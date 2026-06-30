Nouvelles Frontières relance ses offres PRIMOS

Pour les amateurs de grands espaces, Nouvelles Frontières propose le circuit "Canadavision 10 jours", affiché à partir de 2 319 € TTC par personne.



Ce voyage de 9 jours et 8 nuits traverse plusieurs sites emblématiques du pays, de Montréal à Québec, en passant par les chutes du Niagara, le parc Oméga, le village historique de Val-Jalbert, le fleuve Saint-Laurent ou encore une cabane à sucre traditionnelle.



Le circuit "Immersif Merveilles du Mexique", commercialisé à partir de 2 369 € TTC par personne, invite quant à lui à découvrir les principaux sites mayas de la péninsule du Yucatán, notamment Tulum, Chichén Itzá, Cobá, Kohunlich et Uxmal. Le programme inclut également des rencontres avec les communautés locales ainsi que la découverte des paysages naturels de la région, entre lagunes et cénotes.



Enfin, les voyageurs souhaitant privilégier une destination européenne peuvent opter pour "Essentiel la côte Amalfitaine", proposé à partir de 1 429 € TTC par personne. Ce circuit de huit jours permet de découvrir Naples, Pompéi, le Vésuve, Paestum, la côte Amalfitaine et l'île de Capri, avec un itinéraire mêlant patrimoine historique, paysages méditerranéens et art de vivre italien.



Les réservations sont ouvertes jusqu'au 30 septembre 2026 auprès des agences de voyages.