Croisières en France : un modèle encore dominé par le transit





En 2025, les ports hexagonaux et ultramarins, selon les chiffres du laboratoire d’idées CruiseLab, ont accueilli 6 284 121 passagers, soit une hausse de 6,2 % sur un an, pour 3 663 escales (+7,6 %).



Une dynamique solide, qui confirme le retour en force du secteur après les années perturbées par la crise sanitaire.



Les chiffres ont été présentés à l’occasion du dernier



Sans surprise, la Méditerranée concentre l’essentiel de l’activité, avec près de 62 % des passagers accueillis.



Les territoires ultramarins s’imposent également comme un pilier du secteur, représentant environ un quart du trafic, tandis que la façade Atlantique reste plus en retrait, avec un peu plus de 12 % des passagers. La croisière poursuit sa progression dans les ports français.Une dynamique solide, qui confirme le retour en force du secteur après les années perturbées par la crise sanitaire.Les chiffres ont été présentés à l’occasion du dernier Seatrade Cruise Global, où les ports français étaient largement représentés.



Port de croisières en France : un modèle encore dominé par le transit



Croisière en France : 4 passagers sur 5 ne passent que quelques heures à quai