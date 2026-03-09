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L’isthme qui relie les Amériques : le Panama, avec Air Europa - et vous y voilà


Entre jungles brumeuses et luxuriantes, volcan majestueux et plages paradisiaques encore préservées, le Panama abrite une biodiversité exceptionnelle au carrefour des Amériques, fidèle à sa devise : « au bénéfice du monde (*) ».
Air Europa opère quotidiennement sur Panama au départ d’Orly en via Madrid.


Rédigé par Air Europa le Lundi 16 Mars 2026 à 06:15

© Air Europa
© Air Europa
CroisiEurope
(*) "Pro Mundi Beneficio"

Un paradis naturel taillé pour l’écotourisme


Trois régions se démarquent :

Chiriquí, élue parmi les meilleures régions au monde à visiter en 2025, séduit par ses forêts nuageuses, le Volcán Barú et ses initiatives d’écotourisme exemplaires.

El Valle de Antón, niché dans le cratère d’un volcan éteint, est un refuge vert où l’on randonne au milieu de cascades, oiseaux tropicaux et communautés engagées dans la durabilité.

Portobelo, classé « Best Tourism Village 2024 », allie biodiversité tropicale et traditions afro-antillaises vibrantes.

Ces trois zones incarnent à la perfection la promesse du Panama : une immersion totale dans une nature protégée et authentique.

● Panama City - PTY : 1 Vol quotidien
PARIS/MADRID: 10:55/12:55
MADRID/PANAMA: 15:10/19:45

Vol retour :
PANAMA/MADRID: 21 :30/13:05+1
MADRID/PARIS: 14:25+1/16:20+1

Air Europa, c’est au total 20 destinations vers l’Amérique latine, les Caraïbes, Miami, New York et Johannesburg, au départ d’Orly…
mais aussi de nombreuses villes européennes, dont Bruxelles, Amsterdam, Francfort et Genève, ainsi que Barcelone et Bilbao pour la zone frontalière espagnole.

ZOOM COMMERCIAL…

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À Lille et Paris, la COTAL rassemble les professionnels du tourisme d’Amérique latine autour de deux workshops dédiés aux agents de voyages et tour-opérateurs.

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À l’ambassade d’Argentine, Maria Garzón et Maria Jose Aguas, attachées commerciales d’Air Europa, ont accueilli et échangé avec les professionnels du tourisme © Air Europa

FLASH NEWS…

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👉 Pour vous inscrire à l’événement du 26 mars 2026 :
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« Partir de Lyon, c’est affaire de… », dit le dicton. Sauf quand Genève devient la porte d’entrée de l’Amérique latine avec Air Europa.

Nos équipes restent à votre disposition, bonnes ventes !

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Helpdesk :
+33 (0) 142650800

Réservations Email :
Email: helpdesk.agences@aireuropa.com

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Email : servicecommercial.par@aireuropa.com

Service groupe :
Email : cotations.groupes@aireuropa.com

Réservations :
58-A Rue du Dessous des Berges
Heures d’ouverture réservations
9h00/17h00

Site web :
www.aireuropa.com


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Tags : Air Europa
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