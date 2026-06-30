Nouvelles Frontières relance ses offres PRIMOS avec jusqu'à 350€ de réduction par personne - Depositphotos.com, @khunaspix
Nouvelles Frontières lance une nouvelle édition de son opération PRIMOS, accessible du 30 juin au 30 septembre 2026.
Cette campagne permet aux clients de réserver à tarif préférentiel une sélection de circuits accompagnés, avec des réductions pouvant atteindre 350 euros par personne.
Les offres concernent des départs programmés entre le 1er novembre 2026 et le 31 décembre 2027 vers plusieurs destinations long-courriers et européennes, notamment le Canada, le Mexique, le Vietnam, le Cambodge ou encore l'Italie.
En complément des remises tarifaires, les voyageurs bénéficient de plusieurs avantages, parmi lesquels la modification du voyage sans frais jusqu'à 30 jours avant le départ ainsi que des départs disponibles pendant les vacances scolaires.
Cette campagne permet aux clients de réserver à tarif préférentiel une sélection de circuits accompagnés, avec des réductions pouvant atteindre 350 euros par personne.
Les offres concernent des départs programmés entre le 1er novembre 2026 et le 31 décembre 2027 vers plusieurs destinations long-courriers et européennes, notamment le Canada, le Mexique, le Vietnam, le Cambodge ou encore l'Italie.
En complément des remises tarifaires, les voyageurs bénéficient de plusieurs avantages, parmi lesquels la modification du voyage sans frais jusqu'à 30 jours avant le départ ainsi que des départs disponibles pendant les vacances scolaires.
L'Asie au cœur d'un circuit combiné Vietnam-Cambodge
Autres articles
-
Salaün Holidays muscle sa programmation sur l'Asie avec sa brochure Pagodia 2027
-
Vietnam Airlines ouvre une nouvelle route vers Phuket
-
Relais & Châteaux poursuit sa croissance en 2025 et dépasse les 3,3 milliards de volume d’affaires
-
Nouvelles Frontières lance le mois CRAZY avec jusqu’à 300 € de réduction
-
Crise au Moyen-Orient : quelle situation pour les TO spécialistes de l'Asie ? [ABO]
Parmi les circuits mis en avant figure "Grand voyage de la Baie d'Halong aux temples d'Angkor", proposé à partir de 2 499 € TTC par personne dans le cadre de l'opération PRIMOS.
Ce circuit de 16 jours et 14 nuits comprend les vols, les transferts ainsi que les repas prévus au programme.
L'itinéraire combine la découverte du Vietnam et du Cambodge, avec des étapes à Hanoï, dans la baie d'Halong et sur le site archéologique d'Angkor.
Le programme met également l'accent sur les rencontres avec les populations locales, la découverte des traditions et de la gastronomie.
Une conférence animée par un spécialiste français du Cambodge est également prévue afin d'apporter un éclairage historique sur le pays.
Ce circuit de 16 jours et 14 nuits comprend les vols, les transferts ainsi que les repas prévus au programme.
L'itinéraire combine la découverte du Vietnam et du Cambodge, avec des étapes à Hanoï, dans la baie d'Halong et sur le site archéologique d'Angkor.
Le programme met également l'accent sur les rencontres avec les populations locales, la découverte des traditions et de la gastronomie.
Une conférence animée par un spécialiste français du Cambodge est également prévue afin d'apporter un éclairage historique sur le pays.
Canada, Mexique et Italie également à l'affiche
Pour les amateurs de grands espaces, Nouvelles Frontières propose le circuit "Canadavision 10 jours", affiché à partir de 2 319 € TTC par personne.
Ce voyage de 9 jours et 8 nuits traverse plusieurs sites emblématiques du pays, de Montréal à Québec, en passant par les chutes du Niagara, le parc Oméga, le village historique de Val-Jalbert, le fleuve Saint-Laurent ou encore une cabane à sucre traditionnelle.
Le circuit "Immersif Merveilles du Mexique", commercialisé à partir de 2 369 € TTC par personne, invite quant à lui à découvrir les principaux sites mayas de la péninsule du Yucatán, notamment Tulum, Chichén Itzá, Cobá, Kohunlich et Uxmal. Le programme inclut également des rencontres avec les communautés locales ainsi que la découverte des paysages naturels de la région, entre lagunes et cénotes.
Enfin, les voyageurs souhaitant privilégier une destination européenne peuvent opter pour "Essentiel la côte Amalfitaine", proposé à partir de 1 429 € TTC par personne. Ce circuit de huit jours permet de découvrir Naples, Pompéi, le Vésuve, Paestum, la côte Amalfitaine et l'île de Capri, avec un itinéraire mêlant patrimoine historique, paysages méditerranéens et art de vivre italien.
Les réservations sont ouvertes jusqu'au 30 septembre 2026 auprès des agences de voyages.
Ce voyage de 9 jours et 8 nuits traverse plusieurs sites emblématiques du pays, de Montréal à Québec, en passant par les chutes du Niagara, le parc Oméga, le village historique de Val-Jalbert, le fleuve Saint-Laurent ou encore une cabane à sucre traditionnelle.
Le circuit "Immersif Merveilles du Mexique", commercialisé à partir de 2 369 € TTC par personne, invite quant à lui à découvrir les principaux sites mayas de la péninsule du Yucatán, notamment Tulum, Chichén Itzá, Cobá, Kohunlich et Uxmal. Le programme inclut également des rencontres avec les communautés locales ainsi que la découverte des paysages naturels de la région, entre lagunes et cénotes.
Enfin, les voyageurs souhaitant privilégier une destination européenne peuvent opter pour "Essentiel la côte Amalfitaine", proposé à partir de 1 429 € TTC par personne. Ce circuit de huit jours permet de découvrir Naples, Pompéi, le Vésuve, Paestum, la côte Amalfitaine et l'île de Capri, avec un itinéraire mêlant patrimoine historique, paysages méditerranéens et art de vivre italien.
Les réservations sont ouvertes jusqu'au 30 septembre 2026 auprès des agences de voyages.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille