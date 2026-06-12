Aix-en-Provence : la Fondation Vasarely inaugure sa nouvelle exposition d'été

L'exposition s'intéresse également aux réflexions menées par Victor Vasarely dès les années 1950 autour de la « synthèse des arts », un courant qui défendait une collaboration étroite entre architecture, peinture et sculpture.



L'artiste participe alors aux travaux du Groupe Espace, mouvement qui rassemble créateurs et architectes autour de cette ambition commune.



À travers ce parcours, la Fondation montre comment ces recherches ont progressivement conduit à la création du Centre architectonique d'Aix-en-Provence, conçu comme un lieu où l'art et l'architecture dialoguent au sein d'un même ensemble.