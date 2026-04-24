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Accor : Pullman Ninh Binh ouvre ses portes dans une région alternative à la Baie d’Halong

Un hôtel inauguré le 1er mai 2026 à 1h30 de Hanoï, dans une destination classée à l’UNESCO


À 1h30 de Hanoï, Ninh Binh, région classée à l’UNESCO notamment pour le complexe paysager de Trang An, se positionne comme une alternative à la Baie d’Halong. Le Pullman Ninh Binh du groupe Accor y ouvrira ses portes le 1er mai 2026.


Rédigé par le Lundi 27 Avril 2026 à 10:18

Cette offre s’accompagne d’équipements de loisirs, avec trois piscines, un spa et une salle de fitness ouverte 24h/24. DepositPhotos.com/SimonDannhauer
Cette offre s’accompagne d’équipements de loisirs, avec trois piscines, un spa et une salle de fitness ouverte 24h/24. DepositPhotos.com/SimonDannhauer
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Le Pullman Ninh Binh du groupe Accor ouvrira ses portes le 1er mai 2026 à 1h30 de Hanoï,au Vietnam, dans une région encore peu fréquentée par le tourisme international.

Ninh Binh développe une offre centrée sur la nature et l’immersion, avec des balades en barque, des randonnées et la découverte de villages traditionnels.

La destination s’appuie également sur des sites naturels , comme la réserve de biosphère du delta du fleuve Rouge et le parc national de Cuc Phuong.

Par ailleurs, son positionnement repose aussi sur un patrimoine historique identifié, notamment à Hoa Lu, ancienne capitale du Vietnam aux Xe et XIe siècles, ainsi que sur des sites tels que la cathédrale de Phat Diem et le complexe bouddhiste de Bai Dinh.

Un établissement de 283 chambres avec offre loisirs et affaires

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Situé à proximité des principaux sites touristiques, à 10 km de Trang An et Tam Coc et à 1,5 km de Hoa Lu, le Pullman Ninh Binh se positionne comme point d’ancrage pour la découverte de la région.

L’hôtel s'élève sur 29 étages et dispose de 283 chambres et suites avec balcon, complétées par une offre de restauration comprenant 6 restaurants et bars.

Cette offre s’accompagne d’équipements de loisirs, avec trois piscines, un spa et une salle de fitness ouverte 24h/24.

En parallèle, l’établissement développe une activité MICE avec 1 700 m² d’espaces événementiels dédiés aux conférences et séminaires.

Enfin, l’offre de restauration inclut un restaurant ouvert toute la journée, un lounge et un bar rooftop, auxquels s’ajouteront prochainement un steakhouse et un restaurant cantonais.

A lire aussi : Vietnam : une nouvelle procédure pour les voyageurs

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Tags : vietnam
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