CFA Voyages, 40 ans et une année 2025 record !

C’était jour de fête le 14 avril, dans le 13ème arrondissement de Paris. Là, dans ce qui est le plus grand quartier chinois d’Europe, au milieu des enseignes en mandarin, l’agence CFA Voyages fêtait ses 40 ans.
Au programme, petits fours et champagne, percussions et spectacle coloré avec acrobates costumés en lion, à qui il est de coutume de faire des offrandes pour s’assurer une prospérité future.
De quoi en mettre plein les yeux à la centaine d’invités, entre responsables d’offices de tourisme asiatiques à Paris, compagnies aériennes, tour-opérateurs et croisiéristes venus célébrer la réussite de CFA Voyages avant un déjeuner, forcément… chinois.
Au programme, petits fours et champagne, percussions et spectacle coloré avec acrobates costumés en lion, à qui il est de coutume de faire des offrandes pour s’assurer une prospérité future.
De quoi en mettre plein les yeux à la centaine d’invités, entre responsables d’offices de tourisme asiatiques à Paris, compagnies aériennes, tour-opérateurs et croisiéristes venus célébrer la réussite de CFA Voyages avant un déjeuner, forcément… chinois.
Trois agences à Paris
Flash-back. Arrivé en France dans les années 70, Pierre Khamsing est un chinois du Laos, une petite communauté du pays.
En 1986, il crée l’agence CFA Voyages au cœur du quartier chinois de Paris, afin de vendre des billets d’avion à la communauté asiatique : voyageurs d’affaires qui commercent avec les pays d’Asie du sud-est et diaspora qui retourne voir de la famille.
Le succès est au rendez-vous. En 1991, une seconde agence ouvre dans le quartier de Belleville (19ème arrondissement) qui concentre également une forte communauté asiatique, puis une troisième, à nouveau dans le 13ème arrondissement.
Quelques années plus tard, l’entreprise adhère au réseau Manor. Et, pour satisfaire la clientèle d’Asie qui devient voyageuse et veut découvrir les trésors de la France et de l’Europe, elle développe une activité de réceptif.
En 1986, il crée l’agence CFA Voyages au cœur du quartier chinois de Paris, afin de vendre des billets d’avion à la communauté asiatique : voyageurs d’affaires qui commercent avec les pays d’Asie du sud-est et diaspora qui retourne voir de la famille.
Le succès est au rendez-vous. En 1991, une seconde agence ouvre dans le quartier de Belleville (19ème arrondissement) qui concentre également une forte communauté asiatique, puis une troisième, à nouveau dans le 13ème arrondissement.
Quelques années plus tard, l’entreprise adhère au réseau Manor. Et, pour satisfaire la clientèle d’Asie qui devient voyageuse et veut découvrir les trésors de la France et de l’Europe, elle développe une activité de réceptif.
Un volume d’affaires record en 2025
En 2012, David Khamsing intègre l’entreprise pour accompagner son père. La transition est en route. Il en prendra la direction juste avant la crise du Covid même si Pierre, devenu président, garde un œil sur les affaires.
Et elles vont bien ! Les chiffres donnent le tournis : en 40 ans, CFA Voyages a fait voyager un million de personnes. L’année 2025 signe même un record, avec un volume d’affaires de 48,9 millions d’euros, en progression de 16% par rapport à 2024.
« Nous sommes l’un des plus gros revendeurs français de vols pour l’Asie, avec au global environ 40 000 billets par an » assure David Khamsing.
L'agence est devenue si importante que David Khamsing a même été invité à porter la flamme olympique en 2024, dans le 13ème arrondissement bien sûr !
Et elles vont bien ! Les chiffres donnent le tournis : en 40 ans, CFA Voyages a fait voyager un million de personnes. L’année 2025 signe même un record, avec un volume d’affaires de 48,9 millions d’euros, en progression de 16% par rapport à 2024.
« Nous sommes l’un des plus gros revendeurs français de vols pour l’Asie, avec au global environ 40 000 billets par an » assure David Khamsing.
L'agence est devenue si importante que David Khamsing a même été invité à porter la flamme olympique en 2024, dans le 13ème arrondissement bien sûr !
CFA Voyages : une clientèle asiatique fidèle
La clientèle d’origine asiatique demeure le fond de commerce de CFA Voyages même si elle ne génère « plus » que 70% de l’activité. « C’est une base solide et fidèle, et nous bénéficions également d'un très bon bouche à oreille » ajoute le directeur.
Et si cette clientèle achète toujours des vols secs, elle craque de plus en plus pour des séjours, circuits et croisières, en Asie mais également partout dans le monde.
Il peut s’agir d’une production propre, ou de la revente de partenaires comme Climats du Monde ou Asia. Sans oublier MSC et Costa, deux compagnies dont CFA Voyages est l’un des meilleurs revendeurs en Ile-de-France.
« En 2025, nous avons fait voyager plus de 2 700 passagers en croisière » se félicite David Khamsing.
Lire aussi : All Stars of the Sea 2025 de MSC : une première mondiale pour Planète Croisière
Et si cette clientèle achète toujours des vols secs, elle craque de plus en plus pour des séjours, circuits et croisières, en Asie mais également partout dans le monde.
Il peut s’agir d’une production propre, ou de la revente de partenaires comme Climats du Monde ou Asia. Sans oublier MSC et Costa, deux compagnies dont CFA Voyages est l’un des meilleurs revendeurs en Ile-de-France.
« En 2025, nous avons fait voyager plus de 2 700 passagers en croisière » se félicite David Khamsing.
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Une stratégie audacieuse sur internet
Pour satisfaire cette clientèle, CFA Voyages peut compter sur une équipe fidèle d’une quarantaine de personnes. Toutes sont, au minimum, trilingues et parlent français, une langue chinoise et une d’un pays d’Asie du sud-est.
L’entreprise peaufine également sa stratégie marketing, avec l’édition de quatre brochures à son nom (destinations lointaines, Europe, voyages en autocar, croisières) qui reprennent son offre et celle de quelques partenaires.
CFA Voyages s’affiche également en grand sur le web, avec près d’une vingtaine de sites, en français mais aussi en chinois. Outre des sites généraux, l'agence s’appuie sur des sites déclinés par destination, autour du concept « voyages en… ».
« Nous avons acheté plus de soixante noms de domaine il y a une vingtaine d’années, un pari gagnant qui nous permet un référencement naturel sur les moteurs de recherche » explique David Khamsing.
L’entreprise peaufine également sa stratégie marketing, avec l’édition de quatre brochures à son nom (destinations lointaines, Europe, voyages en autocar, croisières) qui reprennent son offre et celle de quelques partenaires.
CFA Voyages s’affiche également en grand sur le web, avec près d’une vingtaine de sites, en français mais aussi en chinois. Outre des sites généraux, l'agence s’appuie sur des sites déclinés par destination, autour du concept « voyages en… ».
« Nous avons acheté plus de soixante noms de domaine il y a une vingtaine d’années, un pari gagnant qui nous permet un référencement naturel sur les moteurs de recherche » explique David Khamsing.
La force de WeChat
Ces sites réalisent un trafic de 1,5 million de visiteurs par an et le directeur annonce prochainement des sites dédiés à l’Egypte, à l’Australie et à la Polynésie.
CFA Voyages peut également compter sur les réseaux sociaux et notamment l’application chinoise WeChat, sorte de Facebook, Instagram et WhatsApp entremêlés qui compte plus d’un milliard d’utilisateurs !
« Nous y avons ouvert un compte en mandarin il y a cinq ans. C’est un outil très puissant, qui génère désormais 10% de notre volume d’affaires » affirme le directeur.
CFA Voyages peut également compter sur les réseaux sociaux et notamment l’application chinoise WeChat, sorte de Facebook, Instagram et WhatsApp entremêlés qui compte plus d’un milliard d’utilisateurs !
« Nous y avons ouvert un compte en mandarin il y a cinq ans. C’est un outil très puissant, qui génère désormais 10% de notre volume d’affaires » affirme le directeur.
Une croissance espérée de 15% en 2026
Même la crise actuelle ne lui fait pas peur. David Khamsing compte doubler le volume d’affaires de CFA Voyages dans les 5 ans, avec un objectif de 96 M€ en 2030. Et pour la seule année 2026, il espère toujours une croissance de 15% !
Avec pour nouveauté une quatrième agence qui vient d’ouvrir ses portes… à Auxerre. « C’est une opportunité, avec une collaboratrice partie là-bas et que nous accompagnons » explique le directeur.
Pour résister aux soubresauts, il compte sur une clientèle fidèle qui continue à voyager, pour affaires ou visiter sa famille, et sur des partenariats forts avec les compagnies aériennes asiatiques qui proposent des vols directs, sans transiter par les hubs du Moyen-Orient.
Et si le marché de l’outgoing continue à ralentir encore quelques mois, il met en avant la signature d’un contrat avec un partenaire chinois, qui va lui permettre de développer fortement l’activité de réceptif…
Avec pour nouveauté une quatrième agence qui vient d’ouvrir ses portes… à Auxerre. « C’est une opportunité, avec une collaboratrice partie là-bas et que nous accompagnons » explique le directeur.
Pour résister aux soubresauts, il compte sur une clientèle fidèle qui continue à voyager, pour affaires ou visiter sa famille, et sur des partenariats forts avec les compagnies aériennes asiatiques qui proposent des vols directs, sans transiter par les hubs du Moyen-Orient.
Et si le marché de l’outgoing continue à ralentir encore quelques mois, il met en avant la signature d’un contrat avec un partenaire chinois, qui va lui permettre de développer fortement l’activité de réceptif…
Publié par Thierry Beaurepère Journaliste
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