Vietnam : une nouvelle procédure pour les voyageurs

Le Vietnam a instauré une nouvelle procédure depuis la mi-avril

C’est l’une des destinations montantes sur le marché français. Le Vietnam cartonne depuis quelques mois chez les tour-opérateurs comme dans les agences de voyages. Attention toutefois : depuis le 15 avril 2026, le pays a décidé de mettre en place une nouvelle procédure pour tous les voyageurs arrivant à l’aéroport de Ho Chi Minh-Ville (Tan Son Nhat).

Rédigé par La Rédaction le Jeudi 23 Avril 2026 à 13:03

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