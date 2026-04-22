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Laetitia Tonnelier (Voyage Libre) veut développer un réseau d'agences

Sur-mesure, IA, réseau : la stratégie hybride de Voyage Libre


Lancée en pleine crise sanitaire, l’agence Voyage Libre de Laetitia Tonnelier s’est imposée en quelques années grâce à un positionnement clair : du sur-mesure accessible et un accompagnement humain fort. Entre croissance rapide, contexte géopolitique incertain et montée de l’intelligence artificielle, l’entrepreneure trace sa route avec une ambition mesurée : grandir sans renier ses valeurs.


Rédigé par le Jeudi 23 Avril 2026 à 07:26

Lætitia Tonnelier a créé l’agence Voyage Libre en 2020, pendant la pandémie - Photo : Aurelie Stella Photographe
Lætitia Tonnelier a créé l’agence Voyage Libre en 2020, pendant la pandémie - Photo : Aurelie Stella Photographe
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Le parcours de Laetitia Tonnelier est marqué par l’adaptation. Elle découvre le voyage très jeune, lors d’un séjour scolaire en Espagne.

L’expérience se prolonge par des voyages en solo, puis une année comme jeune fille au pair à Majorque. « C’est là que j’ai vraiment découvert le voyage et décidé de m’inscrire en BTS Tourisme », confie Laetitia Tonnelier, la fondatrice de l'agence Voyage Libre.

Diplômée, elle débute dans un contexte compliqué après les attentats du 11 septembre 2001. Elle fait ses armes dans le tourisme de groupes chez Syltours, à Toulouse puis à Saumur.

En 2011, elle change de cap en ouvrant une agence Leclerc Voyages et s'attaque à une clientèle individuelle. « J’ai dû reprendre tout à zéro, car entre le groupe et l’individuel, il y a un vrai delta », reconnait Laetitia Tonnelier.

Après un déménagement à Marseille en 2017, elle devient responsable commerciale de l'autocariste Nap Tourisme. La liquidation de l’entreprise en 2019 agit comme un déclic. « Là, je me suis dit : maintenant, je me lance. »

Naissance de Voyage Libre... en février 2020

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Le projet démarre au pire moment, en plein pendant la pandémie. Son entreprise est immatriculée fin février 2020. « J’ai eu mon KBIS le 28 février 2020… et tout s’est arrêté », raconte Laetitia Tonnelier.

Elle lance finalement son activité en octobre 2020, quelques jours avant un nouveau confinement. Sans clients, elle travaille depuis chez elle et garde un emploi à mi-temps pour assurer ses revenus.

L’activité se développe progressivement grâce au bouche-à-oreille. Son positionnement est clair : proposer du sur-mesure avec un vrai accompagnement. « Je vends une expérience, un truc un peu différent. C'est ce qui fait que ça marche. Vendre un prix, ne m'intéresse pas », précise-t-elle.

Pour autant, elle veut aussi rester compétitive face à Internet : « J'achète en direct, directement aux prestataires que je connais pour certains depuis très longtemps. Cela me permet de proposer des prix avantageux. »

Aujourd’hui, le sur-mesure représente 80% de son activité.

Après plusieurs années de développement, 2025 marque une vraie progression. L’agence, désormais installée dans des locaux près de Marseille et épaulée par deux collaboratrices, enregistre une hausse de 45% de son chiffre d’affaires.

Le début d’année 2026 est bien orienté, avant un coup d’arrêt lié à la guerre au Moyen Orient. « Jusqu’au 28 février, c’était hyper bien parti. »

Au printemps, l’activité recule nettement (-50% en mars et -30% en avril). Mais l’entreprise tient bon. Peu d’annulations, des clients rassurés et des voyages maintenus, notamment en Asie. « On n’a pas eu de perte. Ceux qui ont envie partent quand même », explique la cheffe d'entreprise.

L’humain face à l’intelligence artificielle

Pour Laetitia Tonnelier, le principal enjeu du secteur est clair : « L’humain, au moment de l’intelligence artificielle. »

Les outils numériques facilitent l’organisation des voyages, mais ne remplacent pas le conseil ni l’accompagnement. « On fait voyager des humains pour voir ce que d’autres humains ont créé », résume-t-elle.

Elle insiste sur la nécessité de trouver un équilibre. « Il faut s’adapter à l’IA comme on s’est adapté à Internet. »

Cette importance accordée à l’humain l’a aussi poussée à rejoindre Prêt à Partir en 2023.

Le réseau lui apporte de meilleurs tarifs, des outils, du soutien, tout en lui laissant de la liberté. « Je suis libre de travailler avec qui je veux. » Elle apprécie aussi l’esprit collectif : « On fait chacun notre vie, mais on fait partie d’une famille. »

Bientôt un réseau d'agences Voyage Libre ?

Pour la suite, Laetitia Tonnelier souhaite structurer le développement d'un réseau d'agences Voyage Libre en s’appuyant sur d’autres professionnels partageant sa vision du métier.

L’idée n’est pas de grandir seule, mais de fédérer. « Si demain, des gens passionnés, avec une vraie expertise et l’envie de remettre l’humain au cœur du voyage veulent se lancer, j’ai envie de construire avec eux. »

Elle reste toutefois lucide sur les contraintes du secteur. « Monter une agence aujourd’hui, c’est difficile, notamment pour trouver un garant. Aujourd’hui, mon entreprise tourne bien, on a un terrain solide, on peut s’agrandir », assure-t-elle.

Sa ligne directrice reste inchangée : se développer sans se dénaturer. « Je ne veux pas devenir une multinationale. Je veux juste continuer à faire plaisir aux gens », conclut-elle.


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Tags : laetitia tonnelier, parole agent, prêt à partir, voyage libre
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