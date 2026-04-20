logo DestiMaG  
Recherche avancée

Quartier Libre vous propose la sérénité de son Irlande et son Ecosse


La période actuelle nous donne furieusement envie de calme et de sérénité. L’Ecosse et l’Irlande sont idéales pour s’y plonger avec délectation. Quartier Libre vous y emmène sur des départs garantis et l’accompagnement de ses guides maison.


Rédigé par le Lundi 27 Avril 2026 à 00:05

© Quartier Libre by Canva
© Quartier Libre by Canva
IFTM

Ces deux pays celtes sont à notre catalogue depuis des décennies.

C’est l’Europe loin des grosses chaleurs estivales à moins de trois heures de vol, des circuits avec des départs garantis en pension complète, des hôtels situés en centre ville, toutes les visites et les activités sont incluses avec nos guides maison.

Deux destinations idéales loin des tourbillons qui agitent le monde.

L’Ecosse de Quartier Libre, un vaste choix de programmes

L’Ecosse entre mythes et légendes, paysages époustouflants, châteaux envoûtants, et villes historiques. Quartier Libre vous invite à vous faire votre choix entre tous ses programmes. Il y en a un qui correspondra à vos attentes.

Avec notre circuit Grand Tour d’Ecosse vous vivrez 11j/10n pendant lesquels vous découvrirez le surprenant Loch Ness, niché au cœur des Highlands, dans ses profondeurs un habitant tout particulier s’y cacherait. Sans oublier les visites d’une distillerie et d’une brasserie (avec dégustation de whisky et de de bières). Un tour complet qui comprend les incontournables Highlands. Et une région plus confidentielle, les Lowlands avec le château de Floors (le plus grand du pays encore habité) et l’île de Lindisfarne séparée du continent par une route submersible.

Si vous optez pour notre Iles & Highlands (8j/7n en départs garantis toutes les semaines), vous irez à la rencontre de paysages majestueux, d’une culture riche en légendes, et de traditions encore bien vivantes. Ce voyage vous offrira également une immersion gustative à travers la visite de deux distilleries de whisky, sans oublier des moments forts comme la croisière sur le Loch Ness (2ème du pays par la taille et 1er en volume d’eau) ou l’excursion sur l’île sauvage de Skye.
© Quartier Libre by Canva
© Quartier Libre by Canva

Et si vous disposez de plus de temps, pourquoi ne pas partir sur nos circuits combinés avec l’Irlande, comme notre Grande traversée celte en 16j/15n. Vivez une aventure inoubliable en explorant les côtes majestueuses de l’Écosse et de l’Irlande, deux pays aux paysages saisissants et à l’histoire riche. Ce voyage vous permettra de découvrir les îles emblématiques de Skye et Bute en Écosse, ainsi que l’île d’Aran en Irlande. Vous serez émerveillé par des panoramas exceptionnels : des montagnes sauvages des Highlands écossais à la beauté préservée de l’Anneau du Kerry et du Connemara en Irlande, en passant par la vallée de la Spey et le parc de Killarney.
Imprégnez-vous de la culture locale, de la distillation du whiskey (avec modération) à la découverte des capitales et de leurs châteaux légendaires. Ce circuit vous offre un voyage immersif dans l’histoire et les traditions des deux pays voisins.

Et notre Vision celtique en 13j/12n (ICI) qui reprend le même programme que la Grande traversée celte sauf l’Anneau du Kerry, le parc de Killarney et Cork. De quoi néanmoins satisfaire les plus curieux.

Avec une telle programmation vous serez peut-être parmi les rares chanceux à apercevoir Nessie.

Se rendre en train en Ecosse, un voyage avant le voyage

Quartier Libre est un Tour-opérateur engagé et conscient des défis que doit relever notre secteur d’activité. La décarbonation en fait partie. Pour permettre aux personnes avides de découvrir de nouvelles cultures et qui souhaitent mettre en adéquation leurs valeurs et leur comportement, Quartier Libre propose des solutions. Ainsi, nous avons décidé de proposer aux voyageurs, de rejoindre notre circuit Îles et Highlands en train. Sur demande au départ de Lyon, Bordeaux, Lille, Marseille ou Bruxelles, rejoignez Paris, puis Londres et enfin Edimbourg. Le temps sur place est le même que pour une arrivée en avion, mais du fait du trajet en train, la durée totale du voyage sera, selon les correspondances, de 9 ou 10 jours. De quoi profiter d’un voyage avant le circuit.
© Quartier Libre by Canva
© Quartier Libre by Canva

L’Irlande pour tous les goûts et toutes les bourses

C’est le pays que nous programmons depuis les débuts de Quartier Libre, il y a déjà 34 ans. Forcément, nous la connaissons au moins autant que nous l‘aimons.

4 circuits accompagnés en départs garantis

La Balade Irlandaise, notre best-seller pour une immersion garantie dans la culture populaire irlandaise en 8j/7n. La découverte des grands classiques de l’ouest de l’île verte, avec ses lacs, ses falaises et ses villes emblématiques.
Dublin, le Connemara, les falaises de Moher, la péninsule de Dingle, l’anneau du Kerry et le rocher de Cashel sauront vous émerveiller.
L’activité coup de cœur : La visite d'une vraie distillerie de whiskey vous fera découvrir les traditions locales d'une toute autre manière, en y dégustant sa typique boisson.

Le Grand Tour d’Irlande, en 11j/10n en pension complète, vous permettra de visiter les deux capitales de l’île, Dublin et Belfast. L’histoire palpitante et mouvementée des deux Irlande n’aura plus de secret pour vous. Comme sur la Balade irlandaise, vous passerez par le Connemara, lanneau du Kerry et Kilkenny, avec en plus une découverte des fabuleuses îles d’Aran.
Et l’Irlande du Nord avec Belfast et le musée du Titanic, sans oublier la phénoménale Chaussée des géants.
L’activité coup de cœur : Faites un tour dans l'histoire des Irlandais en visitant le Doagh Famine Village qui relate l'histoire de la Grande Famine.

Le Connemara et l’Irlande du Nord en 8j/7n. Partez à la découverte de l'unique et mémorable région du Connemara et profitez des incroyables paysages de l'Irlande du Nord.
L’activité coup de cœur : Visitez le musée de l'iconique navire du Titanic. L'exposition vous retrace l'histoire tragique de ce paquebot fabriqué à Belfast.

Si vous ne disposez que de 5j, pourquoi ne pas faire notre circuit accompagné Dublin et Belfast. Un condensé plus citadin avec Dublin, Belfast et Derry. Et entre ces trois cités, vous admirerez la Chaussée des géant, la route d’Antrim les montagnes Bourne.
Enfin, pour ceux qui aiment approfondir et prendre leur temps, notre Vision Celtique en 13j/12n et notre Grande Traversée Celte en 16j/15n, sauront vous combler. Combiner l’Irlande et L’Ecosse, une vraie bonne idée.
© Quartier Libre by Canva
© Quartier Libre by Canva

2 autotours pour visiter son Irlande

L’Ouest et Dublin, 8j/7n pour voir les incontournables de l’ile d’Emeraude. Vous ferez un parcours équivalent à notre circuit accompagné Balade irlandaise mais en autonomie.
Et si vous avez du temps devant vous, pourquoi ne pas partir 15 jours ? Notre Immersion en Terres Celtes vous transportera entre les incontournables et les lieux plus confidentiels, entre les 2 Irlande.

Et pourquoi pas un City break à Dublin (vol+hôtel) pour approfondir votre découverte de la capitale de l’île d’Émeraude en totale liberté.
En résumé avec Quartier Libre vous n’avez que l’embarras du choix pour partir visiter votre Irlande.
© Quartier Libre by Canva
© Quartier Libre by Canva

Le plus d’un TO régional : partir du plus près de chez soi

Il y a au moins un programme de Quartier Libre réalisable en partant au plus près de chez vous. Jugez plutôt : Nice, Bâle-Mulhouse, Perpignan, Lyon, Strasbourg, Clermont-Ferrand, Montpellier, Marseille, Nantes, Paris, Beauvais, Biarritz, Carcassonne, Lourdes, La Rochelle, Toulouse et Bordeaux.
Et si vous êtes proches d’un aéroport frontalier, nous avons également une solution pour vous de Genève, Luxembourg, Barcelone, Bruxelles, ou Francfort.

Le temps est venu de vous connecter

Ce catalogue est disponible en version digitale. Pour faciliter votre travail, nous avons intégré des liens qui vous redirigent directement vers la page internet du produit pour en connaître tous les détails.

N’attendez pas pour le commander

Et bien sûr, l’ensemble des produits et le détail de chacun d’eux sont accessibles 7/7 24/24 sur www.quartier-libre.pro, L’agence de voyages peut donc consulter l’ensemble des voyages, les filtrer par type, budget, date, ville de départ et bénéficier d’un devis à jour et réserver en ligne.
Enfin, si vous souhaitez nous appeler, Camille et toute l’équipe de réservation vous accueilleront au +33(0)9 72 38 52 44).

Quartier Libre vous propose la sérénité de son Irlande et son Ecosse
Quartier Libre est un Tour Opérateur français fort d'une expertise de plus de 30 ans. Quartier Libre propose des circuits accompagnés et des autotours au départ de 35 aéroports français ou frontaliers. Ses circuits sont reconnus pour la richesse de leurs activités et leur dimension culturelle.

Mail : agences@quartier-libre.fr
Site pro – Infos et réservation : www.quartier-libre.pro
Tél : 04.78.53.39.28

facebook instagramyoutube



Lu 115 fois

Tags : Quartier Libre
Notez

Brand News DestiMaG

Quartier Libre vous propose la sérénité de son Irlande et son Ecosse

Quartier Libre vous propose la sérénité de son Irlande et son Ecosse
La période actuelle nous donne furieusement envie de calme et de sérénité. L’Ecosse et l’Irlande...
TAP Air Portugal
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Creative Tours, seul réceptif 100% francophone à Chypre

Creative Tours, seul réceptif 100% francophone à Chypre
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Espagne et Portugal : pourquoi la péninsule ibérique s'impose comme la destination incontournable en 2026

Creative Tours, seul réceptif 100% francophone à Chypre

Quartier Libre vous propose la sérénité de son Irlande et son Ecosse

Égypte 2027 : Dahabeya Égypte accélère son développement et enrichit son offre de croisières sur le Nil

Toundra Voyages lance un challenge de vente à destination des agences de voyages généralistes et des réseaux

Brand News

Stéphane Dossetto détaille les nouveautés de Quartier Libre

Stéphane Dossetto détaille les nouveautés de Quartier Libre
Quartier Libre, spécialiste des circuits accompagnés en Europe du Nord, annonce le lancement de...
Vidéo à la une
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...
Publi-news

Publi-news

Viva Resorts by Wyndham : une multitude d’activités et expériences pour tous sous le soleil des Caraïbes !

Viva Resorts by Wyndham : une multitude d’activités et expériences pour tous sous le soleil des Caraïbes !

Money Walkie : le moyen de paiement pour enfants qui révolutionne les voyages à l’étranger !

Money Walkie : le moyen de paiement pour enfants qui révolutionne les voyages à l’étranger !
AirMaG

AirMaG

easyJet ouvre 9 nouvelles lignes au départ de la France pour l’hiver 2026

easyJet ouvre 9 nouvelles lignes au départ de la France pour l’hiver 2026
CruiseMaG

CruiseMaG

Croisière : un premier trimestre solide pour le port de Marseille

Croisière : un premier trimestre solide pour le port de Marseille
Distribution

Distribution

Serge Papin : dix mesures pour favoriser la transmission-reprise

Serge Papin : dix mesures pour favoriser la transmission-reprise
Futuroscopie

Futuroscopie

Commentaires clients : un récit indispensable sur notre modernité [ABO]

Commentaires clients : un récit indispensable sur notre modernité [ABO]
HotelMaG

Hébergement

Accor : Un début d’année "remarquablement solide" avant l’impact du conflit au Moyen-Orient

Accor : Un début d’année "remarquablement solide" avant l’impact du conflit au Moyen-Orient
La Travel Tech

La Travel Tech

SNCF Connect & Tech lance une application sur ChatGPT

SNCF Connect &amp; Tech lance une application sur ChatGPT
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Polynésie : avec Vahine Private Island, le groupe PEARL met un pied dans l'ultra-luxe

Polynésie : avec Vahine Private Island, le groupe PEARL met un pied dans l'ultra-luxe
Partez en France

Partez en France

Pierre & Vacances-Center Parcs tiré par les activités tourisme au 1er semestre

Pierre &amp; Vacances-Center Parcs tiré par les activités tourisme au 1er semestre
Production

Production

Un incendie a ravagé un bâtiment du Club Med à Bali

Un incendie a ravagé un bâtiment du Club Med à Bali
Transport

Transport

DiscoverEU : 5 000 Pass Interrail à décrocher pour explorer l’Europe à 18 ans

DiscoverEU : 5 000 Pass Interrail à décrocher pour explorer l’Europe à 18 ans
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Paris Gare de Lyon : le salon TGV INOUI fait peau neuve

Paris Gare de Lyon : le salon TGV INOUI fait peau neuve
Voyages responsables

Voyages Responsables

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?
TravelJobs

Emploi & Formation

Transilien SNCF Voyageurs organise un forum de recrutement

Transilien SNCF Voyageurs organise un forum de recrutement
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias