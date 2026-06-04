Vietnam Airlines ouvre une nouvelle route vers Phuket

Vietnam Airlines poursuit le développement de son réseau en Asie du Sud-Est avec l’ouverture d’une nouvelle liaison directe entre Hô Chi Minh-Ville et Phuket, annoncée lors du Forum d’affaires Vietnam-Thaïlande, en présence du secrétaire général et président de l’État To Lam.
À partir du 2 juillet 2026, la compagnie opérera cette nouvelle route à raison de quatre vols aller-retour par semaine, les mardis, jeudis, samedis et dimanches, en Airbus A321.
Cette ouverture portera à 67 le nombre total de vols hebdomadaires entre le Vietnam et la Thaïlande.
Cette desserte vise à répondre à la forte demande touristique entre les deux pays et à renforcer les correspondances via Hô Chi Minh-Ville vers le réseau long-courrier de Vietnam Airlines, en Asie, en Australie et en Europe.
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Vietnam Airlines signe une série d’accords pour renforcer la coopération touristique
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Dans le même temps, la compagnie a signé plusieurs accords de coopération avec l’Autorité du tourisme de Thaïlande, l’Office national du tourisme, Saigontourist et Airports of Thailand.
Ces partenariats portent sur la promotion touristique conjointe, le développement de produits communs, l’organisation d’éductours et l’amélioration de l’expérience passager dans les aéroports thaïlandais.
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Pour Le Hong Ha, PDG de Vietnam Airlines, cette nouvelle liaison et ces accords "témoignent de l’engagement à long terme de la compagnie sur le marché thaïlandais" et de sa volonté de renforcer les échanges touristiques et économiques dans la région ASEAN.
Vietnam Airlines rappelle enfin la solidité de son réseau entre le Vietnam et la Thaïlande, avec de nombreuses liaisons quotidiennes vers Bangkok via Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, ainsi que des correspondances vers Phuket.
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Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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