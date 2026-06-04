Vietnam Airlines ouvre une nouvelle route vers Phuket

Vietnam Airlines poursuit le développement de son réseau en Asie du Sud-Est avec l’ouverture d’une nouvelle liaison directe entre Hô Chi Minh-Ville et Phuket, annoncée lors du Forum d’affaires Vietnam-Thaïlande, en présence du secrétaire général et président de l’État To Lam.



À partir du 2 juillet 2026, la compagnie opérera cette nouvelle route à raison de quatre vols aller-retour par semaine, les mardis, jeudis, samedis et dimanches, en Airbus A321.



Cette ouverture portera à 67 le nombre total de vols hebdomadaires entre le Vietnam et la Thaïlande.



Cette desserte vise à répondre à la forte demande touristique entre les deux pays et à renforcer les correspondances via Hô Chi Minh-Ville vers le réseau long-courrier de Vietnam Airlines, en Asie, en Australie et en Europe.