On en parle beaucoup dans le tourisme. On le pratique tous, d’une manière ou d’une autre.



Et pourtant, si l’on pose la question simplement " c’est quoi exactement le trade marketing ? ", les réponses deviennent vite floues.



Pour certains, c’est une campagne co-financée avec une destination. Pour d’autres, une newsletter chez un partenaire, un workshop, une formation agents, une page dédiée sur un site.



En réalité, c’est tout cela à la fois. Et c’est bien là le problème : le trade marketing est partout… mais rarement structuré.



Si l’on veut être précis, le trade marketing est ce qui permet de transformer une intention de voyage en réservation, en s’appuyant sur des partenaires de distribution.



Le marketing crée le désir. Le commercial contractualise. Le trade, lui, fait le lien entre les deux. C’est l’endroit où l’envie devient du chiffre d’affaires.