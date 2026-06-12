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Aix-en-Provence : la Fondation Vasarely inaugure sa nouvelle exposition d'été

La Fondation célèbre les 50 ans du Centre architectonique inauguré en 1976


La Fondation Vasarely présente une exposition consacrée aux relations entre Victor Vasarely et l'architecture. Organisée à l'occasion des 50 ans du Centre architectonique, elle revient sur les collaborations de l'artiste avec les architectes et sur son ambition d'intégrer l'art au cadre de vie.


Rédigé par le Lundi 15 Juin 2026 à 19:16

Une exposition à l'occasion des 50 ans de la fondation - Photo : Fondation Vasarely
Une exposition à l'occasion des 50 ans de la fondation - Photo : Fondation Vasarely
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La Fondation Vasarely a inauguré sa nouvelle exposition temporaire, accessible jusqu'au 1er novembre 2026, dédiée aux rapports entretenus par Victor Vasarely avec l'architecture tout au long de sa carrière.

Présentée dans le cadre du partenariat noué avec le Centre Pompidou, elle marque également le cinquantième anniversaire du Centre architectonique d'Aix-en-Provence.

Le parcours s'articule autour de plusieurs thématiques. Les visiteurs découvrent d'abord l'histoire du bâtiment inauguré le 14 février 1976, avant d'explorer les collaborations de l'artiste avec les architectes et son rôle dans les réflexions sur l'intégration de l'art dans l'espace urbain.

L'exposition rassemble œuvres, documents d'archives et éléments de contexte permettant de replacer le Centre architectonique dans l'ensemble de la démarche artistique de Victor Vasarely.

La collaboration entre artistes et architectes au cœur du projet

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L'exposition s'intéresse également aux réflexions menées par Victor Vasarely dès les années 1950 autour de la « synthèse des arts », un courant qui défendait une collaboration étroite entre architecture, peinture et sculpture.

L'artiste participe alors aux travaux du Groupe Espace, mouvement qui rassemble créateurs et architectes autour de cette ambition commune.

À travers ce parcours, la Fondation montre comment ces recherches ont progressivement conduit à la création du Centre architectonique d'Aix-en-Provence, conçu comme un lieu où l'art et l'architecture dialoguent au sein d'un même ensemble.

Un lieu emblématique de l'œuvre de Victor Vasarely

La Fondation propose tout au long de l'année des expositions temporaires - Photo : NP
La Fondation propose tout au long de l'année des expositions temporaires - Photo : NP
Inaugurée en 1976 à Aix-en-Provence, la Fondation Vasarely conserve aujourd'hui plusieurs milliers d'œuvres et archives liées à l'artiste franco-hongrois.

Le site abrite notamment le Centre architectonique imaginé par Victor Vasarely, composé de seize alvéoles hexagonales monumentales intégrant œuvres et éléments architecturaux.

Labellisée Musée de France, la Fondation propose tout au long de l'année des expositions temporaires, des visites guidées et des événements culturels destinés à faire découvrir l'univers Vasarely.

Elle accueille chaque année plusieurs dizaines de milliers de visiteurs venus découvrir l'un des ensembles les plus importants consacrés à l'artiste.

A lire aussi : Les musées ont-ils un avenir et lequel ?

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Tags : architecture
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