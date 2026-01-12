Air Europa vous présente ses vœux et ses nouveautés pour 2026 : départ depuis Genève et nouvelle destination Johannesburg.

À compter du 23 juin 2026, Air Europa renforce sa présence en Suisse, après l’ouverture de Zurich il y a dix ans, avec le lancement d’une liaison, offrant aux habitants de Rhône-Alpes une alternative pratique pour accéder à un large réseau de destinations internationales grâce à des correspondances optimisées via Madrid.Les voyageurs bénéficient d’une connectivité efficace vers l’Espagne,, les, ainsi que vers des destinations long-courriers majeures telles queetSitué à proximité immédiate de la frontière française, l’aéroport de Genève est facilement accessible depuis Lyon, Annecy, Chambéry, Grenoble et les territoiresfrontaliers de Haute-Savoie et du Pays de Gex (via les principaux axes routiers A40, A41, A42).Cette accessibilité renforce son attractivité en tant que hub international de proximité, pour les voyageurs loisirs comme affaires.