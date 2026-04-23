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Vietnam : une nouvelle procédure pour les voyageurs

Le Vietnam a instauré une nouvelle procédure depuis la mi-avril


C’est l’une des destinations montantes sur le marché français. Le Vietnam cartonne depuis quelques mois chez les tour-opérateurs comme dans les agences de voyages. Attention toutefois : depuis le 15 avril 2026, le pays a décidé de mettre en place une nouvelle procédure pour tous les voyageurs arrivant à l’aéroport de Ho Chi Minh-Ville (Tan Son Nhat).


Rédigé par le Jeudi 23 Avril 2026 à 13:03

Le Vietnam a instauré une nouvelle procédure depuis la mi-avril - Depositphotos
Le Vietnam a instauré une nouvelle procédure depuis la mi-avril - Depositphotos
CroisiEurope
Le Vietnam est une destination en plein essor sur le marché français.

Chez les tour-opérateurs, l’hiver a été très porteur pour le pays, avec une hausse de 8,5 %, tandis qu’il affichait également une très forte progression en janvier dans les agences et figure toujours dans le Top 20 des départs pour le printemps.

Attention toutefois pour les voyageurs qui iront visiter la baie d’Halong ou les grottes de Tam Coc dans les prochains mois, une nouvelle procédure a été mise en place par le gouvernement.

Depuis le 15 avril 2026, il impose un enregistrement en ligne avant l’arrivée à l’aéroport de Ho Chi Minh-Ville (Tan Son Nhat).

Vietnam : comment effectuer l’enregistrement en ligne ?

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Il ne s’applique qu’aux voyageurs étrangers, donc aux Français entrant au Vietnam par l’aéroport international de la grande ville du sud du pays.

L’enregistrement doit être effectué sur le portail officiel vietnamien de l’immigration, une version en français étant disponible en cliquant sur le drapeau situé à droite, dans les 72 heures précédant l’arrivée sur le territoire.

La démarche ne peut être effectuée que durant cette fenêtre de trois jours. Il n’est pas possible de l’effectuer plus tôt.

Les voyageurs obtiendront alors un QR Code, qu’ils devront présenter aux agents de l’immigration à la descente de l’avion. Pour ceux qui n’auraient pas effectué cette formalité, le temps de passage aux contrôles aux frontières risque d’être sensiblement allongé.

Comme le rappelle France Diplomatie, pour les ressortissants français, depuis février 2023, il n’est plus obligatoire de disposer d’un visa pour les séjours n’excédant pas 45 jours.

Il suffit alors de disposer d’un passeport valable au moins six mois à compter de la date d’entrée sur le territoire vietnamien.

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Tags : vietnam
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