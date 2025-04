Aix-en-Provence : l’Hôtel Saint Christophe s’apprête à rouvrir ses portes

Autre temps fort de cette réouverture : le retour dequi va retrouver son éclat sous une verrière lumineuse, avec une carte qui revisite les classiques de la brasserie française.À l’intérieur comme en terrasse, que l’on soit visiteur ou Aixois, on y célèbre l’art de vivre à la provençale :Autour de l'hôtel et de sa brasserie, Aix-en-Provence, ville d’art et d’eau, se révèle.De l’hôtel, on flâne jusqu’au Cours Mirabeau, bordé de platanes centenaires, puis l’on pousse la porte d’un atelier d’artiste ou d’un musée. Le Musée Granet, écrin des œuvres de Cézanne, n’est qu’à quelques pas.Plus loin, les Thermes Sextius offrent une pause de bien-être, et la Montagne Sainte- Victoire, chère au peintre, appelle à la contemplation.