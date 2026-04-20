Quartier Libre vous propose la sérénité de son Irlande et son Ecosse



Ces deux pays celtes sont à notre catalogue depuis des décennies.



C’est l’Europe loin des grosses chaleurs estivales à moins de trois heures de vol, des circuits avec des départs garantis en pension complète, des hôtels situés en centre ville, toutes les visites et les activités sont incluses avec nos guides maison.



Deux destinations idéales loin des tourbillons qui agitent le monde.



L’Ecosse de Quartier Libre, un vaste choix de programmes





Avec notre circuit



Si vous optez pour notre départs garantis toutes les semaines), vous irez à la rencontre de paysages majestueux, d’une culture riche en légendes, et de traditions encore bien vivantes. Ce voyage vous offrira également une immersion gustative à travers la visite de deux distilleries de whisky, sans oublier des moments forts comme la croisière sur le Loch Ness (2ème du pays par la taille et 1er en volume d’eau) ou l’excursion sur l’île sauvage de Skye. L’Ecosse entre mythes et légendes, paysages époustouflants, châteaux envoûtants, et villes historiques. Quartier Libre vous invite à vous faire votre choix entre tous ses programmes. Il y en a un qui correspondra à vos attentes.Avec notre circuit Grand Tour d’Ecosse vous vivrez 11j/10n pendant lesquels vous découvrirez le surprenant Loch Ness, niché au cœur des Highlands, dans ses profondeurs un habitant tout particulier s’y cacherait. Sans oublier les visites d’une distillerie et d’une brasserie (avec dégustation de whisky et de de bières). Un tour complet qui comprend les incontournables Highlands. Et une région plus confidentielle, les Lowlands avec le château de Floors (le plus grand du pays encore habité) et l’île de Lindisfarne séparée du continent par une route submersible.Si vous optez pour notre Iles & Highlands (8j/7n en), vous irez à la rencontre de paysages majestueux, d’une culture riche en légendes, et de traditions encore bien vivantes. Ce voyage vous offrira également une immersion gustative à travers la visite de deux distilleries de whisky, sans oublier des moments forts comme la croisière sur le Loch Ness (2ème du pays par la taille et 1er en volume d’eau) ou l’excursion sur l’île sauvage de Skye.

circuits combinés avec l’Irlande, comme notre

Imprégnez-vous de la culture locale, de la distillation du whiskey (avec modération) à la découverte des capitales et de leurs châteaux légendaires. Ce circuit vous offre un voyage immersif dans l’histoire et les traditions des deux pays voisins. Et si vous disposez de plus de temps, pourquoi ne pas partir sur nosavec l’Irlande, comme notre Grande traversée celte en 16j/15n. Vivez une aventure inoubliable en explorant les côtes majestueuses de l’Écosse et de l’Irlande, deux pays aux paysages saisissants et à l’histoire riche. Ce voyage vous permettra de découvrir les îles emblématiques de Skye et Bute en Écosse, ainsi que l’île d’Aran en Irlande. Vous serez émerveillé par des panoramas exceptionnels : des montagnes sauvages des Highlands écossais à la beauté préservée de l’Anneau du Kerry et du Connemara en Irlande, en passant par la vallée de la Spey et le parc de Killarney.Imprégnez-vous de la culture locale, de la distillation du whiskey (avec modération) à la découverte des capitales et de leurs châteaux légendaires. Ce circuit vous offre un voyage immersif dans l’histoire et les traditions des deux pays voisins.





Avec une telle programmation vous serez peut-être parmi les rares chanceux à apercevoir Nessie.

Et notre Vision celtique en 13j/12n (ICI) qui reprend le même programme que la Grande traversée celte sauf l’Anneau du Kerry, le parc de Killarney et Cork. De quoi néanmoins satisfaire les plus curieux.Avec une telle programmation vous serez peut-être parmi les rares chanceux à apercevoir Nessie.



Se rendre en train en Ecosse, un voyage avant le voyage

Quartier Libre est un Tour-opérateur engagé et conscient des défis que doit relever notre secteur d’activité. La décarbonation en fait partie. Pour permettre aux personnes avides de découvrir de nouvelles cultures et qui souhaitent mettre en adéquation leurs valeurs et leur comportement, Quartier Libre propose des solutions. Ainsi, nous avons décidé de proposer aux voyageurs, de rejoindre notre circuit Îles et Highlands en train . Sur demande au départ de Lyon, Bordeaux, Lille, Marseille ou Bruxelles, rejoignez Paris, puis Londres et enfin Edimbourg. Le temps sur place est le même que pour une arrivée en avion, mais du fait du trajet en train, la durée totale du voyage sera, selon les correspondances, de 9 ou 10 jours. De quoi profiter d’un voyage avant le circuit.



L’Irlande pour tous les goûts et toutes les bourses





4 circuits accompagnés en départs garantis



La best-seller pour une immersion garantie dans la culture populaire irlandaise en 8j/7n. La découverte des grands classiques de l’ouest de l’île verte, avec ses lacs, ses falaises et ses villes emblématiques.

Dublin, le Connemara, les falaises de Moher, la péninsule de Dingle, l’anneau du Kerry et le rocher de Cashel sauront vous émerveiller.

L’activité coup de cœur : La visite d'une vraie distillerie de whiskey vous fera découvrir les traditions locales d'une toute autre manière, en y dégustant sa typique boisson.



Le

Et l’Irlande du Nord avec Belfast et le musée du Titanic, sans oublier la phénoménale Chaussée des géants.

L’activité coup de cœur : Faites un tour dans l'histoire des Irlandais en visitant le Doagh Famine Village qui relate l'histoire de la Grande Famine.



Le

L’activité coup de cœur : Visitez le musée de l'iconique navire du Titanic. L'exposition vous retrace l'histoire tragique de ce paquebot fabriqué à Belfast.



Si vous ne disposez que de 5j, pourquoi ne pas faire notre

Enfin, pour ceux qui aiment approfondir et prendre leur temps, notre Vision Celtique en 13j/12n et notre Grande Traversée Celte en 16j/15n, sauront vous combler. Combiner l’Irlande et L’Ecosse, une vraie bonne idée. C’est le pays que nous programmons depuis les débuts de Quartier Libre, il y a déjà 34 ans. Forcément, nous la connaissons au moins autant que nous l‘aimons.La Balade Irlandaise , notrepour une immersion garantie dans la culture populaire irlandaise en 8j/7n. La découverte des grands classiques de l’ouest de l’île verte, avec ses lacs, ses falaises et ses villes emblématiques.Dublin, le Connemara, les falaises de Moher, la péninsule de Dingle, l’anneau du Kerry et le rocher de Cashel sauront vous émerveiller.La visite d'une vraie distillerie de whiskey vous fera découvrir les traditions locales d'une toute autre manière, en y dégustant sa typique boisson.Le Grand Tour d’Irlande , en 11j/10n en pension complète, vous permettra de visiter les deux capitales de l’île, Dublin et Belfast. L’histoire palpitante et mouvementée des deux Irlande n’aura plus de secret pour vous. Comme sur la Balade irlandaise, vous passerez par le Connemara, lanneau du Kerry et Kilkenny, avec en plus une découverte des fabuleuses îles d’Aran.Et l’Irlande du Nord avec Belfast et le musée du Titanic, sans oublier la phénoménale Chaussée des géants.Faites un tour dans l'histoire des Irlandais en visitant le Doagh Famine Village qui relate l'histoire de la Grande Famine.Le Connemara et l’Irlande du Nord en 8j/7n. Partez à la découverte de l'unique et mémorable région du Connemara et profitez des incroyables paysages de l'Irlande du Nord.Visitez le musée de l'iconique navire du Titanic. L'exposition vous retrace l'histoire tragique de ce paquebot fabriqué à Belfast.Si vous ne disposez que de 5j, pourquoi ne pas faire notre circuit accompagné Dublin et Belfast . Un condensé plus citadin avec Dublin, Belfast et Derry. Et entre ces trois cités, vous admirerez la Chaussée des géant, la route d’Antrim les montagnes Bourne.Enfin, pour ceux qui aiment approfondir et prendre leur temps, notreen 13j/12n et notreen 16j/15n, sauront vous combler. Combiner l’Irlande et L’Ecosse, une vraie bonne idée.

2 autotours pour visiter son Irlande





Et si vous avez du temps devant vous, pourquoi ne pas partir 15 jours ? Notre



Et pourquoi pas un

En résumé avec Quartier Libre vous n’avez que l’embarras du choix pour partir visiter votre Irlande. L’Ouest et Dublin , 8j/7n pour voir les incontournables de l’ile d’Emeraude. Vous ferez un parcours équivalent à notre circuit accompagné Balade irlandaise mais en autonomie.Et si vous avez du temps devant vous, pourquoi ne pas partir 15 jours ? Notre Immersion en Terres Celtes vous transportera entre les incontournables et les lieux plus confidentiels, entre les 2 Irlande.Et pourquoi pas un City break à Dublin (vol+hôtel) pour approfondir votre découverte de la capitale de l’île d’Émeraude en totale liberté.En résumé avec Quartier Libre vous n’avez que l’embarras du choix pour partir visiter votre Irlande.



Le plus d’un TO régional : partir du plus près de chez soi

Il y a au moins un programme de Quartier Libre réalisable en partant au plus près de chez vous. Jugez plutôt : Nice, Bâle-Mulhouse, Perpignan, Lyon, Strasbourg, Clermont-Ferrand, Montpellier, Marseille, Nantes, Paris, Beauvais, Biarritz, Carcassonne, Lourdes, La Rochelle, Toulouse et Bordeaux.

Et si vous êtes proches d’un aéroport frontalier, nous avons également une solution pour vous de Genève, Luxembourg, Barcelone, Bruxelles, ou Francfort.



Le temps est venu de vous connecter





N’attendez pas pour le commander



Et bien sûr, l’ensemble des produits et le détail de chacun d’eux sont accessibles 7/7 24/24 sur

Enfin, si vous souhaitez nous appeler, Camille et toute l’équipe de réservation vous accueilleront au +33(0)9 72 38 52 44). Ce catalogue est disponible en version digitale. Pour faciliter votre travail, nous avons intégré des liens qui vous redirigent directement vers la page internet du produit pour en connaître tous les détails.Et bien sûr, l’ensemble des produits et le détail de chacun d’eux sont accessibles 7/7 24/24 sur www.quartier-libre.pro , L’agence de voyages peut donc consulter l’ensemble des voyages, les filtrer par type, budget, date, ville de départ et bénéficier d’un devis à jour et réserver en ligne.Enfin, si vous souhaitez nous appeler, Camille et toute l’équipe de réservation vous accueilleront au +33(0)9 72 38 52 44).