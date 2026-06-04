logo AirMaG  
Recherche avancée

Vietnam Airlines ouvre une nouvelle route vers Phuket

Vietnam Airlines renforce ses partenariats en Thaïlande


Vietnam Airlines renforce son réseau en Asie du Sud-Est avec l’ouverture, le 2 juillet 2026, d’une nouvelle liaison directe entre Hô Chi Minh-Ville et Phuket. La compagnie vietnamienne accompagne également ce développement de plusieurs accords stratégiques.


Rédigé par le Jeudi 4 Juin 2026 à 13:42

Vietnam Airlines renforce son réseau en Asie du Sud-Est - Depositphoots.com @phuongphoto
Vietnam Airlines renforce son réseau en Asie du Sud-Est - Depositphoots.com @phuongphoto
MSC Croisières
Vietnam Airlines poursuit le développement de son réseau en Asie du Sud-Est avec l’ouverture d’une nouvelle liaison directe entre Hô Chi Minh-Ville et Phuket, annoncée lors du Forum d’affaires Vietnam-Thaïlande, en présence du secrétaire général et président de l’État To Lam.

À partir du 2 juillet 2026, la compagnie opérera cette nouvelle route à raison de quatre vols aller-retour par semaine, les mardis, jeudis, samedis et dimanches, en Airbus A321.

Cette ouverture portera à 67 le nombre total de vols hebdomadaires entre le Vietnam et la Thaïlande.

Cette desserte vise à répondre à la forte demande touristique entre les deux pays et à renforcer les correspondances via Hô Chi Minh-Ville vers le réseau long-courrier de Vietnam Airlines, en Asie, en Australie et en Europe.

Vietnam Airlines signe une série d’accords pour renforcer la coopération touristique

Autres articles
Dans le même temps, la compagnie a signé plusieurs accords de coopération avec l’Autorité du tourisme de Thaïlande, l’Office national du tourisme, Saigontourist et Airports of Thailand.

Ces partenariats portent sur la promotion touristique conjointe, le développement de produits communs, l’organisation d’éductours et l’amélioration de l’expérience passager dans les aéroports thaïlandais.

A lire : Vietnam Airlines réorganise ses opérations à Paris-Charles de Gaulle...

Pour Le Hong Ha, PDG de Vietnam Airlines, cette nouvelle liaison et ces accords "témoignent de l’engagement à long terme de la compagnie sur le marché thaïlandais" et de sa volonté de renforcer les échanges touristiques et économiques dans la région ASEAN.

Vietnam Airlines rappelle enfin la solidité de son réseau entre le Vietnam et la Thaïlande, avec de nombreuses liaisons quotidiennes vers Bangkok via Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, ainsi que des correspondances vers Phuket.


Lu 251 fois

Tags : asie, vietnam airlines
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Civitatis

Brand news AirMaG

Agences non IATA, RESANEO vous accompagne dans la gestion de vos groupes

Agences non IATA, RESANEO vous accompagne dans la gestion de vos groupes
L’annonce de l’arrêt de la gestion des groupes en direct des agences non IATA par certaines...
Dernière heure

Baromètre EDV - Orchestra : les réservations chutent de 18 % en mai, le retard de l'été se creuse

Vietnam Airlines ouvre une nouvelle route vers Phuket

Rwanda : The Lux Collective va y ouvrir 5 hôtels de luxe

Air Tahiti Nui et Air Tahiti activent leur accord de partage de code

IA : Mindtrip débarque en Europe pour révolutionner l’organisation des voyages

Brand News

Un été paisible en Norvège à bord des croisières Hurtigruten

Un été paisible en Norvège à bord des croisières Hurtigruten
L’été approche à grands pas, et avec lui une envie d’évasion sereine, loin de l’agitation. Cap au...
Les annonces

LE GROUPE SALAUN - Chef de projet Mice H/F - CDI - (Nantes (44))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LE GROUPE SALAUN - Chef de projet MICE H/F - CDI - (Marseille (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LE GROUPE SALAUN - Commercial(e) Groupes H/F - CDI - (Strasbourg (67))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Civitatis dévoile les secrets d'un partenariat B2B réussi avec les agences de voyages

Civitatis dévoile les secrets d'un partenariat B2B réussi avec les agences de voyages

IFTM 2026 : nouveau programme de rendez-vous 1:1 pré-qualifiés pour le Club Affaires

IFTM 2026 : nouveau programme de rendez-vous 1:1 pré-qualifiés pour le Club Affaires
Distribution

Distribution

Baromètre EDV - Orchestra : les réservations chutent de 18 % en mai, le retard de l'été se creuse

Baromètre EDV - Orchestra : les réservations chutent de 18 % en mai, le retard de l'été se creuse
Partez en France

Partez en France

Bpifrance entre au capital de Belambra

Bpifrance entre au capital de Belambra
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Les Chutes du Niagara organisent un workshop pour les professionnels du tourisme français

Les Chutes du Niagara organisent un workshop pour les professionnels du tourisme français
Production

Production

Jet tours et Boomerang dévoilent une garantie changement d’avis pour les voyageurs

Jet tours et Boomerang dévoilent une garantie changement d’avis pour les voyageurs
AirMaG

AirMaG

Vietnam Airlines ouvre une nouvelle route vers Phuket

Vietnam Airlines ouvre une nouvelle route vers Phuket
Transport

Transport

Eurostar franchit les 20 millions de passagers et mise sur jusqu'à 50 nouveaux trains

Eurostar franchit les 20 millions de passagers et mise sur jusqu'à 50 nouveaux trains
La Travel Tech

La Travel Tech

IA : Mindtrip débarque en Europe pour révolutionner l’organisation des voyages

IA : Mindtrip débarque en Europe pour révolutionner l’organisation des voyages
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Rwanda : The Lux Collective va y ouvrir 5 hôtels de luxe

Rwanda : The Lux Collective va y ouvrir 5 hôtels de luxe
HotelMaG

Hébergement

Best Western France renouvelle une partie de son Conseil d’administration

Best Western France renouvelle une partie de son Conseil d’administration
Futuroscopie

Futuroscopie

Edgar Morin : vers un temps libre de plus en plus complexe [ABO]

Edgar Morin : vers un temps libre de plus en plus complexe [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Rio renforce ses actions de conservation marine et de restauration des plages

Rio renforce ses actions de conservation marine et de restauration des plages
CruiseMaG

CruiseMaG

GNV mise sur le Maroc avec deux nouveaux ferries au GNL

GNV mise sur le Maroc avec deux nouveaux ferries au GNL
TravelJobs

Emploi & Formation

MÉDÉRIC lance un campus nouvelle génération pour ses 90 ans

MÉDÉRIC lance un campus nouvelle génération pour ses 90 ans
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Maxime Pialat (Supertripper) : "Nous regardons des opportunités d'acquisition à l'étranger" (Vidéo)

Maxime Pialat (Supertripper) : "Nous regardons des opportunités d'acquisition à l'étranger" (Vidéo)
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias