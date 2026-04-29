LATAM équipera ses Airbus A321XLR de suites Premium Business

précise que l’dispose d’un rayon d’action supérieurpar rapport aux autres appareils de la famille A320neo. Cette capacité permettra d’ouvrir de nouvelles routes et deLe groupe a déjà commandé plus dede ce type. L’annonce a été faite, où LATAM a présenté un aperçu de cette nouvelle cabine développée avec PriestmanGoode, en collaboration avec