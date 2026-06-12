Parution du premier « Dictionnaire du tourisme et de droit du tourisme » Plus de 900 pages pour une analyse pluridisciplinaire des mutations du secteur

Les éditions Mare & Martin annoncent la parution du « Dictionnaire du tourisme et de droit du tourisme », un ouvrage scientifique et pédagogique d'envergure co-dirigé par Jean-Marie Breton et Jean-Luc Michaud. Ce volume s'adresse aux professionnels, décideurs, élus, chercheurs et étudiants désireux de s'approprier les concepts clés d'une industrie en constante mutation. Distribué par Sodis, l'ouvrage est commercialisé au prix de 69 euros.



Rédigé par Raphaël Cornacchia le Lundi 15 Juin 2026 à 18:32

son encyclopédie.



Conçu dans une démarche résolument pluridisciplinaire, le 360 fiches pour un total de 750 entrées de référence.



Rédigé par un panel de spécialistes, d'experts, de théoriciens et de praticiens, l'ouvrage explore et analyse les principaux volets juridiques, économiques et managériaux du secteur.



L'ambition éditoriale est de mettre un outil de vulgarisation à la fois informatif et pédagogique au service des observateurs du tourisme.



Les auteurs y décryptent les grandes mutations politiques, sociales et environnementales issues de la mondialisation, en concentrant leur analyse sur le double espace français et francophone.



Face à un avenir sectoriel marqué par l'incertitude, mais dont l'impact territorial reste planétaire, ce dictionnaire ambitionne de poser des repères fondamentaux et incontournables. La conceptualisation du secteur touristique dispose désormais deConçu dans une démarche résolument pluridisciplinaire, le « Dictionnaire du tourisme et de droit du tourisme » s'articule autour d'une liste de mots-clés et de termes associés, déclinés sous la forme deRédigé par un panel de spécialistes, d'experts, de théoriciens et de praticiens, l'ouvrage explore et analyseL'ambition éditoriale est de mettre un outil de vulgarisation à la fois informatif et pédagogique au service des observateurs du tourisme.Les auteurs y décryptent, en concentrant leur analyse sur le double espace français et francophone.Face à un avenir sectoriel marqué par l'incertitude, mais dont l'impact territorial reste planétaire, ce dictionnaire ambitionne defondamentaux et incontournables.

Une co-direction portée par deux figures majeures de la recherche et du droit public L'expertise académique et l'expérience de terrain guident la structure de l'ouvrage.



La direction de ce dictionnaire est assurée conjointement par deux éminents spécialistes du droit et de la géographie du tourisme.







À ses côtés,



Président exécutif de l'Institut Français du Tourisme (IFT) et membre du Conseil national de la mer et des littoraux, il est notamment l'initiateur et le coordinateur des Comptes nationaux du tourisme ainsi que du Code du tourisme français.



Ancien Directeur du tourisme, il a également enseigné en tant que professeur associé à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne et au CNAM, garantissant la rigueur scientifique de ce nouveau dictionnaire de référence. La direction de ce dictionnaire est assurée conjointement par deux éminents spécialistes du droit et de la géographie du tourisme. Jean-Marie Breton, professeur émérite de droit public à l'université des Antilles (Guadeloupe), apporte son expertise juridique issue notamment de sa direction du CREJETA (Centre de Recherches et d'Études Juridiques sur l'Environnement, le Tourisme et l'Aménagement) et de son rang de membre de l'Académie des Sciences d'Outre-Mer.À ses côtés, Jean-Luc Michaud, docteur en géographie et inspecteur général honoraire, complète cette approche par son expérience institutionnelle unique.Président exécutif deet membre du Conseil national de la mer et des littoraux, il est notamment l'initiateur et le coordinateur des Comptes nationaux du tourisme ainsi que du Code du tourisme français.Ancien Directeur du tourisme, il a également enseigné en tant que professeur associé à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne et au CNAM, garantissant la rigueur scientifique de ce nouveau dictionnaire de référence.

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