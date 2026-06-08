São Paulo ou Salvador ? Air Europa vous ouvre les portes du Brésil

São Paulo : la destination affaires par excellence
Véritable poumon économique du Brésil, São Paulo (SAO) s'impose comme un passage incontournable pour les voyageurs d'affaires. Ses quartiers emblématiques, tels qu'Avenida Paulista et Faria Lima, concentrent sièges de grandes entreprises, institutions financières et écosystèmes d'innovation.
La ville dispose d'infrastructures de premier plan : centres de congrès modernes, hôtellerie haut de gamme et excellente connectivité grâce à ses aéroports internationaux. Tout au long de l'année, elle accueille des salons professionnels et des événements de portée mondiale.
Une fois les réunions terminées, São Paulo dévoile un autre visage. Sa scène gastronomique réputée, ses musées de renommée internationale, ses galeries d'art et sa vie nocturne animée offrent de nombreuses occasions de prolonger le séjour.
Salvador de Bahia : L’escapade détente incontournable
À plus de 1 400 kilomètres au nord-est, Salvador (SSA) invite à un changement de rythme. Première capitale du Brésil, la ville séduit par son patrimoine remarquable, notamment le quartier historique du Pelourinho, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Ses maisons colorées, ses traditions vivantes et l'omniprésence de la musique créent une atmosphère chaleureuse et authentique. Ici, chaque rue raconte une histoire, façonnée par les influences africaines qui ont profondément marqué l'identité de la région.
Entre les plages de Porto da Barra et de Flamengo, les couchers de soleil sur la baie de Tous les Saints et une gastronomie riche en saveurs, Salvador offre une parenthèse idéale pour se ressourcer et découvrir l'une des destinations les plus emblématiques du pays.
Voyager en classe affaire | Air Europa France
● SAO PAULO - SAO : 1 Vol quotidien
PARIS/MADRID : 19:25/21:25
MADRID/SAO : 23:55/05:25+1
Vol retour :
SAO/MADRID : 13:50/05:000+1
MADRID/PARIS : 08:00+1/09:55+1
● SALVADOR DE BAHIA - SSA : 3 Vols hebdomadaires
PARIS/MADRID : 10:55/12:55
MADRID/SSA : 15:25/19:20+1
Vol retour :
SSA/MADRID : 21:40/11:10+1
MADRID/PARIS : 14:20+1/16:15+1
Ses maisons colorées, ses traditions vivantes et l'omniprésence de la musique créent une atmosphère chaleureuse et authentique. Ici, chaque rue raconte une histoire, façonnée par les influences africaines qui ont profondément marqué l'identité de la région.
Entre les plages de Porto da Barra et de Flamengo, les couchers de soleil sur la baie de Tous les Saints et une gastronomie riche en saveurs, Salvador offre une parenthèse idéale pour se ressourcer et découvrir l'une des destinations les plus emblématiques du pays.
Voyager en classe affaire | Air Europa France
● SAO PAULO - SAO : 1 Vol quotidien
PARIS/MADRID : 19:25/21:25
MADRID/SAO : 23:55/05:25+1
Vol retour :
SAO/MADRID : 13:50/05:000+1
MADRID/PARIS : 08:00+1/09:55+1
● SALVADOR DE BAHIA - SSA : 3 Vols hebdomadaires
PARIS/MADRID : 10:55/12:55
MADRID/SSA : 15:25/19:20+1
Vol retour :
SSA/MADRID : 21:40/11:10+1
MADRID/PARIS : 14:20+1/16:15+1
NOS PARTENAIRES
ZOOM COMMERCIAL…
À l’occasion de la fête des mères, le Consulat de la République dominicaine en France a accueilli un événement chaleureux organisé par Madame la Consule Monica Alburquerque Mora. Cette rencontre a réuni près de 40 mères de famille dans une ambiance conviviale et festive. Ce moment nous a permis d’associer Air Europa à cette célébration traditionnelle et essentielle de la fête des Mères auprès de la communauté dominicaine.
De g. à d. Madame l'Ambassadrice de la République dominicaine pour l'Unesco Larissa Veloz, Monsieur l'Ambassadeur David Puig, Maria jose Aguas (attachée commerciale AIR EUROPA), Noémi Bélarif (attachée commerciale AIR EUROPA) la gagnante de notre tirage au sort, Madame la Consul Monica Alburquerque Mora et Madame Tiffany Perez (représentante de l’Office du tourisme de la République dominicaine).
FLASH NEWS…
Changement de continent... Après Tunis, Marrakech, Tanger, Johannesburg sera la 4e destination africaine desservie par Air Europa à partir du 24 juin 2026.
** nouveau vol au départ de Genève à partir du 23 juin 2026 ; 2 vols par jours. Consultez vos GDS **
« L'été approche, les envies d'ailleurs aussi. Air Europa vous emmène plus loin... »
Nos équipes restent à votre disposition, bonnes ventes !
** nouveau vol au départ de Genève à partir du 23 juin 2026 ; 2 vols par jours. Consultez vos GDS **
« L'été approche, les envies d'ailleurs aussi. Air Europa vous emmène plus loin... »
Nos équipes restent à votre disposition, bonnes ventes !
Contacter Air Europa
Helpdesk :
+33 (0) 142650800
Réservations Email :
Email: helpdesk.agences@aireuropa.com
Service commercial :
Email : servicecommercial.par@aireuropa.com
Service groupe :
Email : cotations.groupes@aireuropa.com
Réservations :
58-A Rue du Dessous des Berges
Heures d’ouverture réservations
9h00/17h00
Site web :
www.aireuropa.com
+33 (0) 142650800
Réservations Email :
Email: helpdesk.agences@aireuropa.com
Service commercial :
Email : servicecommercial.par@aireuropa.com
Service groupe :
Email : cotations.groupes@aireuropa.com
Réservations :
58-A Rue du Dessous des Berges
Heures d’ouverture réservations
9h00/17h00
Site web :
www.aireuropa.com
Autres articles
-
Du Machu Picchu à l’Amazonie : le Pérou, avec Air Europa – le voyage prend de la hauteur ! vivez l'expérience absolue
-
Air Europa ouvre Genève-Madrid deux vols quotidiens entre la Suisse romande et Madrid à partir du 19 juin 2026
-
Air Europa célèbre le lancement de sa liaison Genève–Madrid à Lyon !
-
L’isthme qui relie les Amériques : le Panama, avec Air Europa - et vous y voilà
-
Air Europa invite les agents de voyages à découvrir l'ouverture de sa nouvelle liaison Genève – Madrid