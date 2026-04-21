CFA Voyages, 40 ans et une année 2025 record !

Même la crise actuelle ne lui fait pas peur. David Khamsing compte doubler le volume d’affaires de CFA Voyages dans les 5 ans, avec un objectif de 96 M€ en 2030. Et pour la seule année 2026, il espère toujours une croissance de 15% !



Avec pour nouveauté une quatrième agence qui vient d’ouvrir ses portes… à Auxerre. « C’est une opportunité, avec une collaboratrice partie là-bas et que nous accompagnons » explique le directeur.



Pour résister aux soubresauts, il compte sur une clientèle fidèle qui continue à voyager, pour affaires ou visiter sa famille, et sur des partenariats forts avec les compagnies aériennes asiatiques qui proposent des vols directs, sans transiter par les hubs du Moyen-Orient.



Et si le marché de l’outgoing continue à ralentir encore quelques mois, il met en avant la signature d’un contrat avec un partenaire chinois, qui va lui permettre de développer fortement l’activité de réceptif…