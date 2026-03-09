L’isthme qui relie les Amériques : le Panama, avec Air Europa - et vous y voilà

(*) "Pro Mundi Beneficio"



Un paradis naturel taillé pour l’écotourisme

Trois régions se démarquent :



Chiriquí, élue parmi les meilleures régions au monde à visiter en 2025, séduit par ses forêts nuageuses, le Volcán Barú et ses initiatives d’écotourisme exemplaires.



El Valle de Antón, niché dans le cratère d’un volcan éteint, est un refuge vert où l’on randonne au milieu de cascades, oiseaux tropicaux et communautés engagées dans la durabilité.



Portobelo, classé « Best Tourism Village 2024 », allie biodiversité tropicale et traditions afro-antillaises vibrantes.



Ces trois zones incarnent à la perfection la promesse du Panama : une immersion totale dans une nature protégée et authentique.



● Panama City - PTY : 1 Vol quotidien

PARIS/MADRID: 10:55/12:55

MADRID/PANAMA: 15:10/19:45



Vol retour :

PANAMA/MADRID: 21 :30/13:05+1

MADRID/PARIS: 14:25+1/16:20+1



Air Europa, c’est au total 20 destinations vers l’Amérique latine, les Caraïbes, Miami, New York et Johannesburg, au départ d’Orly…

mais aussi de nombreuses villes européennes, dont Bruxelles, Amsterdam, Francfort et Genève, ainsi que Barcelone et Bilbao pour la zone frontalière espagnole.