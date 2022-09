LATAM entre dans la dernière phase de Chapitre 11

Sur les 605 801 285 307 actions nominatives, 531 991 409 513 seront utilisées pour répondre à la conversion des obligations convertibles et les 73 809 875 794 actions restantes seront offertes de manière préférentielle aux actionnaires.



Le solde non pourvu, entre actionnaires et/ou tiers, sera offert selon les conditions approuvées par l'Assemblée Générale Extraordinaire.



Le prix des 73 809 875 794 nouvelles actions gratuites a été fixé à 0,01083865799 USD. La valeur de souscription des obligations convertibles sera de 1 dollar US par obligation.



En outre, le délai légal d'option de préemption de 30 jours pour les nouvelles actions gratuites et les obligations convertibles s'étendra du 13 septembre 2022 au 12 octobre 2022.



Avec ces titres et le financement de sortie, le groupe prévoit de lever environ 8 milliards de dollars US.