Tourisme : Adeline Musset-Sullivan lance WinWin Alliances Consulting - Photo WinWin Alliances Consulting
Adeline Musset-Sullivan a pris son envol et lance WinWin Alliances Consulting.
Forte de son expertise en développement commercial aussi bien dans des structures privées que publiques, elle vient de créer un cabinet de conseil en stratégie opérationnelle au concept hybride et collaboratif.
Plutôt que d’opérer seule, elle travaille en synergie avec d’autres experts et agences partenaires (à l'image de son partenariat avec Karine Mallet de KMG Travel 360) afin de proposer une approche à 360°.
« Je suis consultante en stratégie opérationnelle, mais je travaille en réseau. Concrètement, lorsqu’un client vient me voir avec une problématique dans le travel ou les services, j’apporte ma propre brique d’expertise – développement, croissance, suivi des KPI, organisation, conseil – et je m’appuie aussi sur mes homologues. C’est notre force : j’épaule les autres agences et nous nous épaulons mutuellement. » explique-t-elle.
Le nom Win-Win Alliance n’a rien d’anodin : « Depuis vingt ans, j’ai toujours fonctionné dans une logique win-win. Si je trouve mon compte, il faut que mes clients trouvent le leur aussi. Je leur parle de croissance mesurable », résume-t-elle.
WinWin Alliances Consulting : approche à 360°
Win-Win Alliance mise sur une approche englobant stratégie, marketing, communication, relations presse, partenariats et représentation commerciale. Pour Adeline Musset-Sullivan, la "représentation commerciale" ne se limite pas à la visibilité : « C’est avant tout de la conversion et de la transformation. »
Cette vision est le fruit de son parcours : AMEX GBT (grands comptes internationaux), Worldia (direction des partenariats), en passant par la stratégie territoriale et la promotion internationale, elle a navigué dans l'univers des tour-opérateurs, destinations, hôteliers, corporate et institutions. Elle est aussi intervenante à l'ESTHUA, INNTO France et l'ESCAET.
Adeline Musset-Sullivan se décrit comme « un chef d’orchestre » et s'adresse à tous types de structures : destinations, offices de tourisme, hôteliers, DMC, tour-opérateurs, acteurs de la travel tech...
« Tous peuvent compter sur des solutions concrètes : structuration interne et partenariats externes, accès aux bons décideurs, représentation commerciale agile, visibilité accrue, conquête de nouveaux marchés... en s'appuyant sur des indicateurs de performances clairs. » ajoute t-elle.
La dynamique est lancée avec les premiers accompagnements tels que : KMG Travel 360 , Discovery Trains, MyBakUp, Tested4YouBusiness, Travel Force, Decathlon Travel....
