Tourisme : Adeline Musset-Sullivan lance WinWin Alliances Consulting

Je suis consultante en stratégie opérationnelle, mais je travaille en réseau. Concrètement, lorsqu’un client vient me voir avec une problématique dans le travel ou les services, j’apporte ma propre brique d’expertise – développement, croissance, suivi des KPI, organisation, conseil – et je m’appuie aussi sur mes homologues. C’est notre force : j’épaule les autres agences et nous nous épaulons mutuellement.

Depuis vingt ans, j’ai toujours fonctionné dans une logique win-win. Si je trouve mon compte, il faut que mes clients trouvent le leur aussi. Je leur parle de croissance mesurable