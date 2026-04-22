Laetitia Tonnelier (Voyage Libre) veut développer un réseau d'agences

Pour Laetitia Tonnelier, le principal enjeu du secteur est clair : « L’humain, au moment de l’intelligence artificielle. »



Les outils numériques facilitent l’organisation des voyages, mais ne remplacent pas le conseil ni l’accompagnement. « On fait voyager des humains pour voir ce que d’autres humains ont créé » , résume-t-elle.



Elle insiste sur la nécessité de trouver un équilibre. « Il faut s’adapter à l’IA comme on s’est adapté à Internet. »



Cette importance accordée à l’humain l’a aussi poussée à rejoindre Prêt à Partir en 2023.



Le réseau lui apporte de meilleurs tarifs, des outils, du soutien, tout en lui laissant de la liberté. « Je suis libre de travailler avec qui je veux. » Elle apprécie aussi l’esprit collectif : « On fait chacun notre vie, mais on fait partie d’une famille. »