appareil pourra accueillir plus de 170 passagers répartis entre les deux classes.

L’expérience à bord comprendra également le Wi-Fi, la connectivité Bluetooth et, pour la première fois sur un monocouloir de la flotte LATAM, des écrans individuels de divertissement.

Un appareil destiné à développer le réseau long-courrier et la connectivité

Autres articles
LATAM Airlines Group précise que l’Airbus A321XLR dispose d’un rayon d’action supérieur de plus de 50 % par rapport aux autres appareils de la famille A320neo. Cette capacité permettra d’ouvrir de nouvelles routes et de renforcer les liaisons existantes.

Le groupe a déjà commandé plus de dix appareils de ce type. L’annonce a été faite lors du salon Aircraft Interiors Expo, où LATAM a présenté un aperçu de cette nouvelle cabine développée avec PriestmanGoode, en collaboration avec Thompson Aero Seating et Recaro.

A lire aussi : LATAM Airlines : Leadership mondial et excellence opérationnelle à travers ses certifications internationales

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Tags : LATAM
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