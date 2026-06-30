logo TourMaG  
Recherche avancée

Nouvelles Frontières relance ses offres PRIMOS

Jusqu'à 350€ de réduction par personne jusqu'au 30 septembre 2026


Nouvelles Frontières remet en avant son opération commerciale PRIMOS. Jusqu'au 30 septembre 2026, les voyageurs peuvent bénéficier de remises allant jusqu'à 350 euros par personne sur une sélection de circuits accompagnés, pour des départs prévus entre le 1er novembre 2026 et le 31 décembre 2027.


Rédigé par le Mercredi 1 Juillet 2026 à 11:48

Nouvelles Frontières relance ses offres PRIMOS avec jusqu'à 350€ de réduction par personne - Depositphotos.com, @khunaspix
Nouvelles Frontières relance ses offres PRIMOS avec jusqu'à 350€ de réduction par personne - Depositphotos.com, @khunaspix
CroisiEurope
Nouvelles Frontières lance une nouvelle édition de son opération PRIMOS, accessible du 30 juin au 30 septembre 2026.

Cette campagne permet aux clients de réserver à tarif préférentiel une sélection de circuits accompagnés, avec des réductions pouvant atteindre 350 euros par personne.

Les offres concernent des départs programmés entre le 1er novembre 2026 et le 31 décembre 2027 vers plusieurs destinations long-courriers et européennes, notamment le Canada, le Mexique, le Vietnam, le Cambodge ou encore l'Italie.

En complément des remises tarifaires, les voyageurs bénéficient de plusieurs avantages, parmi lesquels la modification du voyage sans frais jusqu'à 30 jours avant le départ ainsi que des départs disponibles pendant les vacances scolaires.

L'Asie au cœur d'un circuit combiné Vietnam-Cambodge

Autres articles
Parmi les circuits mis en avant figure "Grand voyage de la Baie d'Halong aux temples d'Angkor", proposé à partir de 2 499 € TTC par personne dans le cadre de l'opération PRIMOS.

Ce circuit de 16 jours et 14 nuits comprend les vols, les transferts ainsi que les repas prévus au programme.

L'itinéraire combine la découverte du Vietnam et du Cambodge, avec des étapes à Hanoï, dans la baie d'Halong et sur le site archéologique d'Angkor.

Le programme met également l'accent sur les rencontres avec les populations locales, la découverte des traditions et de la gastronomie.

Une conférence animée par un spécialiste français du Cambodge est également prévue afin d'apporter un éclairage historique sur le pays.

Canada, Mexique et Italie également à l'affiche

Pour les amateurs de grands espaces, Nouvelles Frontières propose le circuit "Canadavision 10 jours", affiché à partir de 2 319 € TTC par personne.

Ce voyage de 9 jours et 8 nuits traverse plusieurs sites emblématiques du pays, de Montréal à Québec, en passant par les chutes du Niagara, le parc Oméga, le village historique de Val-Jalbert, le fleuve Saint-Laurent ou encore une cabane à sucre traditionnelle.

Le circuit "Immersif Merveilles du Mexique", commercialisé à partir de 2 369 € TTC par personne, invite quant à lui à découvrir les principaux sites mayas de la péninsule du Yucatán, notamment Tulum, Chichén Itzá, Cobá, Kohunlich et Uxmal. Le programme inclut également des rencontres avec les communautés locales ainsi que la découverte des paysages naturels de la région, entre lagunes et cénotes.

Enfin, les voyageurs souhaitant privilégier une destination européenne peuvent opter pour "Essentiel la côte Amalfitaine", proposé à partir de 1 429 € TTC par personne. Ce circuit de huit jours permet de découvrir Naples, Pompéi, le Vésuve, Paestum, la côte Amalfitaine et l'île de Capri, avec un itinéraire mêlant patrimoine historique, paysages méditerranéens et art de vivre italien.

Les réservations sont ouvertes jusqu'au 30 septembre 2026 auprès des agences de voyages.


Lu 240 fois

Tags : asie, nouvelles frontieres
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Sainte-Lucie
Dernière heure

Skyscanner mise sur l'IA pour transformer la préparation des vacances d'été

MEININGER Hotels accélère son expansion et vise 50 établissements d'ici 2030

Nouvelles Frontières relance ses offres PRIMOS

Brittany Ferries vend deux navires et ferme la ligne Le Havre - Portsmouth

Albanie intérieure : un voyage au cœur de l’Europe oubliée

Brand News

Évasion long-courrier : Condor ouvre les portes des plus belles destinations de rêve

Évasion long-courrier : Condor ouvre les portes des plus belles destinations de rêve
Via son hub de Francfort, idéalement connecté à Paris CDG, la compagnie aérienne allemande Condor...
Les annonces

NG TRAVEL - Chargé(e) de clientèle après voyage - Stage - (Paris 2e)
ALTERNANCE / STAGES TOURISME

CANNES CONVENTION BUREAU - Stagiaire Assistant(e) Chef de projet H/F - (Cannes (06))
ALTERNANCE / STAGES TOURISME

PERIER VOYAGES - Forfaitiste Groupes H/F – Pôle Voyages en Avion - CDI - (Lillebonne (76))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Bahia Principe Explore : l’escapade idéale pour des vacances en famille au soleil

Bahia Principe Explore : l’escapade idéale pour des vacances en famille au soleil

IFTM : Les nouveautés de la 48e édition

IFTM : Les nouveautés de la 48e édition
Distribution

Distribution

Convention EDV Méditerranée : cap sur Shanghai en vol direct au départ de Marseille

Convention EDV Méditerranée : cap sur Shanghai en vol direct au départ de Marseille
Partez en France

Partez en France

Six ans après le Covid, l'hôtellerie face à un défi de transformation

Six ans après le Covid, l'hôtellerie face à un défi de transformation
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Albanie intérieure : un voyage au cœur de l’Europe oubliée

Albanie intérieure : un voyage au cœur de l’Europe oubliée
Production

Production

Nouvelles Frontières relance ses offres PRIMOS

Nouvelles Frontières relance ses offres PRIMOS
AirMaG

AirMaG

SAS commande de nouveaux avions pour étoffer sa flotte long-courrier

SAS commande de nouveaux avions pour étoffer sa flotte long-courrier
Transport

Transport

Le train rencontre un tel succès que l’offre doit augmenter !

Le train rencontre un tel succès que l’offre doit augmenter !
La Travel Tech

La Travel Tech

Skyscanner mise sur l'IA pour transformer la préparation des vacances d'été

Skyscanner mise sur l'IA pour transformer la préparation des vacances d'été
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Minor Hotels reprend le seul hôtel 5 étoiles d’Innsbruck

Minor Hotels reprend le seul hôtel 5 étoiles d’Innsbruck
HotelMaG

Hébergement

MEININGER Hotels accélère son expansion et vise 50 établissements d'ici 2030

MEININGER Hotels accélère son expansion et vise 50 établissements d'ici 2030
Futuroscopie

Futuroscopie

150 ans de « colos » : une exception à la française à sauvegarder [ABO]

150 ans de « colos » : une exception à la française à sauvegarder [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Avec BonjourSauvage, l’hôtellerie de plein air devient de "pleine nature"

Avec BonjourSauvage, l’hôtellerie de plein air devient de "pleine nature"
CruiseMaG

CruiseMaG

Brittany Ferries vend deux navires et ferme la ligne Le Havre - Portsmouth

Brittany Ferries vend deux navires et ferme la ligne Le Havre - Portsmouth
TravelJobs

Emploi & Formation

L'Université de Strasbourg relance sa licence professionnelle de guide-conférencier

L'Université de Strasbourg relance sa licence professionnelle de guide-conférencier
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

ChatGPT, Claude, agents IA : CDS connecte ses services à l'écosystème mondial de l'intelligence artificielle

ChatGPT, Claude, agents IA : CDS connecte ses services à l'écosystème mondial de l'intelligence artificielle
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias