Accor : Pullman Ninh Binh ouvre ses portes dans une région alternative à la Baie d’Halong

Situé à proximité des principaux sites touristiques, à 10 km de Trang An et Tam Coc et à 1,5 km de Hoa Lu, le Pullman Ninh Binh se positionne comme point d’ancrage pour laL’hôtel s'élève suret dispose deavec balcon, complétées par une offre de restauration comprenantCette offre s’accompagne d’équipements de loisirs, avec trois piscines, un spa et une salle de fitness ouverteEn parallèle, l’établissement développe une activitéavecdédiés aux conférences et séminaires.Enfin, l’offre de restauration inclut unouvert toute la journée, unet un, auxquels s’ajouteront prochainement un steakhouse et un restaurant cantonais.