Hôtel Liautaud à Cassis : un boutique-hôtel mythique avec vue mer depuis 1930

Près d’un an après sa réouverture en juin 2024, l’hôtel rend hommage à son passé en proposant aux visiteurs un parcours historique unique.



Niché sur le port de Cassis depuis 1870, l’Hôtel Liautaud est un témoin silencieux des grandes heures de l’histoire locale.

À l’occasion de la Cérémonie de Camerone, qui se tiendra le 30 avril 2025 à 18h sur la plage de la Grande Mer, l’hôtel propose une expérience immersive sur le Cassis de la Seconde Guerre mondiale, entre mémoire, découverte et art de vivre.



En complément de la Cérémonie de Camerone, l’Hôtel Liautaud propose un parcours libre pour découvrir Cassis sous l’Occupation. Ce circuit permet aux passionnés d’histoire de revivre le passé à travers des lieux emblématiques.



Itinéraire historique à découvrir :



Hôtel Liautaud, port de Cassis - Départ : Découvrez la façade historique de l’hôtel, réquisitionné par les Allemands pendant la guerre, et profitez d’un café au Café Liautaud.



Le port de Cassis et la Résistance - Parcourez les quais, lieux de la Résistance et des tentatives d’évasion vers l’Afrique du Nord, et découvrez l’histoire des navires sabordés en juin 1944.



Place Baragnon, centre de la vie sous l’Occupation - Explorez l’ancienne administration allemande et les récits de rationnement.



Les vestiges militaires dans les Calanques - Rendez-vous à Port-Miou pour observer les fortifications allemandes encore visibles.



Le cimetière de Cassis, hommage aux résistants - Visitez la tombe de Michel Blanc, jeune résistant fusillé en 1944.



Fin du parcours : Café Liautaud - Retour au port pour conclure la visite en terrasse avec une vue sur la mer, symbole de liberté retrouvée.