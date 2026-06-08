São Paulo ou Salvador ? Air Europa vous ouvre les portes du Brésil

À plus de 1 400 kilomètres au nord-est, Salvador (SSA) invite à un changement de rythme. Première capitale du Brésil, la ville séduit par son patrimoine remarquable, notamment le quartier historique du Pelourinho, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.Ses maisons colorées, ses traditions vivantes et l'omniprésence de la musique créent une atmosphère chaleureuse et authentique. Ici, chaque rue raconte une histoire, façonnée par les influences africaines qui ont profondément marqué l'identité de la région.Entre les plages de Porto da Barra et de Flamengo, les couchers de soleil sur la baie de Tous les Saints et une gastronomie riche en saveurs, Salvador offre une parenthèse idéale pour se ressourcer et découvrir l'une des destinations les plus emblématiques du pays.- SAO :PARIS/MADRID : 19:25/21:25MADRID/SAO : 23:55/05:25+1Vol retour :SAO/MADRID : 13:50/05:000+1MADRID/PARIS : 08:00+1/09:55+1- SSA :PARIS/MADRID : 10:55/12:55MADRID/SSA : 15:25/19:20+1Vol retour :SSA/MADRID : 21:40/11:10+1MADRID/PARIS : 14:20+1/16:15+1