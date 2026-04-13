Par crainte de l’instabilité, les voyageurs réorientent leurs vacances vers la France

Plus surprenant des destinations comme la Turquie, l’Egypte et même le Maroc ou encore la Tunisie voient leurs réservations de touristes français fortement baisser.



Dans ce contexte, Assur-Travel a constaté que de nombreux vacanciers privilégient désormais des destinations perçues comme plus proches et plus sûres, à l’image de la France, qui bénéficie d’un regain d’intérêt. Les hébergements de plein air, et notamment les campings, connaissent ainsi un véritable engouement cette année, séduisant les voyageurs en quête de vacances accessibles, flexibles et proches de la nature.



Retour aux sources : le voyage en France

Voyager en France permet d’éviter les longues correspondances internationales et les zones potentiellement instables. Les vacanciers peuvent ainsi se déplacer rapidement et réduirent les risques liés à l’incertitude géopolitique ou sanitaire. Partir en France offre un sentiment de sécurité et de contrôle sur son séjour, ce qui rassure beaucoup de familles et de voyageurs individuels.



Par exemple, la proximité du lieu de vacances permet de réserver plus tardivement, d’adapter la durée du séjour, ou même de changer de destination facilement en cas de besoin. Cela contraste avec les voyages lointains, où les annulations ou modifications peuvent être coûteuses et compliquées.



La France propose des options variées adaptées à tous les budgets : hôtels, locations, chambres d’hôtes, campings modernes. Les campings, en particulier, offrent une alternative économique avec des hébergements tout équipés et de nombreuses activités, permettant de profiter pleinement des vacances sans dépasser son budget.



Des plages de la Côte d’Azur aux montagnes des Alpes, en passant par la campagne normande ou les vallées de la Loire, la France offre une diversité naturelle et culturelle incroyable. Les vacanciers peuvent combiner détente, loisirs, patrimoine historique et activités sportives, tout en restant dans un cadre sûr.





Pourquoi les campings séduisent de plus en plus de vacanciers dans un contexte international incertain ?

De nombreux voyageurs ont revu leurs projets de vacances. Les destinations lointaines peuvent parfois sembler plus incertaines, notamment lorsque les trajets impliquent des correspondances dans des zones sensibles. Beaucoup de français choisissent de privilégier des séjours plus proches et plus simples à organiser. Parmi les solutions qui gagnent en popularité, les campings apparaissent comme une alternative idéale pour profiter de vacances dépaysantes sans quitter le territoire.



En effet, partir en camping permet de voyager en France ou dans les pays voisins sans dépendre d’un long trajet en avion ni de correspondances dans des hubs internationaux. Cette proximité rassure de nombreux voyageurs qui souhaitent garder une certaine flexibilité dans l’organisation de leurs vacances.



Les principaux atouts du camping :

- La liberté : il est souvent possible de réserver plus tardivement ou d’adapter la durée du séjour plus facilement qu’avec des voyages organisés à l’étranger. Cette souplesse est particulièrement appréciée dans un contexte où les projets de voyage peuvent évoluer rapidement.



- Son rapport qualité-prix : dans un contexte économique parfois tendu, de nombreux vacanciers cherchent à maîtriser leur budget sans renoncer aux vacances. Les campings proposent des formules variées qui s’adaptent à tous les profils : emplacement pour tente ou van, mobil-home tout équipé, chalets ou hébergements insolites.



- Des infrastructures modernes et des activités pour tous. Piscines chauffées, parcs aquatiques avec toboggans, clubs enfants, terrains de sport, animations en soirée ou encore restaurants et espaces bien-être : les campings proposent aujourd’hui une large palette d’activités qui permettent à chacun de profiter pleinement de son séjour.



- Un retour à la nature et à des vacances plus simples : dans un monde où tout va très vite, le camping répond aussi à un besoin croissant de se reconnecter à la nature ;



- Une nouvelle façon de voyager : plus qu’une simple solution économique, le camping est devenu une véritable manière de voyager. Il combine liberté, proximité, convivialité et immersion dans la nature. Dans un contexte international parfois incertain, cette formule répond parfaitement aux attentes des voyageurs qui souhaitent profiter de vacances sereines sans partir trop loin.



Malgré les conditions, Assur-Travel s’est adapté à la situation exceptionnelle

Même si tous les assureurs imposent une exclusion des risques de guerre et de ses conséquences directes, ce qui empêche les clients assurés d’annuler par simple « crainte », les autres garanties en cas de maladies ou autre motif fonctionnent normalement et les voyagistes font preuve de beaucoup de souplesse en proposant des reports voire des changements de destination.



Et compte tenu du contexte actuel, certaines dispositions exceptionnelles ont été mises en place en matière de souscription par Assur-Travel, en ce qui concerne les garanties d’annulation et d’assistance afin de s’adapter à la situation :



● en cas d’annulation du séjour à l’initiative du tour-opérateur ou de l’agence de voyage, la prime d'assurance pourra faire l’objet d’un remboursement ;



● si l’opérateur de voyage se trouve dans l’obligation d’adapter la destination ou les dates du voyage initialement prévu, le contrat d’assurance et d’assistance voyage associé pourra également être adapté en conséquence ;



● pour les assurés actuellement bloqués sur place, les garanties assistances sont prolongées à titre gracieux et jusqu’à nouvel ordre.



En compléments de ces cas généraux, nous examinerons « au cas par cas » la mise en place d’un éventuel accompagnement individualisé pour certaines situations spécifiques (assistance médicaments, soutien psychologique, etc.).





