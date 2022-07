Réduction des émissions carbone : LATAM conclut un accord avec Airbus

Par ce biais, " LATAM devient le premier groupe aérien d’Amérique Latine à étudier cette technologie qui permet de filtrer et capturer le CO2 présent dans l’atmosphère pour ensuite l’entreposer de manière sûre et permanente à de grandes profondeurs ", ajoute la compagnie.



" Le DACCS représente une façon innovante de non seulement éliminer le dioxyde de carbone de l’atmosphère, mais il a également le potentiel de jouer un rôle dans le développement de carburants synthétiques durables pour l’aviation ", a déclaré Juan José Tohá, le directeur des affaires générales et du développement durable du groupe LATAM Airlines.



Cette annonce s’inscrit dans la stratégie de durabilité de LATAM qui vise à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, avec le développement du SAF (carburant durable d’aviation) et le soutien à la conservation des écosystèmes.



D'ailleurs, le Groupe a récemment pris l’engagement d’atteindre 5% de SAF dans ses opérations d’ici 2030, privilégiant une production en Amérique du Sud.