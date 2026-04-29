Le goût de l’aventure se révèle très tôt. Laetitia découvre le voyage à travers un premier séjour scolaire en Espagne, avant d’explorer le pays en solo pendant plusieurs été, sac au dos et en train. Elle prolonge cette immersion par une année comme jeune fille au pair à Majorque, une expérience déterminante. « C’est à ce moment-là que j’ai compris que le tourisme serait bien plus qu’un métier : une évidence. »



Après un BTS Tourisme, elle débute sa carrière à l’étranger avant de rejoindre Syltours en 2003 comme commerciale groupes. Au fil des mutations de son époux, militaire, elle poursuit l’aventure notamment à Saumur. Ces années très formatrices et structurantes, lui permettent d’appréhender toutes les facettes du métier et de découvrir de nombreuses destinations.



En 2011, elle se voit confier l’ouverture d’une agence Leclerc Voyages à Saumur. Une expérience marquante : derrière l’image de la grande distribution, le travail reste celui d’un expert du voyage. La diversité de la clientèle – des familles aux voyageurs les plus exigeants – lui permet d’élargir son champ de compétences et de perfectionner son approche du sur-mesure.



En 2017, suite à une nouvelle mutation, Laetitia s’installe près de Marseille. Elle enrichit alors son parcours en explorant d’autres dimensions du métier : enseignante en BTS Tourisme et aérien, puis responsable commerciale chez NAP Tourisme.

Le redressement judiciaire de l’entreprise autocariste agit comme un déclic. « C’était le moment de me lancer » . En février 2020, elle fonde Voyage Libre, en pleine crise sanitaire. Malgré un contexte difficile, elle développe pas à pas une clientèle fidèle grâce à une approche humaine, une écoute attentive et un accompagnement sur mesure. Aujourd’hui, Voyage Libre incarne sa vision du voyage : authentique, personnalisé et profondément tourné vers l’émotion et le sens.