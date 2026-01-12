TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Air Europa vous présente ses vœux et ses nouveautés pour 2026 : départ depuis Genève et nouvelle destination Johannesburg.

Air Europa développe son réseau européen vers Madrid et étend désormais son réseau long-courrier à l’Afrique du Sud


Après avoir ouvert Zurich il y a 10 ans Air Europa renforce sa présence au cœur des Alpes avec sa 2e desserte Suisse ; Genève sera opérée à partir du 23 juin 2026.
Changement de continent... Après Tunis, Marrakech, Tanger, Johannesburg sera la 4e destination africaine desservie par Air Europa à partir du 26 juin 2026.


Rédigé par Air Europa le Lundi 19 Janvier 2026

© Air Europa
© Air Europa
CroisiEurope

Johannesburg : porte de l’Afrique australe


Cette liaison, à compter du 26 juin 2026, avec Johannesburg ouvre de multiples possibilités pour les usagers européens. La ville sud-africaine constitue le principal hub aérien du continent, permettant de rejoindre de nombreuses destinations locales et régionales à fort intérêt touristique, comme la Namibie ou le Botswana.
Elle offre également un accès privilégié au parc national Kruger, l’une des principales réserves animalières d’Afrique.
Grâce à son rôle de centre économique majeur, Johannesburg est enfin une destination clé pour les voyageurs d’affaires, notamment dans les secteurs des infrastructures, des mines, de l’énergie ou des services financiers

Genève : un point de départ stratégique au cœur de l’arc alpin

À compter du 23 juin 2026, Air Europa renforce sa présence en Suisse, après l’ouverture de Zurich il y a dix ans, avec le lancement d’une liaison au départ de Genève, offrant aux habitants de Rhône-Alpes une alternative pratique pour accéder à un large réseau de destinations internationales grâce à des correspondances optimisées via Madrid.

Les voyageurs bénéficient d’une connectivité efficace vers l’Espagne, l’Amérique latine, les Caraïbes, ainsi que vers des destinations long-courriers majeures telles que Miami et Johannesburg.

Situé à proximité immédiate de la frontière française, l’aéroport de Genève est facilement accessible depuis Lyon, Annecy, Chambéry, Grenoble et les territoires
frontaliers de Haute-Savoie et du Pays de Gex (via les principaux axes routiers A40, A41, A42).
Cette accessibilité renforce son attractivité en tant que hub international de proximité, pour les voyageurs loisirs comme affaires.

Voyager en classe affaire | Air Europa France

© Air Europa
© Air Europa
● Johannesburg - JNB :
3 Vols hebdomadaires*: lundi, mercredi et vendredi.
PARIS/MADRID: 10:55/12:55
MADRID/JOHANNESBURG: 15:05/1:10+1
Au retour*: mardi, jeudi et samedi.
JOHANNESBURG/MADRID: 3:10/13:20
MADRID/PARIS: 16:30/18:25

● Départ Genève - GVA :
5 vols hebdomadaires*: lundi, mardi, vendredi, samedi et dimanche.
GENEVE/MADRID: 11:00/12:55
MADRID/GENEVE: 16:50/18:45

*Via Madrid

Air Europa c’est au total une vingtaine de destinations vers l’Amérique latine, les Caraïbes, et Miami/New York et Johannesburg

© Air Europa
© Air Europa
Au départ d’Orly mais également au départ de nombreuses villes Européennes dont Bruxelles, Amsterdam, Francfort, Genève… Barcelone, Bilbao pour la zone de la frontière espagnole.

ZOOM COMMERCIAL…

AIR EUROPA était présent lors de la soirée annuelle de l’AFTM (association française de travel manager) étant membre depuis plus de 15 ans.
De g. à dr. M. Vincent Verdonck (directeur commercial & marketing AIR EUROPA), M.Christophe Etchegaray (SVP partenariat Accor), M. Guillaume de Gouttes (Directeur des Achats Selectour)

De g. à dr. Mme. Noemi Belarif (Key Account Manager chez Air Europa) et Mme. Sabrina Ramos (Key Account Manager Corporate chez Qatar Airways).


AIR EUROPA était également présent à l’afterwork organisé par la COTAL
(Confédération des Organisations Touristiques de l’Amérique Latine)
Au centre M. Rémi Vénitien (président de la COTAL) accompagné de plusieurs membres de l'association © Air Europa
Au centre M. Rémi Vénitien (président de la COTAL) accompagné de plusieurs membres de l'association © Air Europa

FLASH NEWS...

Air Europa s’allie à Turkish Airlines et rembourse son prêt SEPI (Prêt Covid) avec un an d’avance.
Air Europa a conclu un accord stratégique avec Turkish Airlines, qui investira 300 M€ pour une participation de 26 %, valorisant la compagnie à 1,175 Md€. Cette opération permet à Air Europa de rembourser près de 500 M€ de prêts publics anticipativement, mettant fin à l’aide reçue pendant la pandémie.
La famille Hidalgo reste majoritaire, IAG conserve ses 20 %, la compagnie préserve son indépendance et renforce son rôle clé dans la connexion Europe–Amérique latine.

À PROPOS D’AIR EUROPA…

Un produit pensé pour le confort et la connectivité

À bord, nos passagers bénéficient d’un service de qualité et d’une flotte moderne.
Tous nos vols long-courriers s’effectuent en Boeing 787 Dreamliner.
Ce sont des avions de dernière génération qui offrent un confort cabine optimal avec une classe affaires en fauteuil-lit et en configuration 1/2/1 (*) permettant à chaque passager d’accéder directement au couloir : idéal pour les voyages d’affaires.
(*) selon les configurations déployées.

En classe économique, chaque siège est équipé d’un système audio/vidéo individuel avec les dernières nouveautés (musique, films, séries… disponibles en français), ainsi que de connexions USB.
Le service Wi-Fi à bord (**) est accessible dès la réservation ou directement à bord (à partir de 10 €).
(**) sur une grande partie de notre flotte opérant les vols transatlantiques ; détails disponibles sur le site Air Europa.

Durabilité : SAF... (sustainable aviation fuel)
la décarbonisation et l'entrée en vigueur, dans l'Union européenne, de l'obligation d'incorporer 2% de carburant durable SAF sur chaque vol, ont conduit Air Europa à anticiper cette réglementation grâce à des accords d'approvisionnement conclus avec Repsol et Cepsa (les 2 plus grandes compagnies énergétiques espagnoles) pour la fourniture de ce type de carburant sur certaines de ses routes. Également Air Europa va continuer à déployer tout une palette d’initiatives visant à accroître l'efficacité de ses opérations.

Durabilité et Gouvernance | Air Europa

INFOS PRATIQUES...

● Grâce au prolongement de la Ligne 14 du métro, qui permet des connections faciles entre les grandes gares Parisiennes et l’aéroport d’Orly, Air Europa vous rapproche encore plus de l'Amérique latine et des Caraïbes.

● Les connections pour les vols transatlantiques sont effectuées dans la même zone aéroportuaire.
Terminal 2 - vols Européens & Terminal 1 - vols transatlantiques.

2026 s’ouvre comme un billet open : à nous d’en faire le plus beau voyage !

Nos équipes vous présentent leurs meilleurs Vœux✨ !
Nous serons à votre disposition tout au long de cette nouvelle année.

Helpdesk :
+33 (0) 142650800

Réservations Email :
Email: helpdesk.agences@aireuropa.com

Service commercial :
Email : servicecommercial.par@aireuropa.com

Service groupe :
Email : cotations.groupes@aireuropa.com

Réservations :
58-A Rue du Dessous des Berges
Heures d’ouverture réservations
9h00/17h00

Site web :
www.aireuropa.com


