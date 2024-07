Quatre lieux à voir sans faute près d'Aix-en-Provence

Voilà une randonnée aisée de 4 heures qui comblera les amateurs d’Histoire.



Au bas de la Sainte-Victoire, deux barrages ponctuent le paysage et retiennent l’eau d’une Provence réputée aride.



Cap sur Le Tholonet, 6 kilomètres à l’est d’Aix. Par le Chemin de la Paroisse, on rejoint un sentier menant à droite au ruisseau La Cause et à sa petite cascade. La piste grimpe ensuite jusqu’à un croisement.



A gauche, elle gagne un plateau où l’on découvre l’arête splendide de la Sainte-Victoire. Le barrage de Bimont est proche.



Achevé en 1952, il stocke des millions de m³ d’eau issue d’une dérivation du Verdon. Ils sont destinés à alimenter Aix et Marseille.



La voûte franchie, on emprunte le chemin situé au bout d’un parking. En 15 minutes, il rejoint un sentier qui dévale à gauche dans les gorges. Le second barrage est en vue !



Edifié entre 1850 et 1854 par… François Zola, ingénieur et père d’Emile, il captait les eaux de la Sainte-Victoire. Il est préservé aujourd’hui pour son rôle patrimonial et d’écrêteur de crues.



Sans changer de rive, le chemin monte vers des carrières d’ocre puis redescend au Tholonet par le Chemin de la Paroisse. Une boucle nature plus qu’insolite.